Samsung, zayıf çip talebi ve gerileyen akıllı telefon pazarı nedeniyle darbe almaya devam ediyor. Öyle ki, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde %95’lik bir kâr düşüşü bildirdi. Aşırı arz DRAM ve RAM endüstrisinde fiyat indirimlerine yol açtı, ayrıca akıllı telefonlara olan talep de düştü ve Samsung için bu gelişmeler tam tabiriyle çifte darbe oldu. Son haberlerle birlikte, şirket Aralık ve Mart çeyrekleri için de korkunç sonuçlar bildirdi! İşte bir devin düşüşü!

Samsung, Zayıf Çip Talebi ve Gerileyen Akıllı Telefon Pazarı ile Kâr Düşüşü Yaşıyor!

CNBC’nin Samsung Electronics’in kazançlarını kapsayan bir raporuna göre, şirketin 47,21 milyar dolar gelir elde ettiği ve kârında %95’lik bir düşüş olduğu bildirildi. Bu sonuçlar, şirketin hala küresel ekonomik gerileme ve çok fazla arz ile mücadele ettiğini gösteriyor. Arz sorunu Samsung’un kendi eseri, zira rakipleri üretimi azaltırken Samsung üretimi artırarak pazar payını ele geçirmeye çalışmıştı.

Ancak, Samsung sınırlı kâra rağmen hâlâ tünelin sonunda parlak bir ışık görüyor. Şirket, 2023’ün ikinci yarısının işleri yoluna koymaya yardımcı olmasını bekliyor. Kazanç raporunda “Küresel talebin yılın ikinci yarısında kademeli olarak toparlanması bekleniyor, bu da bileşen işinden kaynaklanan kazançlarda bir iyileşmeye yol açacaktır.” ifadeleri yer alıyor. Ancak, devam eden makroekonomik riskler talepteki toparlanmanın önüne taş koyabilir.

Samsung, ChatGPT gibi gelişmiş hesaplama modellerine güç sağlamak için gereken DRAM ve RAM bileşenlerine olan talebin satışlardaki toparlanmaya yardımcı olmasını bekliyor. Ayrıca artan talep sayesinde fiyatın çok daha aşağıya düşmesi de engellenmiş durumda. Şirket artık DDR5, LPDDR5x ve HBM gibi yüksek katma değeri ve yüksek talebi olan ürünlere odaklanacak. Ayrıca Samsung altyapı, Ar-Ge ve çip teknolojisi yatırımlarını da artırmayı hedefliyor.

Samsung’un hataları nedeniyle özellikle işlemci üretmek için gereken bileşenlerin fiyatlarının düşmesi, gerileyen pazarda Apple için bir nimet oldu. Apple, Samsung’un darbe aldığı bu dönemde bileşen maliyetlerinde bir rahatlama yaşayabilir. Apple kendi işlemcilerini sadece kendisi tasarladığı fakat kendisi üretmediği için TSMC’ye bağlı. Bileşen fiyatlarının düşmesi Apple’ın daha ucuza üretim yaptırmasını sağlıyor.

Samsung, gelecekteki çeyreklerde talepteki artışı ve akıllı telefon pazarının canlanmasını umarak büyümeyi hedefliyor. Ancak küresel ekonomideki belirsizlikler, şirketin önünde duran zorluklardan sadece birkaçı. İleriye dönük stratejileri, rekabeti ve müşteri taleplerini karşılamak için Samsung’un yoğun çaba gerektiren bir döneme gireceği aşikar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung çok mu aç gözlü davrandı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!