Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S24 serisinin çipsetleri hakkında ilginç haberler ortaya çıktı. Birkaç hafta önce, yaklaşmakta olan Galaxy S23 FE modelinin Exynos 2200 işlemcisini kullanacağına dair bir rapor görmüştük ve hatta Geekbench sonuçları da bu bilgiyi doğrulamıştı. Ancak bazı bölgelerde (örneğin ABD gibi) Samsung, Snapdragon 8 Gen 1 çipsetini tercih edecekti. Fakat görünen o ki, Samsung bir sonraki amiral gemisinde yine Exynos ateşini tercih edecek!

Samsung Galaxy S24 Serisinde Exynos’a Geri Dönüyor Olabilir!

Son raporlara göre, Samsung’un planları değişebilir ve şirket Galaxy S24 serisinde Exynos çipsetlerini yeniden kullanmayı düşünüyor olabilir. Geçtiğimiz yıl Galaxy S22 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 çipsetine geçen Samsung’un, S24 serisi için Qualcomm ile anlaşmasının devam edeceği iddia edilmişti.

Ancak, Samsung’un bazı bölgelerde Galaxy S24 için Exynos çipsetine geri dönme ihtimali de gündemde. Galaxy S23 FE modelinde eski Exynos 2200 çipini kullanması beklenirken, 2024 yılında çıkacak amiral gemisi modeli Galaxy S24’te Exynos 2400 işlemcisine geçiş yapılabilir. Exynos 2400 çipindeki GPU’nun, Exynos 2200’deki Xclipse 920’nin dört katı işlem birimine sahip olacağı belirtiliyor, bu da grafik performansında büyük bir artışa işaret ediyor.

Erken dönemde yapılan bazı CPU kıyaslamaları ise Exynos 2400 çipinin tek çekirdekli performansının Snapdragon 8 Gen 2’ye yakın, çok çekirdekli performansının ise %20 daha iyi olduğunu gösteriyor. Elbette Exynos 2400’ün Snapdragon 8 Gen 3 çipine karşı rekabet edebilmesi için daha fazla performans geliştirmesi gerekecek, ancak bu konuda kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğu belirtiliyor.

Konu hakkında oldukça bilgili olan CCS Insight Baş Analisti ve CMO’su Ben Wood konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Samsung’un Exynos çipini önemli Avrupa pazarlarında tekrar kullanmaya karar vermesi bizi şaşırtabilir. Ancak Samsung, şirket içi platformunun rekabetçi kalmasını sağlamak için bazı küçük pazarlarda Exynos’a geri dönüş yapabilir. Ayrıca Samsung’un Qualcomm’u da rekabette tutmak istemesi bu değişikliklerin arkasındaki nedenlerden biri olabilir.”

Son kararın verilmesine muhtemelen birkaç ay var ve Samsung, son derece önemli olan Galaxy S24 serisinin performansını ve kullanıcıların geri bildirimlerini gözlemleyerek rotasını belirleyecek gibi görünüyor. Yapılacak olan seçim, şirketin gelecek nesil amiral gemisi modellerinde hangi çipseti kullanacağını belirleyecek ve Samsung hayranları merakla bu gelişmeleri takip ediyor olacak.

İlginizi Çekebilir: iOS 17 Beta 4 Geliştiriciler İçin Yayınlandı! İşte Yeni Her Şey!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S24 ile Exynos’a geri dönecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!