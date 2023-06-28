Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Nubia, yeni canavarı olan Red Magic 8S Pro modelini 5 Temmuz’da piyasaya süreceğini açıkladı. Bu model, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasaya sürülen Red Magic 7S Pro’nun yerini alacak. Yeni canavar Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak!

Red Magic 8S Pro 24GB RAM ile Oyun Bilgisayarlarını Aratmayacak!

Hatırlatmak gerekirse, önceki modelde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 65W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil gibi güçlü özelliklere yer verilmişti. Red Magic 8S Pro ise bütün bu özellikleri daha da ileriye taşıyacak.

Şirket, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yaklaşmakta olan Red Magic 8S Pro’nun RAM ve işlemci ayrıntılarını duyurdu. Telefonda sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version yonga setinin kullanılacağı ve 24GB RAM ile geleceği doğrulandı.

Burada “Leading Version” kavramı biraz kafa karıştırabilir. Nubia cephesi bu söylemiyle Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga setinden bahsediyor gibi görünüyor. Zira cihazın bu yonga setini kullanan ilk telefon olacağı söylenmiş. Snapdragon 8 Gen 2 halihazırda birçok telefon tarafından kullanılıyor, bu da tanıtım afişinde “Leading Version” (Lider Versiyon) olarak tanımlanan yonga setinin Snapdragon 8 Plus Gen 2 olacağını gösteriyor.

Bu yonga seti, Samsung Galaxy S23 serisinde gördüğümüz Snapdragon for Galaxy platformuyla birebir aynı özelliklere sahip olacak. Yani bu yonga seti için basitçe Snapdragon 8 Gen 2’nin hız aşırtmalı versiyonu diyebiliriz.

Son raporlara göre, Oppo, OnePlus ve Realme gibi önde gelen akıllı telefon üreticilerinin 24GB LPDDR5X RAM’e sahip telefonlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan OnePlus Ace 2 Pro’nun da 24GB RAM’li bir akıllı telefon olması bekleniyor. Red Magic 8S Pro’nun da bu trende dahil olacağı kesinleşmiş oldu.

Red Magic 8S Pro’nun dahili depolama alanı ise 1TB UFS 4.0 olarak raporlanıyor. Zaten Red Magic 8 Pro modelinde 16GB + 1TB seçeneği bulunuyor. Yani bu Nubia cephesi için bir ilk olmayacak. Ancak 1TB çok sık gördüğümüz bir şey değil. Nubia’nın bu seçeneği sunması cihazın güçlü özelliklerini daha da öne çıkarıyor.

Telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç Full HD+ OLED ekranla donatılması bekleniyor. Cihaz bir oyun telefonu olacağı için ASUS ROG Phone’lardaki gibi 144Hz veya 165Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılabilirdi. Ancak 120Hz bile fazlasıyla yeterli olacaktır.

Red Magic 8S Pro’da üçlü arka kamera sistemi bulunacağı söyleniyor. Bu kamera kurulumunad 50 megapiksel çözünürlüklü Samsung GN5 sensörü ana kamera olarak kullanılacak. Bu ana kameraya ultra geniş açılı 8 megapiksel sensör ve makro kamera lensli 2 megapiksel sensör eşlik edecek.

Ön kameranın ise ekranın altına yerleştirilmiş 16 megapiksellik bir sensörle geleceği belirtiliyor. Yani cihazın ön tarafında nokta çentik şekilde bir kamera yerleşimi görmeyeceğiz. Nubia bu modelle beraber tamamen çentiksiz ekran geçişini başlatabilir.

Cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Red Magic 7S Pro 12GB + 256GB sürümüyle 729 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Halefinin de benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması muhtemel. Ancak ekran altı kamera, tamamen yeni işlemci ve yüksek depolama ve RAM ile birleşince fiyat artışı da kaçınılmaz olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nubia’nın yeni canavarının özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!