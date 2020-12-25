Samsung, gelecek yıl 5G için strateji değiştirebilir

Apple iPhone 12 akıllı telefonlarının çıkmasının ve bu segmentte en popüler 5G telefonlar olmalarının ardından; Kore devi Samsung gelecek sene bu alanda farklı bir yol izlemeye gidebilir.

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Bir Güney Kore yayınında görülen rapora göre Samsung, 2021 yılının ikinci yarısında Galaxy A22 5G telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı telefonun 180 Dolar civarındaki fiyatı ise onu şirketin en uygun fiyatlı 5G telefonu yapacak.

Şirketin ürettiği başka cihazlarda kullanılan Original Design Manufacturer (ODM) metodunda tasarım ve üretim süreçleri dış kaynaklı yürütülürken; bu cihazın üretimi için ise Koreli firmanın Joint Development Manufacturer (JDM) modelini kullanacağı da raporda belirtilenler arasında yer alıyor.

JDM metodu aslında ODM’nin bir uzantısı sayılıyor. Sadece şirkete süreci kendi yönetebilmesi için daha fazla alan tanınıyor. Böylelikle de işgücü ve geliştirici masraflarından biraz daha kısılmış olunması bekleniyor. Galaxy A22 5G için kullanılacak olan bu metotta da, Samsung firmasının önceki ODM ortakları Wingtech ve Huaqin firmalarının yer alacağı yine gelen bilgiler arasında görülebiliyor.

Bir süredir ODM metoduna karşılık olumsuz tepkiler aldığı düşünülen Samsung, bu sene telefonlarının %20-30 civarında görülen JDM üretimine ilerleyen zamanlarda tamamen geçmeyi planlıyor.

Samsung Galaxy A22 5G öncesinde, A32 gelecek

Galaxy A22 5G, sadece LTE destekli A21 telefonunun devam cihazı olacak olup, sadece Asya piyasalarında satışa sunulması muhtemel. Ondan önce 2021 yılının ilk yarısında ise muhtemelen Galaxy A32 5G kullanıcılarla buluşacak.

Steve Hemmerstoffer isimli kaynağa göre, Galaxy A32 5G telefonu 6.5inç düz bir ekran ve damla çentikle gelecek. Plastik malzeme kullanılması beklenen telefonun sızan resimlerinde dörtlü bir kamera takımı da görülebiliyor. Parmak izi okuyucusunun ise kilit tuşunda olacağı söylenen telefon 3.5mm kulaklık girişi de barındıracak.

Samsung firmasının Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi orta segment telefonları oldukça ilgi görmüştü. Şimdi de firma, izleyebileceği bu yeni yolla birlikte Xiaomi ve Huawei gibi firmaların daha çok alana sahip olduğu giriş segmenti seviyesinde de ilerlemek istiyor gibi gözüküyor.