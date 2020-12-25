Akıllı Telefonlar
Samsung, gelecek yıl 5G için strateji değiştirebilir
Apple iPhone 12 akıllı telefonlarının çıkmasının ve bu segmentte en popüler 5G telefonlar olmalarının ardından; Kore devi Samsung gelecek sene bu alanda farklı bir yol izlemeye gidebilir.
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Bir Güney Kore yayınında görülen rapora göre Samsung, 2021 yılının ikinci yarısında Galaxy A22 5G telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı telefonun 180 Dolar civarındaki fiyatı ise onu şirketin en uygun fiyatlı 5G telefonu yapacak.
Şirketin ürettiği başka cihazlarda kullanılan Original Design Manufacturer (ODM) metodunda tasarım ve üretim süreçleri dış kaynaklı yürütülürken; bu cihazın üretimi için ise Koreli firmanın Joint Development Manufacturer (JDM) modelini kullanacağı da raporda belirtilenler arasında yer alıyor.
JDM metodu aslında ODM’nin bir uzantısı sayılıyor. Sadece şirkete süreci kendi yönetebilmesi için daha fazla alan tanınıyor. Böylelikle de işgücü ve geliştirici masraflarından biraz daha kısılmış olunması bekleniyor. Galaxy A22 5G için kullanılacak olan bu metotta da, Samsung firmasının önceki ODM ortakları Wingtech ve Huaqin firmalarının yer alacağı yine gelen bilgiler arasında görülebiliyor.
Bir süredir ODM metoduna karşılık olumsuz tepkiler aldığı düşünülen Samsung, bu sene telefonlarının %20-30 civarında görülen JDM üretimine ilerleyen zamanlarda tamamen geçmeyi planlıyor.
Samsung Galaxy A22 5G öncesinde, A32 gelecek
Galaxy A22 5G, sadece LTE destekli A21 telefonunun devam cihazı olacak olup, sadece Asya piyasalarında satışa sunulması muhtemel. Ondan önce 2021 yılının ilk yarısında ise muhtemelen Galaxy A32 5G kullanıcılarla buluşacak.
Steve Hemmerstoffer isimli kaynağa göre, Galaxy A32 5G telefonu 6.5inç düz bir ekran ve damla çentikle gelecek. Plastik malzeme kullanılması beklenen telefonun sızan resimlerinde dörtlü bir kamera takımı da görülebiliyor. Parmak izi okuyucusunun ise kilit tuşunda olacağı söylenen telefon 3.5mm kulaklık girişi de barındıracak.
Samsung firmasının Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi orta segment telefonları oldukça ilgi görmüştü. Şimdi de firma, izleyebileceği bu yeni yolla birlikte Xiaomi ve Huawei gibi firmaların daha çok alana sahip olduğu giriş segmenti seviyesinde de ilerlemek istiyor gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 için ekran tasarımları ortaya çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 için iki farklı ekran tasarımı ortaya atıldı. Yeni Galaxy Z Fold 3’ün belirlenen iki farklı ekran tasarımından birine sahip olması bekleniyor.
Samsung, katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2 ile 2020 yılı içerisinde büyük ilgi toplamıştı. Bu ilgiye karşılıksız kalmayan Samsung, yeni bir model ile 2021 yılında çıkış yapmayı planlıyor. Galaxy Z Fold 3 modeli ile katlanabilir telefon ailesine yeni bir üye eklemeyi planlayan şirket, bu telefon için iki farklı ekran tasarımı planlamış gibi gözüküyor. Ancak hangisini kullanacak şimdilik bilinmiyor.
Samsung’un patent bilgileri temel alınarak yapılan çalışmada Samsung’un muhtemelen Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanacağı iki yeni tasarım ortaya çıktı. Çalışmayı yapan xleaks ve Pigtou, Samsung‘un bu model için iki farklı ekran tasarımı üzerinde çalıştığını belirledi. Bu ekranların birisi önceki modellerde olduğu gibi iki parçalı, diğeri ise üç parçalı olacak.
İki yeni katlanabilir ekran tasarımı!
Resimlere göz attığımızda Samsung, üç parçalı modeli ile hem daha kullanışlı hem de daha gösterişli bir tasarıma imza atacak gibi gözüküyor. Tasarıma baktığımızda ortada sabit bir ekran bulunurken, sağ ve soldaki ekranlar diğer ekranın üzerine kapanarak birleşiyor. Sağ taraftaki panelde ön kameralı harici bir ekran yer alırken, sol taraftaki panelde dörtlü arka kamera grubu yer alıyor. Cihazın hoparlör ve mikrofon bölümleri bu yan ekran panellerinde yer alıyor. Şarj girişi ise ana ekran panelinde bulunuyor.
Diğer iki parçalı modele baktığımızda ise burada daha bilindik bir tasarım görüyoruz. Çünkü bu tasarım hemen hemen Samsung‘un ilk katlanabilir telefon modelinin aynısı. Tabi Galaxy Z Fold 3 modelinde de kullanılabilir bir tasarım gibi duruyor. Bu tasarımda yine bir sabit ekran bulunurken, diğer ekran ana ekranın üzerine doğru kapanabiliyor.
Hatta çok dikkat çeken bir özellik yine bu tasarımda yer alıyor. Resme dikkatli baktığınızda ana ekran adeta bir akordiyon gibi bükülüyor. Bu da cihazın gerçek anlamda katlanabilir olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kırılmaya karşı daha dayanıklı bir tasarım olacağı da belli.
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Bu tasarımda ön kamera ana ekran üzerinde bulunuyor. Ancak dörtlü arka kamera grubu yan taraftaki katlanabilen panel üzerinde yer alıyor. Diğer modele göre bir diğer farkı ise bu tasarımda hoparlör ve şarj girişi ana ekran paneli üzerinde bulunuyor. Mikrofon ise katlanabilen ekran paneli üzerinde yerini alıyor.
Samsung’un önümüzdeki dönemde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 modelleri ile katlanabilir telefon piyasasına tekrardan giriş yapacak. Bu iki ekran tasarımının bu cihazlarda kullanılacağı aşikar. Ancak hangi cihaz hangi tasarımı kullanacak belli değil. Bakalım Samsung, Galaxy Z Fold 3 modelinde hangi ekran tasarımını kullanacak?
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Android 11 güncellemesi Avrupa’ya geldi
Xiaomi bu ay başında Mi 10 Lite 5G cihazları için MIUI 12 ile Android 11 sabit sürümünü dünya çapında yayınlamıştı. Şimdi ise güncelleme Avrupa’daki Xiaomi Mi 10 Lite 5G cihazları için de geliyor.
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Güncelleme sürümü V12.1.2.0.RJIEUXM versiyon numarasına sahip. İndirilmesi gerekecek olan güncelleme boyutu ise tam 2.8 GB olarak karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş şimdilik belli kişiler için yayınlanmaya başlayan güncelleme, onlardan gelecek geribildirimle beraber belli iyileştirmelere de tabi tutulacak. Önümüzdeki birkaç haftada ise Avrupa’daki bütün Mi 10 Lite 5G cihazlarında yerini alması bekleniyor.
Android 11 güncellemesinin yanında, yeni işletim sistemiyle beraber farklı özellikler de cihazlara eklenecek. Aynı zamanda güvenlik yaması seviyesinin de bu güncellemeyle bir üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.
Ancak bu güncelleme sonradan alınan bir işletim sistemi güncellemesi anlamına geldiği için sistemde bazı takılmalar gibi ufak sorunların görülmeleri mümkün. Bu durumun ise cihazları fabrika ayarlarına döndürerek çözülebildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sıfırlamayla cihaza güncellemeyle gelme ihtimali olan diğer bazı sorunların da çözülmeleri muhtemel. Bununla birlikte, fabrika ayarlarına döndürmeden önce telefonunuzdaki bilgileri yedekleme yaptığınızdan da unutmamanız gerekiyor.
Dediğimiz gibi güncellemenin yakın zamanda Avrupa’daki Mi 10 Lite 5G cihazlara ulaşması bekleniyor. Ancak güncelleme bildirimini beklemek istemeyen kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar kısmından güncellemeleri kendileri de kontrol edebilirler.
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni gizlilik uyarısının denemelerine başladı
Apple, biraz sessiz ve ani sayılabilecek bir şekilde, son zamanların oldukça tartışılan yeni özelliğinin denemelerine başladı.
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Yakın zamanda duyurulan yeni özellikle birlikte iOS, farklı uygulamalara karşın kullanıcılara gizliliklerini daha kapsamlı bir şekilde korumalarına olanak sağlayacaktı. Bu karar, kullanıcının bunu istemediğini açıkça belirtmesi gerektiğini savunan Facebook ve başka şirketlerle arasında bazı gerginliklere sebep olmuş olsa da; bu konuda onay alınması gerektiğini savunan Apple planlarından geri adım atmamışa benziyor.
Farklı şirketler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulama, kullanıcılar hakkında farklı kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte onların detaylı profillerinin oluşturulmasına yardımcı oluyordu. Yeni gelen özellik ise iOS uygulamalarının, kullanıcıyı diğer uygulamalarda arayabilmek ve takip edebilmeleri için izin istemelerini gerektirecekti. Ancak bu yeni özelliğin ne zaman işleme sokulacağı tam olarak bilinmiyordu. Şimdiye kadar.
MacRumors tarafından gelen bilgilere göre Apple, bu işlevin denemelerine başladı. İlk gelen bildiriler ise özelliğin iOS 14.4 beta sürümünde denendiği yönünde. Bununla beraber bazı iOS 14.3 versiyonu kullanıcıları da böyle bir uyarı aldıklarını ve seçim yapabildiklerini bildiriyorlar.
Buradan görülebilecek en önemli şeylerden birisi Apple’ın bu uygulamaya hız vermiş olması. Böylelikle muhtemelen bir ay içerisinde iOS 14.4 çıkışı ile beraber bu işlevi görebiliriz. Ki hatırlanacağı üzere Apple, iOS 14.3 versiyonunda da uygulamaların kullanıcıların hangi bilgilerini kullanacağını göstermelerini zorunlu kılmıştı.
Apple firmasının aslında bu yeni güncellemeleriyle birlikte bilgi toplanmasını herhangi bir şekilde engellemek istemediğini söyleyebiliriz. Sadece bunun kullanıcıya bildirilmesi ve onlardan izin alınmasını savunup buna yönelik önlem alıyorlar. Bu önlemler dolayısıyla da kullanıcıların izin vermemesi durumunda şirketler bu uygulamalarına devam edemeyecekler gibi gözüküyor.
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