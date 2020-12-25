Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 NBTC üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy M12 modeli için artık geri sayıma geçildi. Firmanın orta giriş seviye akıllı telefonu NBTC üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy M12 yakında bizleri karşılamaya hazırlanıyor!
Samsung akıllı telefon dünyasına yeni alternatifler getirerek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Galaxy M serisi için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, serinin yeni üyesini hayranları ile buluşturmak üzere. Geçtiğimiz günlerde FCC üzerinde listelenen Galaxy M12 şimdi de NBTC‘ye uğradı. Teknik özellik detaylarının paylaşılmadığı listeleme sayesinde cihazın çıkış tarihinin yaklaştığı önünde yorumlar da arttı.
Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden ortaya çıkan Samsung Galaxy M12 modeli, orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı planlıyor. Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alacak olan akıllı telefon kullanıcılarını 3 GB RAM kapasitesi ile karşılayacak. Galaxy M serisinin en önemli özelliği olan devasa bataryaların bu modelde de yer alacağı öğrenilirken, akıllı telefon 6000 mAh‘lik pil kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan USB-C girişine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişini de kullanıcılara sunacak. Damla çentikli tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefon, henüz özellikleri bilinmeyen bir adet ön kamera ve dörtlü arka kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Bakalım firma Çinli rakiplerinin etkili olduğu segmentte beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 serisinin düşük ışık performansı ortaya çıktı [Video]
Xiaomi, üç gün sonra (28 Aralık 2020) tanıtacağı Mi 11 serisinin düşük ışık performansını ortaya koyan bir video paylaştı. Şirket tarafından Weibo’da yapılan paylaşımda Xiaomi Mi 11’in özel bir gece modu ile geleceği belirtiliyor, bununla birlikte de telefonun düşük ışıktaki video performansının nasıl olacağı da açıkça belli oluyor.
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Xiaomi, 28 Aralık 2020’de Çin’de bir tanıtım etkinliği yapacak. Etkinlikte Xiaomi severlerin uzun zamandır beklediği Mi 11’i tanıtacak olan şirket, etkinlik öncesi telefonla alakalı önemli bilgileri açığa çıkarıyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerimizde, şirketin Mi 11’in RAM ve Wi-Fi sürümü gibi kilit özelliklerini paylaştığını sizlere aktarmıştık.
Xiaomi Mi 11, düşük ışıkta nasıl video çekiyor?
Bugün ise şirket, Weibo’dan yaptığı paylaşımda telefonun gece vaktinde nasıl bir video performansı sunacağını ortaya koydu. Xiaomi’nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşıma göre, Mi 11 serisinin kamera yetenekleri arasında özel bir gece modu bulunuyor. Xiaomi Mi 11’le birlikte düşük ışıklı bir ortamda çekildiği belirtilen mutlu noeller temalı videoda, telefonun gece modu özelliğinin nasıl bir deneyim sunacağı görülüyor.
Xiaomi, yaptığı açıklamada Mi 11 serisinin kamera yeteneklerini geliştirmek için özel bir kamera teknolojisi kullandığını söyledi. Teknolojinin bütün detayları 28 Aralık’taki resmi tanıtım etkinliğinde belli olacak; şimdilik bilinen tek detay ise, Xiaomi’nin bu kamera teknolojisinde yapay zekadan iliğini kemiğini sömürürcesine faydalandığı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Mi 11’in gece modu, insan gözünün görebildiği en ince ayrıntıları dahi yakalayabilmek için yapay zeka teknolojisiyle harmanlanan özel bir kamera sisteminden gücünü alıyor.
Dipnot: Video YouTube’a yüklendiğinden ötürü kalite kaybı yaşanmış olabilir. Bu nedenle videonun orijinal halini izlemek için buradaki bağlantıya tıklayarak Xiaomi’nin Weibo sayfasına gidin.
Xiaomi Mi 11’le ilgili bilinen diğer detaylar
Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.
Bununla birlikte de Xiaomi Mi 11, tüketicileri Wi-Fi 6 ve LPDDR5 özellikleri ile tanıştıran bir telefon olacak. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Wi-Fi 6 teknolojisi üzerinde önemli iyileştirmeler ve inovasyonlar yaptığını açıklayan Xiaomi’nin ifade ettiğine göre, Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6’nın bant genişliği önceki nesle göre iki kat artarak 160 MHz’ye kadar ulaşıyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X2, Aralık 2020 güvenlik güncellemesini alıyor!
Realme, yakın zamanda çıkardığı akıllı telefonlar ile bir Oppo alt markası olmaktan çok piyasadaki önemli markalardan biri haline geldi. Markanın günümüzde uygun fiyatlı fakat güçlü özelliklere sahip telefonları, kullanıcılar tarafından çokça tercih ediliyor. Şirketin telefonları piyasaya sürdükten sonraki temel hedefi ise cihazları sürekli güncel tutmaya çalışması. Realme X2, bu hedef dahilinde pek çok güncelleme aldı. Şimdi ise cihazın Aralık 2020 güncellemesi kullanıcılar tarafından yüklenebilir durumda.
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Realme X2, yeni güncelleme ile neler sunuyor?
Realme X2, RMX1991_11_C.25 sürüm numarasını taşıyan yeni bir güncelleme aldı. Sürüm numarasında “11” bulunsa da bu Android 10 tabanlı bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Android 11 sürümü şimdilik sadece Realme 7 Pro ve X50 Pro modellerinde kullanılabilir durumda. Realme X2‘ye gelen yeni güncelleme ise bazı yeni özellikler, kamera geliştirmeleri ve Aralık 2020 güvenlik yamasını içeriyor. Bu yeni güncelleme, Çin üzerinden dağıtılmaya başlandı ve yakın zaman içerisinde tüm küresel birimlere dağıtılmış olacak.
Realme X2‘nin yeni güncellemesi, Bluetooth, parmak izi ve yüz tanıma ile ilgili çeşitli hataları gideriyor. Ayrıca HDR videolarla ilgili bazı sorunları da düzeltiyor. Kişi ayrıntıları arayüzüne Bluetooth kulaklıkla yanıt simgesi ve QR kodu paylaşımı da güncelleme ile gelen yenilikler arasında. Bunların haricinde Aralık 2020 güvenlik yaması ile sistem kararlılığı ve güvenliği arttırıldı. Cihazın gelecek güncellemede Android 11‘i alması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 4G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A72 4G, popüler işlemci test programı Geekbench üzerinde görüntülendi. Yakında tanıtılacak olan telefonun önemli teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıktı.
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Samsung’un popüler telefon akıllı telefon ailesi Galaxy A, en yeni üyesiyle geri dönüyor. Şirketin son telefonu Samsung Galaxy A72 4G, Geekbench üzerinde yapılan testlerde ortaya çıktı. Performansı hakkında da fikir sahibi olduğumuzun cihazın bazı kritik özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu. SM-A725F ve SM-A726B model numaralarıyla listelenen telefonu, orta seviyeye konumlandırmak mümkün. Samsung Galaxy A72 yapılan testlerde tekli çekirdek performansından 549 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1637 puan almayı başardı.
Tasarımı, teknik özellikleri ve muhtemel fiyatı
5G versiyonu görselleri daha önce basına sıza telefonun, 6,67 inç boyutunda ekranı ve delikli ön kamera tasarımı vardı. Muhtemelen Samsung Galaxy A72 4G modeli de benzer bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacaktır. Telefon işlemci tarafında gücünü Qualcomm’un Snapdragon 720G modelinden alıyor. Orta seviyede fena olmayan bir performans sunan bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ne yazık ki telefonun teknik özellikleri ile ilgili elimizdeki bilgiler şu an için bu kadarla kısıtlı. 5G versiyonunun 550–600 Euro arasında fiyatlandırılacağı düşünülürse, 4G modelin de 450–500 Euro civarında olması bekleniyor. Dört farklı renk seçeneğiyle gelecek olan cihazın siyah, mavi, beyaz ve menekşe renklerinden herhangi biri tercih edilebilecek.
4G hala popüler
Samsung Galaxy A72 hem 4G hem de 5G versiyonlara sahip bir telefon. Dünyada popülerleşen 5G altyapılarına rağmen, ülkemiz gibi pek çok ülkede de 4G yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor. Hatta bugün Türkiye’de 5G destekli bir akıllı telefon satın alsanız bile, test için kurulan birkaç küçük nokta haricinde bu özelliği kullanmanız dahi mümkün değil. Operatörler 5G altyapı çalışmaları için yoğun mesai harcadıklarını belirtse de yakın zamanda büyük bir ilerleme sağlanamayacak gibi. Bu sebeple daha uygun fiyatlı 4G cihazların firmalar tarafından çıkarılması ekonomik açıdan bakıldığında oldukça önemli.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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