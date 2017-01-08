Samsung, Gear Akıllı Saatleri için iPhone Uygulaması Yayınladı

Koreli teknoloji devi Samsung akıllı saat serisi Gear cihazları için çok uzun zamandır beklenen iOS uygulamasını bugün çıkardı.

Samsung’un çıkardığı uygulama Gear S2, Gear S3 gibi akıllı saatlerinin yanında fitness cihazı Gear Fit 2’yi de destekliyor. Yayınlanan iki yeni uygulama cihazların iPhone modelleri ile eşleştirilmesini sağlıyor. Bundan önce Gear cihazları sadece Android cihazlar ile çalışıyordu.

Gear S uygulaması sayesinde akıllı saat üzerinden direkt olarak uygulama indirmek ve yüklemek mümkün. Diğer taraftan telefona gelen bildirimler uygulama ile beraber saate de geliyor. S Health uygulaması da sağlık ve fitness verilerini depoluyor. Gear Fit uygulaması bildirimlerin iPhone’dan saaate gelmesini sağlarken S Health uygulamasıyla da sağlık verilerini kaydediyor.

Böylelikle ilk defa Samsung tarafından üretilmiş olan bir giyilebilir teknoloji cihazı iOS desteğine sahip oldu. Ancak şirketin IconX kablosuz kulaklık modeli gibi daha bir çok cihazı hala iOS desteğinden yoksun.