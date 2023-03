Samsung ülkemizde ve dünyada çok satan bir teknoloji şirketi. Özellikle Android dünyasında en bilinen marka olmasıyla öne çıkıyor. Bu bağlamda markanın birçok yenilikçi ürünü oluyor. Bunlardan birisi de katlanabilir telefon. Samsung’un Z Fold serisi ile oluşturduğu katlanabilir telefon pazarında birçok marka rekabet ediyor. Ancak hiçbirisi Samsung kadar yol katedebilmiş değil. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, Galaxy Z Fold 5 üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefon hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Bugün ise kamera özellikleri hakkında bir sızıntı gerçekleşti. Detaylara bakalım.

Sızıntıya göre Samsung Galaxy Z Fold 5, OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera bulunacak. Bu kamera kurulumu Galaxy S23+ ve Galaxy Z Fold 4’te de vardı.

Bu sızıntı Ice Universe’ün geçen haftaki tweeti ile uyuşuyor. Ice Universe geçen hafta Galaxy Z Fold 5’in Galaxy Z Fold 4 ile aynı kamera kurulumunu kullanacağını söylemişti.

Galaxy Z Fold5 will continue to use the same camera module as Fold4. It is impossible to use HP2.

— Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023