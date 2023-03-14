Koronavirüs döneminde bildiğiniz gibi çip krizi patlamış ve üretim süreçlerinde bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak pandeminin etkilerinin azalması hatta neredeyse Çin dışında hiç kalmamasının ardından gözler yonga seti üreticilerine çevrilmişti. Bugün gelen BusinessKorea‘nın son raporuna göre Samsung, 2023’ün ilk yarısında 3. nesil 4nm yongalarının seri üretimine başlayacak. Samsung 4nm çipler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi Samsung, 12 Mart’ta, bu yılın ilk yarısında 3. nesil 4nm süreçle çiplerin seri üretimine başlayacaklarını duyurdu. Bu, en büyük müşterileri Qualcomm’un TSMC‘ye kaptırılmasına yol açan zorlu bir getiri yönetimi dönemini takip ediyor. Ancak, o zamandan beri, şimdi yüzde 60 olduğu tahmin edilen 4nm işlem verimlerinde istikrarlı gelişmeler gördüler. TSMC’nin yüzde 70-80 aralığındaki veriminin hala gerisinde olmasına rağmen uzmanlar verimlerinin hızla arttığını ve seri üretimin hızlandığını söylüyor.

Samsung, gelişmiş süreçlerde ilerleme kaydediyor ve bu da TSMC ile 5nm veya daha fazla gelişmiş çipler için seri üretim ultra mikro fabrikasyon süreçlerinde yoğunlaşan bir rekabete yol açıyor. Counterpoint Research’e göre; 4nm ve 5nm süreçleri geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 22 ile en yüksek satış yüzdesini oluşturarak.

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SMC, 2024 yılında Phoenix, Arizona fabrikasında 4 nm yongaları seri üretmeyi planlıyor, Samsung Electronics ise ikinci yılda faaliyete geçmek üzere Teksas’taki döküm fabrikasında 4 nm’lik bir üretim hattı kuruyor. Bakalım bu yıl yonga setlerinin üretiminde herhangi bir kriz yaşanacak mı yoksa her şey planlandığı gibi mi olacak? Bekleyip göreceğiz.