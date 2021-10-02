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Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 Satışlarından Memnun!
Samsung, bir sonraki Galaxy Note serisi sürümünün gecikmesi (veya iptali) ile büyük bir risk aldı ve derin kusurlu ürünün (Samsung Galaxy Fold) ticari çıkışından sadece iki kısa yıl sonra tamamen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3‘e odaklanmayı seçti.
Ancak, iki yeni katlanabilir cihaz olumlu bir şekilde parlayan inceleme ve yorumlar alırken, aynı zamanda bir dizi önemli küresel pazarda güçlü bir erken talep oluşturduğundan, söz konusu durumun dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı için oldukça cömert bir ödeme yapabileceği Ağustos ayında hızla ortaya çıktı.
Görünen o ki, Apple’ın iPhone 13 serisini duyurnmuş olması, en azından Samsung’un anavatanı olan Güney Kore’de, 5G özellikli Z Flip 3 ve Z Fold 3‘ü çevreleyen tüketici ilgisine fazla zarar vermedi. Yalnızca bu parçaların etrafında, inanılmaz derecede çok yönlü iki mobil güç merkezinin, büyük bir dönüm noktasına ulaşmaya yaklaştığı bildiriliyor.
The Korea Herald tarafından alıntılanan yerel “sanayi yetkililerine” göre, son kullanıcılara yapılan yerel toplam gerçek satışlar, 27 Ağustos sevkiyatının başlamasından sadece bir aydan biraz fazla olan bu hafta sonu 1 milyon birimi aşacak.
Bu olağanüstü başarı, Samsung’un iki telefonun ilk yedi günlük rezervasyon döneminde 920.000 adet ön sipariş kaydettikten sonra, “ön sipariş” döneminin ilk gününde “yalnızca” 270.000 sipariş sağladıktan sonra geldi. Bu, görünüşe göre Galaxy cihazları için tüm zamanların yeni bir rekoru ve ister inanın ister inanmayın, Z Fold 3 ve Z Flip 3, Samsung‘un en hızlı telefonları olan 2019’un Note 10 ve 2017’nin S8 ikilisinin hızına ayak uyduruyor. Kore’de bir milyon satış rakamına ulaştı.
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Bu iki ultra yüksek kaliteli ve yüksek fiyatlı akıllı telefonun popülaritesinin oldukça yüksek olduğundan şüphe duysak da, diğer birçok ülkede de satışlar yüksek, Hindistan, ABD ve İngiltere gibi yerlerden gelen ilk göstergeler, Samsung’un yüzünü güldürmüş gibi görünüyor.
Samsung’un dünya çapında yaklaşık iki milyon kopya sattığını unutmayın, geçen yıl tüm katlanabilir pazarın 2,8 milyon birim sevkiyatı olduğu tahmin ediliyordu, Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3’ün, öncülerinden çok daha başarılı olduğu ortada.
Merak ediyorsanız, ikisinden Z Flip 3 5G, en azından Güney Kore’de çok daha popüler olduğunu kanıtlıyor ve şüphesiz önemli ölçüde daha düşük fiyat noktası ve tartışmasız daha pratik tasarımıyla yardımcı oldu.
Kaynak: PhoneArena
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