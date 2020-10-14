Samsung, Galaxy Z Fold 2’nin özelliklerini Galaxy Z Fold’a getiriyor

Samsung bugün, Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına sunduğu temel özellikleri yakında Galaxy Fold’a getireceğinin müjdesini verdi. Güncellemenin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.

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Eylül ayının başında Galaxy Z Fold 2 adlı en yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung, bu telefonda donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra birbirinden kullanışlı yazılımsal özellikleri de insanların hizmetine sundu. Çoklu Görev, Wireless Dex ve daha bir sürü yeni özellik, Samsung’un yaptığı duyuruya göre yakında Galaxy Fold için kullanıma sunulacak.

Samsung, güncellemeyi tam olarak ne zaman yayınlayacağını açıklamadı ama hangi özelliklerin geleceği net bir şekilde biliniyor. Gelin biraz onlardan bahsedelim.

Galaxy Fold için kullanıma sunulacak Galaxy Z Fold 2 özellikleri

Çoklu Görev

Güncellemenin Galaxy Fold kullanıcılarına getireceği en önemli yenilik, ekranda aynı anda birden çok uygulama çalıştırabilme desteği olacak. Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına has olan çoklu görev özelliği sayesinde, bölünmüş ekran düzeninde üç adede kadar uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Kullanılabilir olduğunda özellik, kenar paneli aracılığıyla erişilebilir olacak.

Üstelik çoklu pencere düzenini sadece dikey değil, yatay olarak da kullanabileceksiniz.

Wireless Samsung Dex

Samsung’un Galaxy Fold’a ekleyeceği bir diğer özellik ise Wireless DeX. Wireless DeX sayesinde Galaxy Fold’u herhangi bir kablo kullanmadan akıllı TV’nize bağlayabileceksiniz. Kullanılabilir olduğunda hızlı ayarlar panelini aşağı çekip Samsung Dex düğmesine dokunarak telefonunuzu bağlanma moduna sokabilir ve kablosuz olarak televizyonunuza bağlayabilirsiniz.

Galaxy Z Fold 2 bünyesindeki kamera özellikleri de Galaxy Fold’a geliyor

Samsung Galaxy Fold sahipleri, yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kamera deneyimi elde edecek. Samsung, Galaxy Z Fold 2 ile hayata geçirdiği Otomatik Çerçeveleme özelliğini Galaxy Fold’a getireceğini ifade etti. Otomatik Çerçeveleme sayesinde telefonun kamerası, önünde kaç kişi olduğuna bağlı olmak suretiyle otomatik olarak yakınlaşıyor ya da uzaklaşıyor.

Örneğin toplu halde fotoğraf çekineceğinizi düşünün. Bu noktada kadraja yeni kişiler dahil oldukça ekran genişleyecek, var olan kişiler çıktıkça da ekran daralacak. Ek olarak Samsung, Pro Video moduna da çift görüntüleme, 21:9 en boy oranı, 24 fps video ve Tek Çekim özellikleri ekleyeceğini söyledi.

Tüm bunlara ek olarak arka kamerayla selfie çekebilme ve Wi-Fi şifrelerini diğer Galaxy cihazlarıyla paylaşabilme desteği de Galaxy Fold kullanıcılarına sunulacak.