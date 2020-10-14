Samsung
Samsung, Galaxy Z Fold 2’nin özelliklerini Galaxy Z Fold’a getiriyor
Samsung bugün, Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına sunduğu temel özellikleri yakında Galaxy Fold’a getireceğinin müjdesini verdi. Güncellemenin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.
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Eylül ayının başında Galaxy Z Fold 2 adlı en yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung, bu telefonda donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra birbirinden kullanışlı yazılımsal özellikleri de insanların hizmetine sundu. Çoklu Görev, Wireless Dex ve daha bir sürü yeni özellik, Samsung’un yaptığı duyuruya göre yakında Galaxy Fold için kullanıma sunulacak.
Samsung, güncellemeyi tam olarak ne zaman yayınlayacağını açıklamadı ama hangi özelliklerin geleceği net bir şekilde biliniyor. Gelin biraz onlardan bahsedelim.
Galaxy Fold için kullanıma sunulacak Galaxy Z Fold 2 özellikleri
Çoklu Görev
Güncellemenin Galaxy Fold kullanıcılarına getireceği en önemli yenilik, ekranda aynı anda birden çok uygulama çalıştırabilme desteği olacak. Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına has olan çoklu görev özelliği sayesinde, bölünmüş ekran düzeninde üç adede kadar uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Kullanılabilir olduğunda özellik, kenar paneli aracılığıyla erişilebilir olacak.
Üstelik çoklu pencere düzenini sadece dikey değil, yatay olarak da kullanabileceksiniz.
Wireless Samsung Dex
Samsung’un Galaxy Fold’a ekleyeceği bir diğer özellik ise Wireless DeX. Wireless DeX sayesinde Galaxy Fold’u herhangi bir kablo kullanmadan akıllı TV’nize bağlayabileceksiniz. Kullanılabilir olduğunda hızlı ayarlar panelini aşağı çekip Samsung Dex düğmesine dokunarak telefonunuzu bağlanma moduna sokabilir ve kablosuz olarak televizyonunuza bağlayabilirsiniz.
Galaxy Z Fold 2 bünyesindeki kamera özellikleri de Galaxy Fold’a geliyor
Samsung Galaxy Fold sahipleri, yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kamera deneyimi elde edecek. Samsung, Galaxy Z Fold 2 ile hayata geçirdiği Otomatik Çerçeveleme özelliğini Galaxy Fold’a getireceğini ifade etti. Otomatik Çerçeveleme sayesinde telefonun kamerası, önünde kaç kişi olduğuna bağlı olmak suretiyle otomatik olarak yakınlaşıyor ya da uzaklaşıyor.
Örneğin toplu halde fotoğraf çekineceğinizi düşünün. Bu noktada kadraja yeni kişiler dahil oldukça ekran genişleyecek, var olan kişiler çıktıkça da ekran daralacak. Ek olarak Samsung, Pro Video moduna da çift görüntüleme, 21:9 en boy oranı, 24 fps video ve Tek Çekim özellikleri ekleyeceğini söyledi.
Tüm bunlara ek olarak arka kamerayla selfie çekebilme ve Wi-Fi şifrelerini diğer Galaxy cihazlarıyla paylaşabilme desteği de Galaxy Fold kullanıcılarına sunulacak.
Oyun
Fortnite 90 FPS desteği, Galaxy Tab S7 ve S7+ için sunuluyor
Samsung, Galaxy Tab S7 ve S7+ cihazlarında Fortnite oyuncuları için 90 FPS desteğini 13 Ekim’den itibaren sunmaya başlayacağını açıkladı.
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Epic Games, bu yıl Android’de Fortnite severlerin oyun deneyimini 90 FPS ile taçlandırmaya başlamıştı. Fakat bu destek şu ana kadar yalnızca OnePlus telefonlarda ve iPad Pro’da mevcuttu. Bugün yapılan duyuruya göre Fortnite’ın 90 FPS seçeneği, Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ için de sunulmaya başlanıyor.
Fortnite, 90 FPS desteğini sunmaya başlıyor
Bu gelişme, Fortnite’ı yüksek kare hızında oynamak için artık OnePlus telefonlara veya Apple’ın iPad Pro’suna ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Epic Games ile Samsung arasında yapılan anlaşma kapsamında 13 Ekim 2020’den itibaren 90 FPS seçeneğinin kilidi, ABD’de Galaxy TabS7 ve S7+ kullanıcıları için kalkacak.
“Samsung Electronics America, Inc., 13 Ekim 2020’den itibaren Galaxy TabS7 ve TabS7+ sahiplerinin oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu.”
Yalnız Fortnite, Google Play Store’dan kaldırıldığı için, Samsung yaptığı açıklamada kullanıcıların bahse konu destekten nasıl faydalanabileceğini de belirtti. Bu bağlamda Fortnite deneyimini 90 FPS’le üst seviyeye çıkarmak isteyen Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ sahiplerinin uygulamayı Samsung’un kendi Store’u aracılığıyla yüklemeleri veya güncellemeleri gerekiyor.
Samsung
Samsung One UI 3.0: Çıkış tarihi, özellikler ve daha fazlası!
Samsung’un bir sonraki büyük sürüm güncellemesi One UI 3.0, kapalı beta sürümü ile erişilebilir durumda. Yakın zamanda herkese açık beta olarak sunulacak yeni güncelleme hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bu yazımızda bir araya getirdik.
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One UI 3.0 beta, şu an için Galaxy S20 serisiyle sınırlı ve Samsung, herkese açık beta sürümünü dünya çapında yedi pazarda kullanıma sunacak. Aslında kısa bir süre önce Galaxy Note 20 serisi de piyasaya sürülmüştü ve güncellemenin Note 20′lere de sunulması bekleniyordu. Ancak Samsung, her sene yaptığı gibi beta programını bu sene de Galaxy S serisiyle sınırlandırdı.
Bu rehberimizde One UI 3.0 beta hakkında bilmeniz gerekenler, kararlı sürümünü alması planlanan telefonlar ve yeni özellikler gibi detaylardan derinlemesine bahsettik.
One UI 3.0 genel beta ne zaman kullanıma sunulacak?
Samsung, şu anda Güney Kore ve ABD’de One UI 3.0 genel beta sürümünü resmi olarak başlattı. Bahsettiğimiz gibi bu beta programı sadece Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleriyle sınırlı.
Yakın zamanda daha fazla pazarda da Galaxy S20 serisine gelecek bu güncellemeyi kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığıyla edinebilecekler. Ayrıca Samsung, Note 20 ve Note 20 Ultra’nın da genel beta sürümüne dahil edileceğini onayladı ancak tam tarih hakkında bilgi bulunmuyor.
Bu arada Samsung, ABD ve Güney Kore’nin yanı sıra genel betayı sunmaya ilk olarak Çin, Almanya, Hindistan, Polonya ve Birleşik Krallık’ta başlayacak. Yalnız Türkiye’ye ne zaman sunulacağı, hatta sunulup sunulmayacağı dahil maalesef belirsizliğini koruyor.
Samsung, One UI 3.0’ın kararlı sürümünü ne zaman yayınlayacak?
Samsung’un kısa bir süre içinde başlatacağı genel beta sürümünün ardından One UI 3.0′ın kararlı sürümünün yayınlanması en az birkaç ay sürecek. Hatırlatmak gerekirse şirket, geçen sene ekim ayında One UI 2.0 beta programını başlatmasının ardından aralık ayı sonunda Galaxy S10 için kararlı sürümünü piyasaya sürmüştü.
Benzer bir durumun bu sene de yaşanması bekleniyor. Büyük olasılıkla Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0 genel betayı başlatmasının ardından birkaç ay sonra kararlı sürümünü de OTA yoluyla dağıtmaya başlayacak. Yani en azından Aralık 2020′den sonra kararlı sürümün son kullanıcıya açılacağını öngörebiliriz. Ayrıca Galaxy S20 serisi güncellemeyi ilk alan cihaz olmakla birlikte, Note 20 serisi ve Samsung’un 2019 amiral gemileri peşinden gelecek.
One UI 3.0 alacak telefonlar
One UI 3.0′ın beta sürümü Galaxy S20 serisi ile sınırlıyken, kararlı sürümü ise elbette ki çok daha fazla telefona sunulacak. İşte Android 11 tabanlı One UI 3.0 kararlı sürümünü alması muhtemel cihazlar:
One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy S / Note serisi:
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Flip 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy S20
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold
- Galaxy Fold 5G
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10+ 5G
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy S10e
- Galaxy S10+
- Galaxy S10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S10 Lite
One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy A serisi:
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A70
- Galaxy A70
- Galaxy A60
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A10’lar
- Galaxy A11
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy M serisi:
- Galaxy M51
- Galaxy M40
- Galaxy M31
- Galaxy M31
- Galaxy M30
- Galaxy M21
- Galaxy M11
One UI 3.0 beta sürümündeki tüm yenilikler
Samsung, yeni kullanıcı arayüzünün tasarımında, kardeşi One UI 2.5′e göre çok fazla bir yapısal değişikliğe gitmiyor. One UI 3.0′da daha çok telefonun işlevselliğini ve kullanışlılığını artıran yeniliklere odaklanılmış durumda. Örneğin widgetları görmek ve ana ekrana eklemek için, ilgili uygulamaya uzun basmak yeterli olacak. Bunun yanı sıra artık birçok telefonda mevcut olan, ekranı kilitlemek için çift dokunma hareketi de artık Samsung telefonlara nihayet geldi.
One UI 3.0, Android 11 tabanlı olduğundan ötürü elbette ki onunla beraber gelen yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Ek olarak kamerada daha iyi otomatik odaklama ve pozlama kontrolleri, arama ekranını kendi fotoğraf ve videolarınızla özelleştirme ve Dijital Denge’deki yeni cihaz kullanım kontrolleri gibi yepyeni deneyimler One UI 3.0 kullanıcılarına sunulacak.
Android Police ekibi yeni güncellemedeki kilit ekranı, erişilebilirlik, DeX, Samsung İnternet ve daha fazlasıyla ilgili değişiklikler dahil olmak üzere tüm One UI 3.0 sürüm notlarını paylaştı.
İşte tam değişiklik notları:
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
One UI 3.0 kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
One UI 3.0 erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
One UI 3.0 İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
One UI 3.0 Bixby Rutinleri
- Önceden ayarlanmış rutinler sayesinde hızlı bir şekilde başlayabilir ve kendi rutinlerinizi hızlı bir şekilde nasıl oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz.
- Artık bir rutin sona erdiğinde hangi eylemlerin tersine çevrildiğini görebilirsiniz.
- Belirli bir başlangıç zamanı, bir Bluetooth cihazının veya Wi-Fi ağının bağlantısının kesilmesi, belirli bir numaradan arama ve daha fazlası gibi yeni koşullar eklendi.
- Bixby ile konuşma ve erişilebilirlik eylemleri dahil olmak üzere yeni eylemler eklendi.
- Her rutin için özelleştirilmiş bir simge ekleyebilir ve hızlı erişim için kilit ekranına rutinler ekleyebilirsiniz.
Samsung One UI 3.0′le alakalı bilinen tüm detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Yepyeni gelişmeler oldukça bunları haberlerimize konuk etmeye devam edeceğiz.
Haber
Samsung, ABD yaptırımları etkisiyle daha fazla gelir elde etti
Samsung Electronics’in 2020 yılı üçüncü çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 60 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Samsung tarafından bugün yapılan açıklamada, söz konusu yüksek gelirin, ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei’nin daha fazla yarı iletken ihtiyacının bir yansıması olduğu belirtildi.
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Samsung, üçüncü çeyrekte 9 milyar euro gelir elde etti
ABD yaptırımları sebebiyle Huawei’nin Çin dışındaki satışları azalırken; Samsung’un özellikle giriş ve orta seviye telefon satışlarında bir hayli artış yaşandı. Şirketin 2020 yılının üçüncü çeyreği için toplam işletme karı yüzde 58’lik bir artış gösterdi. Şirketin söz konusu dönemdeki geliri ise 9 milyar euro düzeyinde.
Samsung, analistlerin beklentilerini de aştı
Yüzde 58’lik bir büyüme, analistlerin beklediğinden çok daha fazla. Şirket, cep telefonu dışında; televizyon, monitör, elektrikli ev aletleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yarı iletken satışları, Samsung’un işletme gelirlerinin yüzde 75’ini oluşturuyor. Nomura’nın analiz bölümü başkası CW Chung, “Görünüşe göre Huawei, Samsung’un yonga seti işi üzerinde beklediğimizden daha güçlü bir etkiye sahip. Samsung’un akıllı telefon ve ev aletleri segmentlerindeki satışları da beklenenin üzerinde.” şeklinde bir açıklama yaptı. COVID-19 salgınının, ev ortamının havasını temizleyen cihazlara olan talebi yükseltmesiyle birlikte, Samsung bu pazardan da büyük bir kar elde etmiş görünüyor.
ABD hükümeti, Huawei’nin yarı iletkenlere erişimini kısıtlamak amacıyla eylül ayı ortasında yaptırımlarını sıkılaştırmıştı. Samsung, 15 Eylül itibarıyla Huawei’ye çip tedarik etmeyi durdurmuş durumda. ABD hükümeti, dünyanın en büyük ağ ekipmanı üreticisi ve Samsung’un ardından ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei’yi Çin devletinin casusluk aracı olmakla suçluyor.
Şirket gelirlerinin dördüncü çeyrekte de başarısına devam edip-etmeyeceği şu an için belli değil. Analistler, yarı iletken fiyatlarının çok düşük seviyelere inmesinin ve Apple’ın 13 Ekim’de tanıtacağı iPhone 12 modelinin Samsung gelirlerini dördüncü çeyrekte olumsuz yönde etkilemesini öngörüyor.