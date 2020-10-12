Samsung Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüyle gelebilir!

2021 planlarında ekran altı kameraları amiral gemisi modellerine getirmeyi hedefleyen Samsung, ilk adımı Fold serisinin yeni üyesi ile atabilir. Ortaya çıkan raporlara göre Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüne sahip olabilir.

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2021 yılında gelecek olan Note ve S serisi cihazlarda Samsung’un ekran altı kamera sensörüne yer vemeyi planladığı uzun zamandır konuşuluyordu. Şirket, bu modellerden önce ekran altına yerleştirilmiş kamera deneyimini, Fold 3 modeliyle beraber kullanıcılara sunabilir. Samsung, yakın döneme kadar S21 -ya da S30 – modeliyle beraber geleceği varsayılan ekran altına gömülü kamera sensörlerini cihaza eklemekten vazgeçmişti. Bu gelişme ne yazık ki S21 modelinde kamera deliğini görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.

Galaxy Fold 3 için sızıntılar ilk değil

Geçtiğimiz aylarda Samsung’un katlanabilir ekranlı Fold serisi için ortaya çıkan bazı görüntülerde ön kamera için herhangi bir boşluk olmadığı göze çarpmıştı. Bu görüntü üzerine Samsung’un ön kameradan vazgeçeceği ya da ekran altına gömülü kamera sensörü kullanacağı ihtimalleri dillendirilmeye başlanmıştı. The ELEC tarafından paylaşılan rapora göre şirket, bu sensörü barındıran bir modeli ürün yelpazesine çok yakında ekleyebilir. Ekran altına gömülü kamera sensörünün ise ilk olarak şirketin üst segment Galaxy Fold serisinin yeni modeli ile beraber gelmesi kuvvetle muhtemel.

Led bildirim ışığı, menteşeye entegre ediliyor

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold ailesinin yeni üyesi için bir menteşe tasarımı alındığı ortaya çıkmıştı. Bununla beraber yeni gelecek olan cihazın selefiyle aynı tasarımsal çizgide yer alacağı ve bazı geliştirmelerle kullanıcıların beğenisine sunulacağı düşünülüyor. Menteşe alanına entegre edilmiş RGB destekli LED bildirim ışığı, ekran altı kamera ve S-Pen desteğiyle gelmesi beklenen model hakkında ilerleyen süreçte daha fazla bilgi edinmiş olacağız.