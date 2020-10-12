Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüyle gelebilir!
2021 planlarında ekran altı kameraları amiral gemisi modellerine getirmeyi hedefleyen Samsung, ilk adımı Fold serisinin yeni üyesi ile atabilir. Ortaya çıkan raporlara göre Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüne sahip olabilir.
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2021 yılında gelecek olan Note ve S serisi cihazlarda Samsung’un ekran altı kamera sensörüne yer vemeyi planladığı uzun zamandır konuşuluyordu. Şirket, bu modellerden önce ekran altına yerleştirilmiş kamera deneyimini, Fold 3 modeliyle beraber kullanıcılara sunabilir. Samsung, yakın döneme kadar S21 -ya da S30 – modeliyle beraber geleceği varsayılan ekran altına gömülü kamera sensörlerini cihaza eklemekten vazgeçmişti. Bu gelişme ne yazık ki S21 modelinde kamera deliğini görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.
Galaxy Fold 3 için sızıntılar ilk değil
Geçtiğimiz aylarda Samsung’un katlanabilir ekranlı Fold serisi için ortaya çıkan bazı görüntülerde ön kamera için herhangi bir boşluk olmadığı göze çarpmıştı. Bu görüntü üzerine Samsung’un ön kameradan vazgeçeceği ya da ekran altına gömülü kamera sensörü kullanacağı ihtimalleri dillendirilmeye başlanmıştı. The ELEC tarafından paylaşılan rapora göre şirket, bu sensörü barındıran bir modeli ürün yelpazesine çok yakında ekleyebilir. Ekran altına gömülü kamera sensörünün ise ilk olarak şirketin üst segment Galaxy Fold serisinin yeni modeli ile beraber gelmesi kuvvetle muhtemel.
Led bildirim ışığı, menteşeye entegre ediliyor
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold ailesinin yeni üyesi için bir menteşe tasarımı alındığı ortaya çıkmıştı. Bununla beraber yeni gelecek olan cihazın selefiyle aynı tasarımsal çizgide yer alacağı ve bazı geliştirmelerle kullanıcıların beğenisine sunulacağı düşünülüyor. Menteşe alanına entegre edilmiş RGB destekli LED bildirim ışığı, ekran altı kamera ve S-Pen desteğiyle gelmesi beklenen model hakkında ilerleyen süreçte daha fazla bilgi edinmiş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!
Huawei, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Huawei Mate 40 ailesini, 22 Ekim tarihinde yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtacak. Şirketin CEO‘larından Yu Chengdong, birkaç gün önce resmi olarak lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi ise raporlara göre bu lansman, Huawei’nin tarihindeki en güçlü Mate serisi lansmanı olacak. Gerçekleşecek konferans çok büyük olacağından Mate 40 serisi bu konferansta yalnız olmayacak.
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Huawei Mate 40 serisi lansmanında başka hangi ürünler tanıtılacak?
Huawei Mate 40 serisinin lansmanında görmeyi beklediğimiz ürünlerden biri Kirin 9000 yonga seti olacak. Bu yonga seti şirketin ilk 5 nm üretim teknolojisi ile ürettiği yonga seti olarak kullanıcılara tanıtılacak. Kirin 9000, ilk kez Mate 40 serisi telefonlarda kullanılacak. Konferansta Kirin 9000 ve Mate 40 serisi haricinde başka ürünlerinde tanıtılması bekleniyor.
Weibo‘da yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, lansmanda pek çok yeni Huawei ürünü tanıtılacak. Bu ürünler;
- Huawei‘nin ilk kulaküstü kulaklığı – Huawei Freebuds Studio
- Huawei Sound X akıllı hoparlör
- Huawei Mate serisine ait fakat adı henüz bilinmeyen yeni bir ürün
- Huawei Watch GT 2 Pro‘nun küresel lansmanı
- Akıllı yaşam ekosistemine ait yeni Huawei ürünler
- Kirin 9000
Huawei, her ne kadar kısıtlama ve ambargolara uğrasa da yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. 22 Ekim tarihinde tanıtılacak yeni Mate 40 serisi ve diğer aksesuarlar ile birlikte şirket, pes etmediğini kullanıcılara göstermeyi hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone 12 serisi için 5G’yi seçti!
Apple’ın, iPhone 12 serisi için 5G ve 120 Hz ekran arasında seçim yapması gerektiği belirtiliyordu. Apple tercihini 5G’den yana kullanmış olabilir.
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Apple neden 5G’yi seçti?
iPhone 12 serisinin 120 Hz ekranlara sahip olup olmayacağına dair çelişkili raporlar duymuştuk. Son sızıntılara göre fikir birliği “hayır” olarak görünmekte ve iki farklı kaynak tarafından belirtilen sebepte bunun basitçe pil tüketimi tasarrufu için olduğu söylenmektedir.
Sızıntı kaynağı Jon Prosser’e göre, Apple önündeki iki seçenekten birini seçme durumuyla karşı karşıya kaldı. Bu iki seçenek, ya yeni iPhone 12’lere 5G desteği sağlayamaktı (4G’den daha fazla güç tüketir) ya da 120 Hz (60 Hz’den daha fazla güç kullanır) ekran yenileme hızına sahip bir ekran eklemekti. Her ikisini de eklemek pil ömrünü çok kısaltırdı bu yüzden her ikisi aynı anda gerçekleşemezdi.
Cupertino’daki ekip, pazarlaması daha kolay olduğu için 5G’yi seçti. Çünkü 120 Hz ekran yenileme hızlarının avantajlarını insanlara anlatmaya çalışmak yerine hızlı internet bağlantısı reklamı yapmak daha anlaşılabilirdi. Bu aynı zamanda tüketicileri daha fazla etkileyecekti.
5G modemler ve OLED ekranlar daha az güç tüketimi sağlamak için geliştirilmeye açık parçalar. Bu yüzden 2021 yılında piyasaya sürülecek iPhone’larda hem 5G hem de 120 Hz ekran görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama bu yıl için 120 Hz ekran görmek pek olası gözükmüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 3, farklı bir menteşe tasarımıyla gelebilir!
Galaxy Fold serisi cihazlarıyla halihazırda katlanabilir ekranlı telefon pazarında yer alan Samsung, yeni bir menteşe tasarımı patenti aldı. Şirket, almış olduğu RGB destekli LED bildirim ışığına sahip menteşe tasarımını, Fold 3 modelinde kullanabilir.
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Halihazırda Galaxy Fold serisi modelleriyle tüketicileri katlanabilir ekranlı cihazlarla buluşturan Samsung’un, yeni bir patenti aldığı ortaya çıktı. LetsGoDigital’da yer alan habere göre, alınan patent görsellerinde RGB desteği bulunan LED ‘bildirim ışığı‘ alanı bulunuyor. Menteşe boyunca uzanan yarı saydam bildirim ışığı alanı ile cihazın kapağını açmadan bildirimler hakkında bilgi almak mümkün olabilir. Menteşe mekanizması, koruma amaçlı yarı saydam materyalden imal edilecek. Farklı renk ve efektlerde yanabilen bildirim ışığı sayesinde cihazın çantada veya düz bir alanda yüzüstü olması gibi durumlarda kullanıcılar cihazın durumu hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Prototip tasarımı, Galaxy Fold 3 modeline ait olabilir
Patent prototipinde kullanılan cihazın Fold 2 ile çok benzer olduğu göze çarpıyor. Fold 3 olduğunu düşünülen patent prototip cihazının selefinden pek de farklı olduğu söylenemez. Ancak Samsung’un patenti göstermek adına Fold 2 tasarımını baz aldığı ve Fold 3’te farklı bir tasarım anlayışı benimsemesi de kuvvetle muhtemel. Samsung’un, katlanabilir ekranlı cihaz içn aldığı patenti, gelecek olan yeni Fold modelinde kullanıp kullanmayacağı merak konusu. Fold modelinde kullanıp kullanmayacağı merak konusu.