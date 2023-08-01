Türkiye’de de satışa çıkan Nothing markasının yeni telefonu phone (2)’yi satın aldık. Nothing’den sorumlu devlet bakanımız sevgili Eren ise kutu açılışı, ilk bakış ve Nothing phone (1) ile kıyaslamalı bir bakış atıyor.

Nothing phone (2) özellikleri

Boyut: 162,1 x 76,4 x 8,6 mm

Ağırlık: 201.2 gram

Erkan: 6,7 inç FHD+ LTPO OLED, 10 bit, 120 Hz, HDR10+, 1600 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4700 mAh

Şarj: 45 Watt

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