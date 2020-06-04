Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, selfie kamerası ile DxOMark testinde!
Şubat ayında Samsung’un kapaklı telefonu olan Samsung Galaxy Z Flip satışa sunuldu. Cihaz kısa sürede tasarımı ile bütün ilgileri üzerinde topladı. Bu tasarımın oluşması için bazı teknik özelliklerin kısılması gerekiyordu. Samsung bunun için kamera tarafında bazı kısıtlamalara gitti. Bu kısıtlamalar ise cihazın DxOMark skorunu etkiledi.
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Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Samsung Galaxy Z Flip, kamera tarafıda kötü bir deneyim sunmasa da üst segment telefonlar içinde alt sıralarda yer alıyor. Cihaz DxOMark‘ta fotoğraf tarafında 82, video tarafında ise 86 puan alarak 83 selfie skoruna ulaştı. DxOMark, cihazın Galaxy A71, Galaxy S9+ ve iPhone XS Max‘ın selfie kameralarına benzer performans verdiğini belirtiyor. Telefonun selfie kamerası 10 MP çözünürlüklü hareketli odak özelliği mevcut f/2.4 diyafram açıklığı sunan bir lense sahip. Ayrıca ön kamera 2160p / 30 fps video çekebiliyor.
Galaxy Z Flip, geniş dinamik aralığa sahip fakat testlerde birçok durumda görüntülerin kontrastsız olduğu görüldü. Cihaz genellikle aynı görüntünün farklı çekimlerinde tutarsızlık yapıyor. Sabit odak lensi ise mükemmel bir odak yakalamak için oldukça yavaş kalıyor. Bu da arka planda çok fazla detay kaybına yol açıyor. Piksellenme ise ışık azlığında ve iç mekan çekimlerinde çok fazla oluşuyor. Cihazın selfie skorunun düşmesindeki en önemli etkenlerden biri piksellenme diyebiliriz.
Galaxy Z Flip, portre modunda ise başarılı bir performans gösteremedi. Bunun sebebi bokeh etkisinin çok etkisiz olması ve derinliği ortadan kaldırması. DxOMark, cihazın video tarafında daha iyi bir performans verdiğini belirtiyor. Telefon özellikle 4K video çekimlerinde başarılı bulunuyor. Kameralar, Z Flip‘in öncelikli tuttuğu bir konu değil. Cihazın selfie kamerası S20 Ultra’dan daha kötü bir sonuç veriyor fakat bu sonuca çokta kötü diyemeyiz. Telefonun asıl amacının iyi bir kamera olmadığını da göz önüne alırsak makul bir puanlama olmuş gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Android 10 ile gelen ilk HTC telefonu!
HTC firması, eski şaşalı günlerine dönmek için çaba harcamaya devam ediyor. Uzun zamandır mali açından düşüşte olan ve eski günlerini özleyen firma, yeni cihazı Desire 20 Pro için kolları sıvadı. Orta seviye olarak belirlenen cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi. Cihaz, gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden almakta. Android 10 ile piyasaya çıkacak ilk HTC telefonu olan Desire 20 Pro, 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Google Play Console üzerinde gösterilen resim ise ne yazık ki Desire 20 Pro cihazına ait değil. Sanırsak Google, temsili bir fotoğraf eklemeyi tercih etmiş.
Son dönemde kullanımı artan Snapdragon 765G ile gelmesi beklenen orta seviye cihazın, Snapdragon 665 ile karşımıza çıkması hayranların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Tasarım detayları daha önce sızdırılan cihaz 6.5 inç boyutunda LCD panelli bir ekrana sahip olacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet ön dört adet de arka kamerası bulunmakta. Kamera özellikleri henüz bilinmez iken, parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında yer alacağı öğrenildi. Daha fazla teknik özelliğe henüz ulaşılamaz iken, cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağı da merak konusu. Bakalım HTC yavaş yavaş eski günlerine dönebilecek mi merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, ilk kez canlı olarak görüntülendi!
Pazartesi günü Redmi 9 ailesinin özelliklerini görmüştük. Şimdi ise serinin en güçlü telefonu olan Redmi 9‘un canlı görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın dikey olarak yerleştirilmiş üç kamerası bulunuyor. Kameraların hemen altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Sağ tarafında ise dördüncü bir kamera ve LED flaş var.
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Redmi 9 tasarımı nasıl değerlendirildi?
Redmi 9, flaş ve parmak izi okuyucusu ile birlikte kamera dizilimi olarak Redmi Note 8 Pro‘yu anımsatıyor. Fakat bu dizilim hafif içe doğru yuvarlak bir çember içinde olduğu için bu yönüyle de Redmi K30 ve Redmi K30i‘ye benziyor. Redmi 9 fotoğrafta açık yeşil ve menekşe renk seçenekleriyle görüntüleniyor. Dikkat çeken nokta ise yeşil renkli modelde kameranın yanında yazılar varken menekşe renk seçeneğinde bulunmuyor. Buradan bunların sadece genel tasarımı göstermek amaçlı tasarlanan maketler olduğunu anlayabiliriz.
Weibo‘da ortaya çıkan sızıntılarda cihazın bazı teknik özellikleri görüntülenmişti. Bunlardan başlıcaları cihazın MediaTek Helio G80 işlemcisi ile gelecek olması. Bu işlemci Helio G70‘in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde cihazın 6.53 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunacak. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera ve 8 MP, 5 MP, 2 MP çözünürlüklü olmak üzere henüz özellikleri bilinmeyen kameralar mevcut. Batarya tarafında ise 18W hızlı şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 2 daha büyük ekran ile geliyor.
Motorola firmasının olası yeni katlanabilir telefonu Razr 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın bir önceki nesle göre daha büyük ekranlı olacağı tahmin ediliyor.
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Daha büyük ekranlı Razr 2 görebiliriz!
Katlanan ekranlı telefonlar gelişmeye devam ediyor. Samsung, Huawei ve Motorola gibi büyük firmaların yatırımlarını sürdürdüğü bu rekabette yeni oyuncular görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Efsane tuşlu katlanabilen Razr serisini dokunmatik ekranla tekrar uyarlayan Motorola firması da, Razr 2 için kolları sıvamışa benziyor. Katlanabilir cihazlar hakkında bugüne kadar paylaştığı bilgiler ile gündeme gelen Ross Young, Twitter hesabından cihazın bir önceki seriye göre daha büyük ekran boyutuna sahip olacağını aktardı. Ross Young, cihazın 6.7 inçlik katlanabilir ekrana sahip olacağını belirtti. Bu da cihazın Galaxy Z Flip ile aynı boyutta ekrana sahip olacağını göstermekte.
The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.
— Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020
Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ortaya çıkan cihaz, amiral gemisi performans vadetmeyecek gibi gözüküyor. Cihazın gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alması beklenir iken Razr 2, bir önceki seri gibi orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Geçen sene piyasaya çıkan Razr cihazının da Snapdragon 710 ile piyasaya çıktığı ve amiral gemisi cihazlardan daha pahalı olması nedeniyle oldukça eleştiri aldığını unutmamak gerek. Hal böyle olunca Motorola Razr 2 cihazları için nasıl bir politika izleyecek merak konusu. Orta seviye cihazın en azından en yakın rakibi Snapdragon 855+ işlemcili Galaxy Z Flip serisinden ucuz olması bekleniyor.