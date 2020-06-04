Samsung Galaxy Z Flip, selfie kamerası ile DxOMark testinde!

Şubat ayında Samsung’un kapaklı telefonu olan Samsung Galaxy Z Flip satışa sunuldu. Cihaz kısa sürede tasarımı ile bütün ilgileri üzerinde topladı. Bu tasarımın oluşması için bazı teknik özelliklerin kısılması gerekiyordu. Samsung bunun için kamera tarafında bazı kısıtlamalara gitti. Bu kısıtlamalar ise cihazın DxOMark skorunu etkiledi.

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Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?

Samsung Galaxy Z Flip, kamera tarafıda kötü bir deneyim sunmasa da üst segment telefonlar içinde alt sıralarda yer alıyor. Cihaz DxOMark‘ta fotoğraf tarafında 82, video tarafında ise 86 puan alarak 83 selfie skoruna ulaştı. DxOMark, cihazın Galaxy A71, Galaxy S9+ ve iPhone XS Max‘ın selfie kameralarına benzer performans verdiğini belirtiyor. Telefonun selfie kamerası 10 MP çözünürlüklü hareketli odak özelliği mevcut f/2.4 diyafram açıklığı sunan bir lense sahip. Ayrıca ön kamera 2160p / 30 fps video çekebiliyor.

Galaxy Z Flip, geniş dinamik aralığa sahip fakat testlerde birçok durumda görüntülerin kontrastsız olduğu görüldü. Cihaz genellikle aynı görüntünün farklı çekimlerinde tutarsızlık yapıyor. Sabit odak lensi ise mükemmel bir odak yakalamak için oldukça yavaş kalıyor. Bu da arka planda çok fazla detay kaybına yol açıyor. Piksellenme ise ışık azlığında ve iç mekan çekimlerinde çok fazla oluşuyor. Cihazın selfie skorunun düşmesindeki en önemli etkenlerden biri piksellenme diyebiliriz.

Galaxy Z Flip, portre modunda ise başarılı bir performans gösteremedi. Bunun sebebi bokeh etkisinin çok etkisiz olması ve derinliği ortadan kaldırması. DxOMark, cihazın video tarafında daha iyi bir performans verdiğini belirtiyor. Telefon özellikle 4K video çekimlerinde başarılı bulunuyor. Kameralar, Z Flip‘in öncelikli tuttuğu bir konu değil. Cihazın selfie kamerası S20 Ultra’dan daha kötü bir sonuç veriyor fakat bu sonuca çokta kötü diyemeyiz. Telefonun asıl amacının iyi bir kamera olmadığını da göz önüne alırsak makul bir puanlama olmuş gibi görünüyor.