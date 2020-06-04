Akıllı Telefonlar
Redmi 9, ilk kez canlı olarak görüntülendi!
Pazartesi günü Redmi 9 ailesinin özelliklerini görmüştük. Şimdi ise serinin en güçlü telefonu olan Redmi 9‘un canlı görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın dikey olarak yerleştirilmiş üç kamerası bulunuyor. Kameraların hemen altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Sağ tarafında ise dördüncü bir kamera ve LED flaş var.
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Redmi 9 tasarımı nasıl değerlendirildi?
Redmi 9, flaş ve parmak izi okuyucusu ile birlikte kamera dizilimi olarak Redmi Note 8 Pro‘yu anımsatıyor. Fakat bu dizilim hafif içe doğru yuvarlak bir çember içinde olduğu için bu yönüyle de Redmi K30 ve Redmi K30i‘ye benziyor. Redmi 9 fotoğrafta açık yeşil ve menekşe renk seçenekleriyle görüntüleniyor. Dikkat çeken nokta ise yeşil renkli modelde kameranın yanında yazılar varken menekşe renk seçeneğinde bulunmuyor. Buradan bunların sadece genel tasarımı göstermek amaçlı tasarlanan maketler olduğunu anlayabiliriz.
Weibo‘da ortaya çıkan sızıntılarda cihazın bazı teknik özellikleri görüntülenmişti. Bunlardan başlıcaları cihazın MediaTek Helio G80 işlemcisi ile gelecek olması. Bu işlemci Helio G70‘in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde cihazın 6.53 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunacak. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera ve 8 MP, 5 MP, 2 MP çözünürlüklü olmak üzere henüz özellikleri bilinmeyen kameralar mevcut. Batarya tarafında ise 18W hızlı şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 2 daha büyük ekran ile geliyor.
Motorola firmasının olası yeni katlanabilir telefonu Razr 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın bir önceki nesle göre daha büyük ekranlı olacağı tahmin ediliyor.
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Daha büyük ekranlı Razr 2 görebiliriz!
Katlanan ekranlı telefonlar gelişmeye devam ediyor. Samsung, Huawei ve Motorola gibi büyük firmaların yatırımlarını sürdürdüğü bu rekabette yeni oyuncular görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Efsane tuşlu katlanabilen Razr serisini dokunmatik ekranla tekrar uyarlayan Motorola firması da, Razr 2 için kolları sıvamışa benziyor. Katlanabilir cihazlar hakkında bugüne kadar paylaştığı bilgiler ile gündeme gelen Ross Young, Twitter hesabından cihazın bir önceki seriye göre daha büyük ekran boyutuna sahip olacağını aktardı. Ross Young, cihazın 6.7 inçlik katlanabilir ekrana sahip olacağını belirtti. Bu da cihazın Galaxy Z Flip ile aynı boyutta ekrana sahip olacağını göstermekte.
The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.
— Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020
Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ortaya çıkan cihaz, amiral gemisi performans vadetmeyecek gibi gözüküyor. Cihazın gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alması beklenir iken Razr 2, bir önceki seri gibi orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Geçen sene piyasaya çıkan Razr cihazının da Snapdragon 710 ile piyasaya çıktığı ve amiral gemisi cihazlardan daha pahalı olması nedeniyle oldukça eleştiri aldığını unutmamak gerek. Hal böyle olunca Motorola Razr 2 cihazları için nasıl bir politika izleyecek merak konusu. Orta seviye cihazın en azından en yakın rakibi Snapdragon 855+ işlemcili Galaxy Z Flip serisinden ucuz olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20+, kamera özellikleriyle sızdırıldı!
Samsung‘un Ağustos ayında Note 20 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihaz hakkında bugüne kadar çok fazla söylenti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Twitter ve Weibo üzerinden telefon sızıntıları paylaşan IceUniverse, cihazın bazı kamera özelliklerini paylaştı. IceUniverse‘ye göre Galaxy Note 20+, 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Eski seride bulunan ToF sensörü ise kaldırılıp yerine lazer focus sensörü eklenecek.
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Samsung Galaxy Note 20+ hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Samsung Galaxy Note 20+, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan 1/1.33 inç büyüklüğündeki Samsung Bright HM1 sensörünü kullanacak. Bu sefer kamera tarafında önemli bir değişiklik olarak ToF sensörü yerine lazer focus sensörü kullanılacak. Bu sensör ile Samsung, otomatik odaklamayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ultra geniş açılı lensin arkasındaki sensör, 1/2.55 inç boyutunda ve PDAF ile birlikte gelen 12 MP çözünürlüklü ISOCELL Fast 2L3 olacak.
Bazı sızıntılara göre Galaxy Note 20+, bir periskop telefoto lens bulunduracak. Bu lens 13 MP çözünürlüklü Samsung Slim 3M5 olacak. Resmi kaynaklar bu lensin 1/3 inç boyutunda olduğunu söylese de IceUniverse bu değerin 1/3.4 inç boyutunda olacağını belirtiyor. Sensör, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensörden daha küçük olacağı için zoom kapasitesi 50X ile sınırlı olacak. Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensör 100X‘e kadar zoom yapabiliyordu.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20+ hakkında 5 nm ile üretilecek olan Exynos 992 yonga setini kullanacağını duymuştuk. Buna ek olarak cihazın CAD renderları ortaya çıktı ve tasarımı görüntülendi. En kısa sürede cihazla ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, işlemci temini için UNISOC ile görüşüyor!
Huawei, ABD tarafından uygulanan ticaret ambargosu kapsamının genişlemesi üzerine akıllı telefonlarında kullanacağı işlemciler için çözüm arıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren TSMC ile çalışamayacak olan şirket, giriş ve orta seviye mobil işlemcilerini UNISOC’a ürettirebilir!
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ABD yaptırımlarından kurtulmak isteyen Huawei, çözümü Çin’de buldu!
ABD hükümeti tarafından onaylanan son yaptırımlar, Huawei iştiraki olan HiSilicon’un faaliyetlerini normal şekilde sürdürmesine engel oluyor. Doğrudan yarı iletken tasarımına yönelik yaptırımların uygulanmaya başlanması ile Kirin serisi işlemciler artık üretilemeyebilir. Markanın bu durumdan kurtulmasının tek yolu ise yaptırımlara takılmayan kısıtlı sayıdaki şirket ile işbirliği yapmaktan geçiyor.
Huawei’nin bu doğrultuda daha önce MediaTek ile görüştüğü belirtiliyordu. Amiral gemisi cihazlarında 5G uyumlu Dimensity serisi işlemcileri kullanmak isteyen marka, giriş/orta seviye cihazlarda ise farklı alternatifler üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgilere göre Çin merkezli SMIC şirketiyle çalışmaktan vazgeçen Huawei, yönünü başka bir yarı iletken üreticisi UNISOC’a çevirdi. Giriş ve orta seviye cihazlarda kendi tasarımlarını kullanmak isteyen marka, bu sayede ABD yaptırımlarına takılmadan faaliyetlerine devam edebilir.
Bu çözüm yolu teoride mantıklı gibi görünse de, UNISOC’un üretim kabiliyeti konusunda çok ciddi soru işaretleri bulunuyor. Analistlere göre giriş seviyesinde verimsiz işlemciler üreten UNISOC, Huawei’yi bu savaşta ciddi anlamda yenilgiye uğratabilir. Huawei’nin bu açığı kapatmak için şirkete yatırım yapması durumunda ise ABD hükümetinin daha farklı kararlar alabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan Huawei’nin karşılaştığı sorunlar yalnızca işlemci ile sınırlı değil. Markanın halihazırda karşılaştığı yaptırımlar Sony, Micron ve Kioxia gibi tedarikçileri de kapsıyor. Kısa ve orta vadede sorun yaşamamak için milyarlarca dolarlık sipariş veren Huawei, 2021 sonuna kadar donanım tedarikinde sıkıntı yaşamayacağını öngörüyor. Ancak bu tarihten sonra markanın nasıl bir adım atacağı tahmin edilemiyor.