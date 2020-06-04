Redmi 9, ilk kez canlı olarak görüntülendi!

Pazartesi günü Redmi 9 ailesinin özelliklerini görmüştük. Şimdi ise serinin en güçlü telefonu olan Redmi 9‘un canlı görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın dikey olarak yerleştirilmiş üç kamerası bulunuyor. Kameraların hemen altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Sağ tarafında ise dördüncü bir kamera ve LED flaş var.

İlginizi çekebilir: HP, AMD CPU’lu yeni OMEN 15 bilgisayarlarını duyurdu!

Redmi 9 tasarımı nasıl değerlendirildi?

Redmi 9, flaş ve parmak izi okuyucusu ile birlikte kamera dizilimi olarak Redmi Note 8 Pro‘yu anımsatıyor. Fakat bu dizilim hafif içe doğru yuvarlak bir çember içinde olduğu için bu yönüyle de Redmi K30 ve Redmi K30i‘ye benziyor. Redmi 9 fotoğrafta açık yeşil ve menekşe renk seçenekleriyle görüntüleniyor. Dikkat çeken nokta ise yeşil renkli modelde kameranın yanında yazılar varken menekşe renk seçeneğinde bulunmuyor. Buradan bunların sadece genel tasarımı göstermek amaçlı tasarlanan maketler olduğunu anlayabiliriz.

Weibo‘da ortaya çıkan sızıntılarda cihazın bazı teknik özellikleri görüntülenmişti. Bunlardan başlıcaları cihazın MediaTek Helio G80 işlemcisi ile gelecek olması. Bu işlemci Helio G70‘in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde cihazın 6.53 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunacak. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera ve 8 MP, 5 MP, 2 MP çözünürlüklü olmak üzere henüz özellikleri bilinmeyen kameralar mevcut. Batarya tarafında ise 18W hızlı şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunuyor.