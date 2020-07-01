Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA üzerinde görüntülendi!

Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 5G‘yi kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni nesil cihaz TENAA üzerinde görüntülendi.

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Galaxy Z Flip 5G tasarım detayları belli oldu!

Samsung katlanabilir telefonları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma, bu yıl çıkardığı Galaxy Z Flip cihazının 5G donanımlı yeni versiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinde görüntülenen katlanabilir akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Ortaya çıkan görsellerde cihazın tasarım olarak bir önceki nesil ile çok büyük farklara sahip olmadığı öğrenildi. 6.7 inç AMOLED delikli ekran ile bizleri karşılayacak cihazın, daha büyük ekrana sahip olacağı kesinleşti. Bir adet ön kamerası bulunan cihazın kamerası, 12 MP değerini alırken, arka tarafta yer alan çift kameranın 12 MP ve 10 MP değerinde kuruluma sahip olduğu öğrenildi.

İşlemci tarafında Snapdragon 865+ kullanacağı iddia edilen cihazın 8 GB RAM değerine sahip olması bekleniyor. Pil konusunda ise cihazın 2500 mAh ve 704 mAh olmak üzere iki adet bataryası bulunmakta. Daha önceden ortaya atılan üçlü arka kamera iddiasının da geçersiz olduğu ortaya çıkan cihaz teknik özellik konusunda da büyük yenilikler içermeyecek gibi gözüküyor. Bir önceki nesil ile en büyük farkı 5G olan cihaz, 5 Ağustos tarihinde yapılacak Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Bakalım Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.