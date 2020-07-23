Samsung Galaxy Z Flip, 5G desteği ile yenilendi!

Samsung, 5 Ağustos’ta yeni telefonlarını duyuracağı “Galaxy Unpacked 2020” etkinliğine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Bu etkinlikte 5 yeni cihazın duyurulması beklenirken, Samsung Galaxy Z Flip modelinin 5G sürümü ise diğer telefonlardan erken tanıtıldı!

İlginizi çekebilir: Epic Games Store yaz indirimleri başladı!

reklam

Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı: Eskiye göre yeni bir şey yok!

Bir süredir raporlarda adı geçen Galaxy Z Flip 5G, bugün marka tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Tasarım tarafında hiçbir yenilik barındırmayan telefon, özelliklerinde de neredeyse aynı paketi sunuyor. Dikkate değer fark ise işlemci cephesinde belli oluyor. Gücünü Qualcomm’un güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden alan cihaz, bu sayede 5G modem desteğine kavuşuyor. 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise işlemciye performans konusunda katkı sağlamaya devam ediyor.

6.7 inç boyutunda Full HD+ Dynamic AMOLED ekran taşıyan Z Flip 5G, ekranın katlanması sayesinde kapaklı bir forma bürünüyor. Telefonun arka kısmında ise bildirim ve kamera vizörü özelliklerine sahip olan 1.1 inçlik Super AMOLED ikinci ekrana yer veriliyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kameradaki yardımcı sensör, ultra geniş açı çekim için yardımcı oluyor. İç ekrandaki deliğe gizlenen kamera ise 10 megapiksellik çözünürlük barındırıyor.

3.300 mAh kapasiteli bir batarya barındıran Samsung Galaxy Z Flip 5G, 15W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj desteğini de koruyor. Mistik Bronz ve Mistik Gri adlı iki renk seçeneği daha eklenen telefon, 1.450 dolarlık fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Yani Z Flip’e göre daha güçlü işlemci ve 5G desteği için kullanıcıların ekstra 70 dolar ödemesi gerekecek.