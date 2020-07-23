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Epic Games Store yaz indirimleri başladı!
Her hafta oyuncular belli başlı yapımları ücretsiz olarak sunan Steam rakibi firma Epic Games’in mağaza içerisinde 2020 yaz indirimleri başladı. İndirimler kapsamında, belirli fırsatları da içeren bazı kodlar hediye eden firma, oyuncular lehine muhteşem oyunları %75’e varan fırsatlarla sunuyor.
Geçtiğimiz mayıs ayında mega indirimler ile büyük satış rakamları yakalayan ve akabinde 79,99 TL veya üzeri oyunlar için 60 TL hediye kuponu veren firma, bu indirim kuşağında da kuponları tekrar kullanılabilir hale getirmiş. Bugün geçtiğimiz saatler itibariyle başlayan indirimler, 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Epic Store üzerinde elde ettiğimiz kodları ise 1 Kasım tarihine kadar kullanabileceğiz.
Epic Games yaz indirimlerinde göze çarpanlar
Control – 49,50 TL
SnowRunner – 128 TL (Kupon kullanımıyla 68 TL)
Rainbow Six Siege – 23,60 TL
Maneater – 51,75 TL
Assasin’s Creed Odyssey – 88,77 TL (Kupon kullanımıyla 28,77 TL)
Superhot – 15,60 TL
Journey – 12,73 TL
Metro Exodus – 112,05 TL (Kuponla 52,05 TL)
Kingdom New Lands – 5,70 TL
Red Dead Redemption 2 – 239,20 TL (Kupon kullanımıyla 179,20 TL)
Satisfactory – 45,00 TL
Far Cry 5 – 46,35 TL
Far Cry 4 – 30,80 TL
Metro Exodus – 112,05 TL (Kupon kullanımıyla 52,05 TL)
Uno (Ubisoft) – 13,49 TL
İndirimlerin tamamını içeren Epic Games Store bağlantısına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Genel
2021 BMW M3 böyle görünebilir!
2021 BMW M3 prototiplerinin neredeyse kamuflajsız fotoğrafları, son günlerde internette bol bol bulunuyor. Bu durum bazı bağımsız tasarım stüdyolarına bol miktarda tahmin imkanı verdi.
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Kolesa‘da yer alan bir tasarımcı tarafından 2021 M3’ün tasarımı, dijital ortamda yorumlandı. Casus fotoğraflardan ilham alındığı söylenen bu tasarım, kamuflaj altında saklanan detaylarla büyük oranda örtüşüyor gibi. Fakat unutmamak lazım, Kolesa bağımsız bir site ve BMW ile herhangi bir resmi ilişkisi yok. Yani bu görseller tamamen kişisel bir bakış açısıyla oluşturulmuş.
Aracın ön kısmında büyük böbrek ızgaralar dikkat çekiyor. Böbrek ızgaralar, Ekim 2019‘da ortaya çıkmıştı ve o zamandan beri yeni M3 ve M4 hakkında en çok tartışılan konu bu oldu. Fakat öndeki plakanın konumu, biraz da olsa dikkatleri böbreklerin üzerinden alıyor.
Ön tamponda yer alan kaslı hava girişleri, araca agresif bir hava katmış. Ayrıca çizimi yapan sanatçı, 2021 M3 tasarımındaki ön farlarda lazer aydınlatmaları tercih etmiş. Aracın yan tarafında ise büyük BMW M jantlar, keskin yan etekler ve ön çamurluktaki geleneksel BMW M havalandırmaları göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise dörtlü egzoz sistemini barındıran bir difüzor ve bagaj spoyleri dikkat çekiyor.
2021 BMW M3’te beklenen teknik detaylar
3.0 litrelik çift turbolu sıralı 6 silindirli motorla geleceği söylenen aracın, 473 beygir güç ve 6 ileri manuel şanzımana sahip olması bekleniyor.
Biraz daha vahşi M3 Competition modelinde ise 503 beygir güç ve 650 Nm tork olacak. 8 ileri M Steptronic şanzımanın yer alacağı bu araçta, arkadan çekişli bir sistem bulunacak. Fakat ilerleyen zamanlarda dört çeker M3 Competition‘lar da satışa sunulacak.
2021 BMW M3 ve M4’ün, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.
Genel
Elektrikli ve drift ustası: Rimac C_Two!
Rimac C_Two seri üretim aşamasına yaklaştıkça şirket, aracın meraklılarını heyecanlandıracak görüntüler paylaşıyor. Bu seferki paylaşımda aracın yol tutuşu ve gelişiminin tartışıldığı toplantıdan bir kesit bulunuyor.
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Söz konusu video yüksek oyunculuk içermiyor fakat esas heyecan uyandıran kısım videonun sonunda yer alıyor. Videodaki diyalog sorasında CEO Mate Rimac, “Araç dinamiklerini, bir tork vektörleme algoritmasıyla destekleyeceğiz. Fakat araba, bu tork vektörü eklenmeden önce gerçekten iyi bir şekilde yönlendirilebilmeli.“, diyor. Elektronik destek sistemleri olmayan aracı, test sürücüsü Miroslav Zrnčević videonun son kısmında pistin tozunu attırıyor.
Rimac C_Two’nun özelliklerini hatırlayalım
120 kWh pil paketine sahip bu araç, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. 1888 beygir güç ve 2300 Nm torka sahip bu makine, 0-100 km/s hızlanmasını 1.85 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızının 412 km/s olacağı söylenen aracın menzilinin ise WLTP döngüsüne göre 550 km civarında olması planlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Rimac, tam kapasiteyle çalışırken, ayda dört tane seri üretim modeli birleştirmeye imkan sağlayan, üretim hattının inşasını tamamlamıştı. Fakat prototip ve uyum testleri için üretilecek araçlar dışında, on tane daha örnek üretmeleri gerekiyor. Malum, yeni bir marka oluşturmak zorlu bir süreç.
Hırvatistanlı üretici, C_Two’nun lansmanını 2021‘e erteledi fakat aracın seri üretim adı ve son tasarımı, bu yılın sonlarına doğru açıklanacak.
Kaynak: Carscoops
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-5
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Next Up Hero ve Tacoma adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran iki adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak yapımların Steam üzerinde toplam 62 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu da ekleyelim.
Next Up Hero
Next Up Hero farklı Maceralar boyunca keserek, biçerek, bongo çalarak, bumerang fırlatarak ve jet kullanarak ilerleyen elle çizilmiş kahramanlar içeren bir zindan keşfetme oyunudur. Kahramanını seç ve zindanlarda koşmaya, en iyi eşyaları toplamaya ve özelliklerini en yüksek seviyeye ulaştırmaya çalış!
Tacoma
Terk edilmiş bir uzay istasyonu, gizemli bir yapay zekâ ve sen. Ay Transfer İstasyonu Tacoma’nın mürettebatı sıradan bir iş gününde kendilerini kaosa sürükleyen bir felaket yaşıyor. Fullbright’ın, Gone Home’dan sonraki çarpıcı ve yenilikçi oyununda mürettebatın kaderini keşfet.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Next Up Hero ve buradan Tacoma için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 30 Temmuz 18:00.