Epic Games Store yaz indirimleri başladı!

Her hafta oyuncular belli başlı yapımları ücretsiz olarak sunan Steam rakibi firma Epic Games’in mağaza içerisinde 2020 yaz indirimleri başladı. İndirimler kapsamında, belirli fırsatları da içeren bazı kodlar hediye eden firma, oyuncular lehine muhteşem oyunları %75’e varan fırsatlarla sunuyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında mega indirimler ile büyük satış rakamları yakalayan ve akabinde 79,99 TL veya üzeri oyunlar için 60 TL hediye kuponu veren firma, bu indirim kuşağında da kuponları tekrar kullanılabilir hale getirmiş. Bugün geçtiğimiz saatler itibariyle başlayan indirimler, 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Epic Store üzerinde elde ettiğimiz kodları ise 1 Kasım tarihine kadar kullanabileceğiz.

reklam

Epic Games yaz indirimlerinde göze çarpanlar

Control – 49,50 TL

SnowRunner – 128 TL (Kupon kullanımıyla 68 TL)

Rainbow Six Siege – 23,60 TL

Maneater – 51,75 TL

Assasin’s Creed Odyssey – 88,77 TL (Kupon kullanımıyla 28,77 TL)

Superhot – 15,60 TL

Journey – 12,73 TL

Metro Exodus – 112,05 TL (Kuponla 52,05 TL)

Kingdom New Lands – 5,70 TL

Red Dead Redemption 2 – 239,20 TL (Kupon kullanımıyla 179,20 TL)

Satisfactory – 45,00 TL

Far Cry 5 – 46,35 TL

Far Cry 4 – 30,80 TL

Metro Exodus – 112,05 TL (Kupon kullanımıyla 52,05 TL)

Uno (Ubisoft) – 13,49 TL

İndirimlerin tamamını içeren Epic Games Store bağlantısına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.