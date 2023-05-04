Google, Android 14’ün bildirim ve zil sesi seviyesi için ayrı kontrollere sahip olacağını duyurdu. Şu anda iki ses seviyesi tek bir kaydırıcı tarafından yönetiliyor, ancak yeni güncelleme kullanıcıların bildirimlerin ve zil seslerinin ses seviyesini birbirinden bağımsız olarak ayarlamasına olanak tanıyacak.

Güncelleme, telefonlarındaki ses tercihlerini özelleştirmek isteyen kişiler için çok faydalı olabilir. Bildirimler ve zil sesleri için ses kontrollerinin ayrılması, gelen aramalar için yalnızca titreşimi hissetmeyi tercih eden ancak yine de sesli bildirimleri duymak isteyenler için önemli bir yaşam kalitesi iyileştirmesi olacaktır.

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Bu hamle, Google’ın Android’in sorun izleyicisindeki bir girişi güncellemesinin ardından duyuruldu ve özelliğin gelecekteki bir yapıda mevcut olacağını doğruladı. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da yakında yayınlanacak olan Android 14 ile birlikte gelmesi muhtemel.

Android’de ses ayarları

Android’in mevcut sürümü medya, çağrı ve alarm ses düzeylerini ayrı ayrı yapılandırmanıza olanak tanıyor. Ancak, zil sesi ve bildirim ses seviyesi şimdilik hala birlikte yapılıyor.

Ses açma veya kısma düğmelerine basarak, işletim sistemi o anda kullanılmakta olan sesin seviyesini değiştirecektir. Diğer araçların ses seviyesini ayrı ayrı değiştirmek için, kaydırıcılara erişmek üzere telefonun Ayarlar bölümüne gitmeli veya arayüzde bir kısayol aramalısınız.