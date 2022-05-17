Samsung tarafı, bir süredir yeni katlanabilir telefonları hakkındaki sızıntılar ile teknoloji gündeminin üst sıralarındaydı. Son gelen bilgiler, firmanın yeni katlanabilir telefonları için bazı kritik parçaların üretimine başladığını gösteriyor. Üretim hacminin büyüklüğü, firmanın yeni katlanabilir telefonlarının satışlarından yüksek beklentileri olduğuna dair sinyaller veriyor!

10 Milyon Cihaz Satışı Öngörülüyor!

Ortaya çıkan raporlar, Samsung’un toplamda 10 milyon adet Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modeli satmayı planladığını gösteriyor. Bunun oldukça yüksek bir hedef olduğu söylenebilir. Zira birçok kullanıcı halen katlanabilir telefonların olgunlaşmış bir teknoloji olduğunu düşünmüyor.

Önceki yılın raporlarına göre, serinin daha büyük ekranlı modeli olan Z Fold 3, küçük ekranlı model olan Z Flip 3’e kıyasla satışlar konusunda daha başarılıydı. Samsung da bunu görmüş olacak ki, üretimin %70’lik bir kısmı Z Fold 4’e ayrılmış. Z Flip 4 ise parça üretiminin yalnızca %30’luk bir kısmını oluşturuyor.

Eğer Samsung 10 milyonluk satış hedefini gerçekleştirebilirse, katlanabilir telefonlar dünya genelindeki bütün telefon satışlarının %1’lik bir kısmını oluşturacak. Bu yüzde küçük gibi görünse de, henüz oldukça yeni ve pahalı olan bir teknoloji için oldukça iyi bir başarı olarak kabul edilebilir.

Yıllar geçtikçe katlanabilir telefonlar için parça maliyetleri düşecektir. Düşen maliyetler ile beraber katlanabilir telefonlar daha çok kullanıcıya ulaşacak ve pazar payı da artacaktır. Yine de şimdilik cihazların parça üretiminin oldukça maliyetli olduğunu söylemek mümkün. Görünen o ki, Samsung bu yılda da katlanabilir telefonlarında %15’in altında bir kâr politikası benimseyecek. Hatırlatmak gerekirse, bu oran firmanın amiral gemisi kabul edilen Galaxy S modellerinde %20 düzeyinde.

Firmanın bu yılın Ağustos ayında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen cihazların tanıtımın ilgi odağı olacağını söylemek mümkün. Tanıtımda yer alması beklenen diğer cihazlar ise Galaxy Watch 5 modelleri olarak karşımıza çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce firmanın yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 hedeflenen satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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