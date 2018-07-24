Samsung, Galaxy Watch modelini yanlışlıkla sızdırdı!

Samsung bir sonraki akıllı saati Galaxy Watch‘ı, ABD web sitesinin satış sayfasında sızdırdı. Gelişi artık sürpriz sürpriz olmayacak bu model, Gear S3 Classic‘e benziyor. Ayrıca sızıntı geçtiğimiz hafta, Samsung’un yeni Galaxy Watch markasında sayısal adlandırma planından vazgeçeceği söylentileriyle de örtüşüyor.

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Samsung 42mm’lik Rose Gold Gear Watch modeli sunacak

Samsung’un kendi sitesinde yanlışlıkla yayınlanan 42mm’lik Rose Gold Gear Watch modelinin fiyatlandırma veya yayınlanma tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Elbette ürünün sayfası yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırıldı, ancak ekran görüntüleri çoktan alınmıştı.

Resimde görülen saat 42 mm’lik kasaya ve 1.2 inçlik bir ekrana sahip. Ürünün model numarası, SM-R810NZDAXAR, yani Wi-Fi modelinin FCC’deki model numarasıyla aynı. SM-815 ise, akıllı saatin LTE versiyonu olacak. Yeni Galaxy Watch serisi, Tizen yazılımının en son sürümünü çalıştıracak ve bir çeşit Bixby entegrasyonu ile gelecek.

Galaxy Watch’ın, Galaxy Note 9 ile birlikte 9 Ağustos’ta tanıtılması bekleniyor. Her iki ürünün de 24 Ağustos’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor.