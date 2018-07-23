Honor Note 10 özellikleri belli oldu

Honor Note 10 özellikleri TENAA tarafından doğrulandı. Cihazın teknik özellikleri bugün itibariyle internette sızdırıldı.

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Honor Note 10 özellikleri neler?

Honor Note 10‘da 6.95 inç AMOLED 1080 x 2220 çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Telefon 8 çekirdekli 2.4 GHz hızında olan Kirin 970 işlemci ve 64/128/512 GB depolama seçenekleriyle birlikte sunulacak. Arka’da 24 MP ve 16 MP bir çift kamera önde ise 13 MP bir kamera bulunuyor. Android 8.1 ile birlikte 4900mAh bir batarya bulunuyor ve telefon 230 gr bir ağırlığa sahip.

Honor Note 10, 177 mm uzunluğunda ve 85 mm genişliğinde olacak. Telefon Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 ve GPU Turbo ile gelecek. Telefonun büyük gövdesi ve teknolojisi sayesinde daha iyi bir grafik ve batarya performansı sunuyor. Telefonun ısıyı daha etkin bir şekilde dağıtması, video ve oyun için en iyi amiral gemi olmasını sağlıyor.