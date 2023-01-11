Ekran analisti Ross Young tarafından paylaşılan bilgilere göre, microLED ekranlı ilk Apple Watch 2025 baharında piyasaya sürülecek. Young, microLED Apple Watch’un 2025 baharında piyasaya sürüleceğini ve cihaz için tasarlanan panellerin üretimine 2024 sonunda başlanacağını iddia ediyor.

Young’ın zaman çizelgesi, Apple’ın 2024 yılında microLED ekranlı bir Apple Watch tanıtacağını öne süren analist Jeff Pu tarafından kısa süre önce özetlenen zaman çizelgesinden farklı. Young’ın 2025 ilkbahar zamanlaması şüpheli çünkü Apple uzun zamandır güncellenmiş Apple Watch modellerini yeni iPhone’larla birlikte sonbaharda tanıtıyor ve şirketin önümüzdeki iki yıl içinde bu zaman çizelgesinden uzaklaşacağını gösteren hiçbir şey yok.

Young ekranın boyutu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak Pu’nun önceki raporunda ekranın çapraz olarak 2,1 inç boyutunda olacağı belirtilmişti, bu da ekranın Apple Watch Ultra’nın gelecekteki bir sürümü için olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan mevcut Apple Watch Ultra, Series 8’in 1,77 inçlik ekranından daha büyük olan 1,92 inçlik bir ekrana sahip.

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microLED teknolojisi, pikselleri oluşturan mikroskobik LED’lere sahiptir ve daha doğru renkler, gelişmiş HDR ve yetersiz aydınlatma koşullarında görüntüleme için yüksek kontrast oranı, daha geniş açılarda görüntüleme desteği, OLED gibi teknolojilere kıyasla zamanla ekranın yanma olasılığının azalması, daha yüksek FPS desteği için hızlı tepki süreleri ve düşük gecikme süresi ve gelişmiş verimlilik için daha az enerji kullanımı sunuyor.

Apple muhtemelen microLED Apple Watch’u geliştirme sürecinin henüz başlarında ve bu nedenle zaman çizelgeleri önümüzdeki yıl boyunca değişebilir.