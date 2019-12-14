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Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi | Rakiplerine göre performansı nasıl?
Samsung Galaxy Watch Active 2 inceleme videomuzda, Active akıllı saat ailesinin geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni modeline yakından bakıyoruz.
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Bu sene düzenlenmiş olan IFA 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkan cihaz, önceki nesile oranla büyük çapta değişiklikler ve geliştirmeleri içerisinde barındırıyor.
Samsung Galaxy Watch Active 2 dizaynı
Giyilebilir akıllı cihazın iki versiyonu mevcut. Önceki nesil Active cihazına oranla, daha büyük ekranla çıkan cihazın 40mm versiyonu 1.2 inç boyutlarına sahipken, 44mm versiyonun 1.4 inç genişliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla modern dizayn çizgisinde oldukça şık duran modeli isterseniz alüminyum versiyonunu isterseniz de paslanmaz çelik versiyonunu tercih edebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Watch Active 2 teknik özellikleri
Cihazda, Super AMOLED kapasitif bir panel tercih edilmiş. Bu panel 16 milyon renk sunabiliyor. Oldukça da canlı renklere sahip gerçekçi bir saat deneyimi sunduğunu belirtmek istiyorum. Yonga seti, 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesi ile kullanmaya başladığı Exynos 9110 mevcut. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.
Akıllı saatin bataryası kaç gün gidiyor?
Batarya tarafında, 40mm saat, ekran boyutları neticesinde 247 mAh bir kapasiteyle gelirken 44mm’lik versiyon 340 mili amper bölü saat kapasitesine sahip. Serinin ilk modelinde 1 gün giden batarya yeni nesil modelle 2 güne kadar çekilebilmiş. Maalesef ki her zaman açık ekran modunu açarsanız 1 günden çok daha kısa sürelere bu rakam düşüyor. Bu da cihazı zayıf kılan en önemli detaylardan biri. Günlük olarak aşırı bildirim alan bir insan değilseniz pil seviyeniz azaldığında yazılım üzerindeki pil tasarruf modunu açarak bu süreyi kotarabiliyorsunuz.
Galaxy Watch Active 2’nin fiyatı!
Cihaz şu anda Altın, Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleriyle aliminyum modelinin 40mm versiyonu 1600 TL, 44mm versiyonu 1700TL fiyat etiketiyle bulunabilirken Paslanmaz Çelik versiyonun 2299 TL ile Samsung’un resmi sitesinden satın alabiliyorsunuz
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Solakların da kullanabileceği oyuncu faresi: ROG Strix Impact II
ROG Strix Impact II, ilk nesile göre daha hafif, daha iyi ve daha fazla tuş içeren yapısıyla dikkat çekiyor. Ama en önemli artısı ise solakların da kullanabileceği yapıda olması.
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Günümüz oyun dünyasında ve özellikle oyuncu faresi seçimlerinde en büyük sorunlardan biri solak olmak diyebiliriz. Bunun için oldukça iyi seviyede bir oyuncu faresi olan ROG Strix Impact II, hafif ve iki elle kullanılabilen ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Buradaki tek dezavantajlı nokta ise yan tuşların sol el kullanımında kullanması imkansız hale gelmesi olduğunu da belirtelim.
Sadece 79 gram ağırlığında ve 120 x 62.5 x 39.5 mm boyutlarında olan Impact II, USB bağlantısıyla kullanılan bir oyuncu faresi. Siyah rengi ve RGB aydınlatması ile dikkat çeken modelde daha önce sadece ROG logosunda yer alan aydınlatma seçeneği kaydırma ve ön tarafına da eklenerek zenginleştirilmiş.
Daha güçlü sensör
Artık 6200 dpi değerinde bir sensöre sahip olan ROG Strix Impact II, 220 IPS maksimum hız ve 30 G’ye kadar ivmelenme desteği de sağlıyor. Bu sayede hızlı hareketleriniz de anında aktarılabiliyor. Omron D2F ve Omron D2FC anahtarlarını kullanan ürün, bu tuş bölümüne de özel bir mekanizma yerleştirmiş.
Düz sağ ve sol tuş yerine açılı tuş yerleştirimi yapan ROG Strix Impact II bu sayede anahtar ile tuş arasındaki mesafeyi kısaltıyor.
DPI ayarı
Strix Impact II, DPI hassasiyet ayarını ürünün altına yerleştirmiş. Keşke ilk nesildeki gibi üstte yer almasını tercih ettiğimiz ayarda 400, 800, 1600 ve 3200 DPI aralığında değiştirilebilen seçenekleri dilerseniz PC üzerinde kuracağınız Armoury II yazılımı üzerinden de ayarlayabilirsiniz.
Ancak ürünün göze çarpan tek eksi yanının bu DPI butonunun altta konumlandırılması olduğunu belirtelim. Çünkü FPS oyunlarında bu DPI hassasiyet ayarının önemi çok büyük iken fareyi çevirip bu değişikliği akan oyunda yapmak maalesef imkansız hale geliyor.
Değiştirilebilir anahtarlar
Son dönemde ROG markalı farelerin en güzel yanlarından biri olan değiştirilebilir anahtarlar, farenizin ömrünü iki katına çıkarıyor. Hem tarzınıza ya da tercihinize göre dilediğiniz Omron anahtarını takabileceğiniz bu yapı, bozulmalarda da kolay müdahale imkanı sunuyor.
Genel olarak piyasada fiyat/performans açısından solak oyuncular için de kullanılabilir olmasıyla tasarımsal olarak takdir ediyoruz. ROG Strix Impact II, hafif, rahat kullanımıyla da tercih edilebilecek fare modellerinden biri olmayı başarıyor.
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FPS için özel klavye: ROG Strix Scope TKL Deluxe incelemesi
FPS oyuncuları için özel olarak üretilen ROG Strix Scope TKL Deluxe hem rahat kullanımı, hem özel bilek desteği ve Cherry MX anahtarları ile geliyor.
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Oyun tarihinin en popüler türü olarak kabul edebileceğimiz FPS oyuncuları için Asus mühendislerinin özel olarak tasarladığı klavye modeli olan Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe, küçük yapısıyla bizleri karşılıyor. 356 x 136 x 40 mm boyutlarında olan klavyede numerik bölüm yer almazken 860 gr ağırlığıyla ve kaydırmaz pedleriyle masada sağlam bir şekilde duruyor. Bu ağırlığın en büyük sebebi ise sağlamlık sağlayan alüminyum üst plaka olduğunu da belirtelim.
Oldukça şık ve agresif görünüme sahip olan ROG Strix Scope TKL Deluxe, bu boyutları sayesinde rahatlıkla taşınabilir yapıda. Hem FPS meraklıları hem de profesyoneller için dizayn edilen Scope TKL Deluxe, sırt çantasında bile rahat taşınabilir durumda.
Cherry MX anahtarlar
Anahtar seçimi olarak doğrusal tarzdaki Cherry MX kırmızı anahtarlarını tercih eden Asus, 2 mm etkinleştirme mesafesı ve 4 mm toplam mesafeye sahip mekanik tuşlara yer vermiş. Ürünün tasarımındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise soldaki CTRL tuşu olduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle oyunlarda eğilmek için kullanılan ve FPS oyuncularının WASD’nin ardından belki de en çok tıkladığı tuş olan CTRL bölümünü daha geniş tutan Asus, bu sayede yanlışlıkla Windows tuşuna basmayı engelliyor. Elbette Windows kilit özelliği de bulunan Strix Scope TKL Deluxe, buna rağmen yanlış basım nedeniyle eğilmeyi geciktirerek kendisini tercih edenlerin vurulmasını da böylece önlemiş oluyor.
Aura Sync ile özel aydınlatma
Elbette bir oyuncu ürünü olan ROG Strix Scope TKL Deluxe için her bir tuşa özel RGB aydınlatma desteği de yer alıyor. Aura Sync ile kontrol edilebilen bu aydınlatmada Sabit, su damlası, dalga, tepkisel ve akım gibi farklı aydınlatma modları da yer alıyor. Parlaklığını da ayarlayabileceğiniz klavyedeki bu aydınlatmanın oldukça güçlü ve en parlak alanlarda bile rahatlıkla renklerin seçilebilir yapıda olduğunu da belirtelim.
Bilek desteği ile rahat kullanım
Son dönemde oyuncuların da fazlasıyla aradıkları bir parça olan bilek desteği ROG Strix Scope ailesinde Scope TKL Deluxe modeli ile geliyor. Manyetik olarak kolayca klavyeye tutunan bilek desteği, hafızalı köpük ile doldurulmuş ve oldukça rahat bir kullanım vadediyor.
ROG Armoury desteği
Asus’un ROG ekipman yönetim yazılımı ROG Armoury ile kontrol edebileceğiniz Strix Scope TKL Deluxe, beş tane modu bu uygulama üzerinden kontrol edip dahili belleğine kaydetmenizi sağlıyor. Windows kilit, makro ayarları gibi detayları da yönetebileceğiniz klavyede FPS için önemli olan %100 Anti-Ghosting ve N-Key rollover özellikleri de yer alıyor.
Gizlilik önemli
Oyuncuların gizliliğine de önem veren bu mekanik klavye, F12 tuşuna özel gizlilik tuşu atamış durumda. bu sayede F tuşları medya için ayarlıyken F12’ye basmanız halinde karşınızdaki tüm ekranlar simge durumuna küçültülüyor. Bilgisayarın sesi de tamamen kısılıyor. Tekrar basıldığında eski halinde tekrar açılıyor.
FN + FN Lock kombinasyonu ile F sırasını medya kontrolü ya da klasik F tuşları şeklinde değiştirmenize imkan veriyor. Böylece normal kullanımda tek tuşla medya kontrolü ve gizlilik tuşunu kullanırken, oyun ve diğer işlerinizde ise klasik F klavye dizilimini kullanabilirsiniz.
Sonuç olarak Cherry MX kırmızı anahtarı, bilek desteği, gizlilik tuşu ve alüminyum kaplamasıyla FPS meraklıları ve turnuva oyuncuları için ideal olan Strix Scope TKL Deluxe şık, taşınabilir ve sağlam bir klavye olarak oyuncuların gönlünü çalmak için hazır görünüyor.
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Babadan oğula Logitech kulaklıkları! | Pro X, G635, G432 ve G332
Logitech G oyuncu markasına ait en popüler oyuncu kulaklık modellerini inceliyoruz.
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Sırasıyla Logitech G332, G432, G635 ve Pro X modellerine ve farklarına baktığımız bu videoda her modelin birbirinden üstün yönlerine göz atıyoruz. Özellikle mikrofon performansını da yansıttığımız videoda farklarını görebilirsiniz.
Logitech G332 özellikleri
Fiyat/performans noktasında oldukça iddialı bir model olan Logitech G332, 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaz üzerinde rahatlıkla çalışabilecek formuyla geliyor. Yüksek dB değerlerine rahat çıkabilen kulaklık, uygun fiyatlı ürün arayanlar için en ideal modellerden biri konumunda.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 m
- Sürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 dB SPL/mW
- Mikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G432 özellikleri
Logitech G432, tasarım olarak G332’ye fazlasıyla benziyor olsa da kutu içeriğinden çıkan DAC ile 7.1 çevresel ses desteği sunarak ayrışıyor. Bu sayede G432 modelini hem USB hem 3,5 mm girişleri ile kullanabilir forma getirebilirsiniz. DTS Headphone X: 2.0 ile oyun sırasında düşmanların nereden geldiğini rahatlıkla duyacaksınız.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 mSürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 +/-3 dBMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G635 özellikleri
Lightsync RGB desteğiyle tam bir oyuncu kulaklığı formunda olan Logitech G635, üzerindeki makro tuşlar sayesinde kolay değişiklikler yapabiliyor. Dahili DTS Headphone X: 2.0 desteğine sahip olan G635’i hem USB hem 3,5 mm kulaklık girişi ile kullanılabilir. Üzerindeki renkleri ve tüm kontrollerini de Logitech G Hub üzerinden yapabilirsiniz.
- Yükseklik: 188 mm
- Genişlik: 195 mm
- Derinlik: 87 mm
- Ağırlık (kablosuz): 344 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2,8 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 mSürücü: 50 mm (PRO-G)
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 93 dB SPL/mWMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm (Mic+)
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz
Logitech Pro X Headset özellikleri
Tam bir profesyonel oyuncu kulaklığı olup e-spor dünyasında fazlasıyla tercih edilen bir konumda olan Logitech Pro X, Blue Voice destekli mikrofonu ile kusursuz bir ses sunabiliyor. Yayıncıların da ekstra bir mikrofona ihtiyaç duymadan rahatlıkla yayın yapabilmelerini sağlıyor.
- Çatal: Alüminyum
- Kafa bandı: Çelik
- Kulak ve baş pedleri: Hafızalı Suni Deri Köpük
- Ekstra kulak süngerleri: Hafızalı Köpük Kaplama
- Uzunluk: 138 mm
- Genişlik: 94 mm
- Yükseklik: 195 mm
- Ağırlık (kablosuz): 320 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 m
- Bilgisayar ayırıcısı: 120 mm
- Sürücü: Karma örgülü PRO-G 50 mm
- Mıknatıs: Neodimyum
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 35 ohm
- Hassasiyet: 1 mW ve 1 cm’de 91,7 dB SPL
- Mikrofon Alış Şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Tür: Elektret Kondansatörü
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz