Galaxy Watch Active 2 özellikleri, eski saatlere de geliyor!

Samsung geçtiğimiz aylardaki IFA 2019 teknoloji fuarında kullanıcıların karşına çıkartılmıştı. Çok kısa zaman sonra ülkemizde satışlarına başlanan cihazın önemli özelliklerinin Galaxy Watch ve Watch Active cihazlarına da geleceği açıklandı.

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Eğer hala yılbaşında sevdiklerinize ne alacağınız konusunda kararsızsanız sizin için hala iki güncel cihaz daha var demektir. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy Watch ve Watch Active modelleri yeni çıkan Active 2 cihazında yer alan bazı yeniliklere çok yakında kavuşacak.

Versiyon bilgisinin Tizen OS 1.5 olarak açıklandığı giyilebilir cihazlar için iki önemli arayüz geliştirmesi dikkat çekiyor. Bunlardan en önemlisi daha çok sporcuların ilgilisini çeken Active modeline gelecek. Bildiğiniz gibi Active modelinde standart Watch modelinde yer alan kadran mekanizması bulunmuyor. Tüm kontrolleri, ekran üzerinde yer alan çerçeveden yapmanız gerekir. Fakat bu işlemleri yaparken yuvarlak çerçevede zorlanabiliyorduk.

Samsung yeni cihazıyla buna bir çözüm getirdi. Artık, cihazın üst tarafından saat yönüne doğru yaptığımız bir hareketle, sayfalar arası geçiş sağlanabiliyor. Böylece arayüz üzerinde gezinmek çok daha pratikleşiyor. Bir diğer yenilik ise saat kadranlarına getirilmiş. Cihaz arayüzlerine toplamda 24 kadran modeli daha eklenmiş. Dilediğiniz, sevdiğiniz herhangi birini seçip pratik şekilde kullanabilmeniz mümkün.

Bunların yanı sıra, yeni Bixby, UI emoji, fitnessla ilgilenenler için düşük kalp hızı uyarısı desteği de yeni gelen özellikler arasında yerini almış durumda. Samsung’un yakın zaman içerisinde tüm dünyaya güncellemeyi açması bekleniyor.