Samsung’un Galaxy Watch 5 modelleri “Heart” kod adı ile ortaya çıkmış ve bazı özellikleri ortaya çıkan cihazlar, firmanın yeni akıllı saat modelini bekleyenleri heyecanlandırmıştı. Birçok kullanıcı tarafından beklenen Galaxy Watch 5 serisinin tepe modeli olan Galaxy Watch 5 Pro’dan yeni bir haber geldi. Ünlü sızıntı kaynağı IceUniverse’ün paylaştığı bilgilere göre, Galaxy Watch 5 Pro üst seviye materyaller ile donatılacak!

Titanyum Gövde ve Safir Cam ile Geliyor!

IceUniverse tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung Galaxy Watch 5 Pro’da gövde malzemesi olarak önceki modellerden farklı olarak paslanmaz çelik veya alüminyum yerine daha dayanıklı bir materyal olan titanyum kullanılacak. Bu materyal oldukça yüksek bir fiyatla satılan Apple Watch Series 7’de de kullanılmıştı.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro’da ekranın dayanıklılığı da artacak gibi görünüyor. Yine Apple Watch Series 7’ye benzer şekilde safir cam bir ekran ile donatılması beklenen cihazın, önceki seri olan Galaxy Watch 4 modellerinde kullanılan Corning Gorilla Glass DX’e kıyasla özellikle çizilme konusunda daha iyi bir korumaya sahip olacağını söylemek mümkün. Ayrıca ilginç şekilde cihazın ekran çerçevelerinin de kalınlaşacağını söylemek mümkün. Tasarım olarak pek hoş görünmese de, kalın çerçevelerin cihazın dayanıklılığını arttırdığı biliniyor. Önceki “Classic” modellerde gördüğümüz dönen çerçevenin bu modelde yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Bunun yerine Samsung kalınlaşan çerçeveleri kullanabilir ve diğer modellerde kullanılan dokunmatik çerçeve özelliğini bu cihazda kullanabilir. Hakkında birçok iddia bulunan Galaxy Watch 5 serisinin tepe modeli olması beklenen Galaxy Watch 5 Pro’da üst seviye materyaller kullanılması cihazın fiyatını da etkileyecektir. Cihazın fiyat etiketi hakkında henüz kesin bir bilgi olmasa da, Samsung’un bu modeli, Apple Watch Series 7’nin titanyum gövdeli modeli karşısında konumlandıracağı ve yine bu cihaza benzer bir şekilde fiyatlandıracağı konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse, titanyum gövdeli Apple Watch Series 7, oldukça yüksek sayılabilecek 799 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Bu fiyat aralığında rekabetin çok sıkı olacağını söylemek şimdiden mümkün. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Watch 5 serisi, Apple Watch karşısında başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Watch 5 Serisi, “Heart” Kod Adı ile Ortaya Çıktı!