Samsung, halihazırdaki en güncel akıllı saat modeli olan Galaxy Watch 4’ü geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyurmuş ve oldukça büyük bir yenilik yaparak Galaxy Watch 4 serisinde, önceki akıllı saatlerinde kullandığı Tizen işletim sistemi yerine Google ile beraber geliştirilen Wear OS 3 işletim sistemine yer vernişti. Bu değişimle beraber Samsung’un akıllı saatlerine birçok önemli özellik eklenmiş olsa da, Google Asistan’ın eksikliği çokça eleştiriye neden olmuştu. Galaxy Watch 5’in ayak sesleri duyulmaya başlanmışken gelen son haberler, Galaxy Watch 4 serisinin yakın bir zamanda Google Asistan desteğine kavuşacağını gösteriyor.

Güncelleme Yaz Aylarında Bekleniyor!

Galaxy Watch 4 serisinin Google Asistan’a kavuşacağı haberlerinin arkasındaki isim, Samsung Electronics Ürün ve Deneyim Bölümü Başkanı olan Patrick Chomet. Üst düzey bir yetkili olan Chomet, Galaxy Watch 4 serisine Google Asistan desteğinin eklenmesi hakkında “Daha hızlı ve daha doğal sesli etkileşimler sayesinde, çabuk cevaplar ve yardım alınacak.” ifadelerini kullandı.

Samsung’un üçüncü taraf uygulamalarla etkileşimini iyileştireceğini belirten Chomet, kullanıcıların Google Asistan yardımıyla saatlerine dokunmak zorunda kalmadan üçüncü taraf bir uygulama olan Spotify’da çalan müziği değiştirebileceklerini ifade etti.

Aynı zamanda Google’ın uygulama ve servislerini Galaxy Watch modelleri için optimize etme çalışmalarının sürdüğünü de belirten Samsung Electronics Ürün ve Deneyim Bölümü Başkanı, bu çalışmaları “Android işletim sistemli telefonlar için en kapsamlı ve kolay kullanıma sahip akıllı saat deneyimi.” olarak tanımlıyor.

Özelliğin yaz aylarında kullanıma açılacağını belirten Chomet, güncelleme içinse kesin bir tarih paylaşmadı. Yine de üst düzey bir firma yetkilisinden gelen bu ifadeler, güncellemenin oldukça yakın bir zamanda bizleri karşılayacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Watch 4 serisinde yerel olarak Google Asistan desteğinin sunulması, akıllı saat pazarında lider konumunda olan Apple Watch’ların pazar payını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu özelliğin firmanın önceki akıllı saatlerinde sunulması hakkındaysa şimdilik bir çalışma olmadığını belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un akıllı asistanı olan Bixby yerine, Google’ın akıllı asistanı olan Google Asistan’ı tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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