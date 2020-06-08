Samsung Galaxy Watch 3 resmi destek sayfasına eklendi!

Samsung, resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. Gelen bilgilere göre bu iki saatin Galaxy Watch 3 serisine ait olacağı konuşuluyor.

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Samsung destek sayfasına iki yeni akıllı saat eklendi!

Samsung, akıllı saat piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma muhtemel yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 3 cihazlarını resmi destek sayfasına ekledi. Mysmartprice isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, Samsung Kore resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. SM-R840 ve SM-R850 kodlu iki cihaz ekleyen firmanın bu cihazları Galaxy Watch serisi için böyle isimlendirdiği söyleniyor. SM-R840 modelinin 41 mm‘lik cihaz olacağı düşünülürken, SM-R850‘in de 45 mm boyutunda olan model olacağı belirtildi. İki cihazın da e-SIM sayesinde LTE desteği vereceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Tayland’ta NBTC sertifikası aldığı orta çıkan akıllı saatler, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass XD cam bulunan ekran askeri şartlarda da dayanıklılık sağlıyor. İçerisinde gömülü GPS yer alacak cihazın, gelişmiş kan basıncı ölçme özelliğine de sahip olacağı konuşuluyor. Bunlar dışında detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan Galaxy Watch 3 serisinin ne zaman tanıtılacağı da henüz netleşmedi. Ancak resmi destek sayfasında cihazların listelenmesi, çıkış tarihi konusunda çok beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir. Bakalım Samsung, yeni amiral gemisi saatleri ile başarısını sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.