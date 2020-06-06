Samsung Galaxy Watch 3, NBTC sertifikası aldı!

Samsung’un 5 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi ve Fold 2 modellerinin yanında tanıtması beklenen Samsung Galaxy Watch 3, Tayland’ta NBTC sertifikası ile ortaya çıktı.

Taylandlı sertifika kurumunun internet sitesinde listelenen Galaxy Watch 3, daha önce ortaya çıkan 45 mm boyutlu modelinin yanında 41 mm boyutlu bir versiyon ile de kullanıcılara sunulacak. Cihazın 45 mm’lik versiyonda da olduğu gibi e-SIM teknolojisi ile LTE bağlantıları desteklenecek.

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Daha önce gerçekleşen sızıntılarda 45 mm boyutlu Samsung Galaxy Watch 3 modelinin dahili GPS ile geleceği ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihaz 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass DX koruma camı ekran paneli korunacak olan model, askeri standartlarda (MIL-STD-810G) dayanıklılığa sahip olacak. Düşük enerji tüketimli Bluetooth ve 802.11 b/g/n Wi-Fi (yalnızca 2.4GHz) bağlatıları da modeller tarafından desteklenecek.