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Samsung, Galaxy Watch 3/4’te Android’e geçiş yapabilir!
Ice Universe‘e göre Samsung‘un bir sonraki Galaxy Watch akıllı saati, şirketin geliştirdiği Tizen yerine Android işletim sistemi ile gelecek. Aynı zamanda Samsung, Android sisteminde OneUI arayüzünü cihazlara entegre edecek.
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Samsung, akıllı saatleri ile ilgili neler planlıyor?
Galaxy Club‘a göre Samsung‘un geliştirmekte olduğu yeni akıllı saat, Galaxy Watch Active 3 veya 4 olacak. Cihaz, iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatlerin model numaraları ise sırasıyla SM-R86x ve SM-R87x olarak listelerde yerini aldı. Samsung‘un son Android tabanlı saati, 2014’de piyasaya sürülen Gear Live’dı. O zamanlar Wear OS, Android Wear olarak da adlandırılmaktaydı. Şirket, 2014’ten sonra kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemine geçiş yaptı. Bununla birlikte firma, Tizen’i uzun zamandır geliştiriyor. Bu gelişimin sonucunda Tizen ile Wear OS günümüzde yakın performans vermekte. Hatta bazı alanlarda Tizen’in daha stabil çalıştığı testlerde ortaya çıktı.
Samsung ve Google, son zamanlarda gittikçe yakınlaştı. Galaxy S21 akıllı telefon serisi, Samsung’un SMS uygulaması yerine Google Mesajlar ile geliyor. Ayrıca Google’ın Discover Feed özelliği de cihazlarda mevcut. Geçtiğimiz yıl iki şirket, akıllı ev aletleri konusunda da iş birliğine başladı. Dolayısıyla, bu iki firmanın akıllı saat yazılımı tarafında da iş birliğine gitmesi oldukça mantıklı. Yeni akıllı saatlerin çıkışına yakın zamanda bu konu hakkında yeni detaylar görebiliriz.
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Diş temizliğindeki yeni yardımcınız: Oclean Xpro
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre, diş fırçalama işlemi her gün düzenli olarak ve en önemlisi de doğru şekilde yapıldığı takdirde; diş sağlığının korunmasına yardımcı olurken, olası sağlık problemlerinin de önlenmesine yardımcı oluyor. Peki doğru diş temizliği nasıl yapılır? Birçok insan her ne kadar dişlerini doğru fırçaladığını sansa da; gerçekte çoğumuz birçok detayın farkında değiliz. Oclean tarafından geliştirilen elektrikli diş fırçasıysa, bu problemi ortadan kaldırmak için tasarlanmış.
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Dişlerinizi en doğru şekilde fırçalamanıza yardımcı olan Oclean Xpro, aynı zamanda şu 3 hususta da size destek oluyor:
1 – Kişiye özel, doğru fırçalama yöntemini tayin etme
Her bireyin ağız yapısı ve beslenme alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bu yüzden, diş fırçalama yönteminin de insandan farklılık göstermesinden daha doğal bir durum yok. Xpro, kişiselleştirilebilir fırçalama modları sayesinde, kişilerin ağız yapısına ve beslenme alışkanlıklarına göre çözümler sunabiliyor. 20’den fazla fırçalama modu bulunduran cihaz, birçok kişi için özel bir fırçalama deneyimi oluşturuyor.
Cihazın uygulaması sayesinde, doğru modu tayin ettikten sonra optimum diş temizliğini gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece, efektif bir temizlik yaparak beklenmeyen sürprizlerin önüne geçmiş oluyorsunuz.
2 – Doğru temizlik konusunda uzmanlaşma
Oclean Xpro, 6 yönlü bir jiroskopa sahip. Cihazda, aynı zamanda bu jiroskoptan verileri alıp işleyerek; diş fırçalama sürecinize ait bütün verileri depolayan bir işlemci de mevcut. Dişlerinizin her bölgesi için fırçalama sürenizi, uyguladığınız basıncı ve fırçalama açılarınızı bünyesinde saklayan cihaz, temizliğin yetersiz kaldığını algıladığı durumlarda size bildirimde bulunuyor. Xpro’nun uygulamasıyla senkronize olabilen bu verileri, dilediğiniz zaman siz de uygulama üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden, temizliğin eksik kaldığı bölgeleri tespit ederek; o bölgeyi tekrar fırçalamanız da mümkün oluyor.
3 – İyi bir fırçalama alışkanlığı geliştirmek
Her fırçalamanıza, işlediği veriler üzerinden belirli bir puan veren Xpro, fırçalama alışkanlığınızı da geliştirmenize yardımcı oluyor. Temizlenmeyen bölgeleri algılayabilen bu akıllı sonik fırça, günlük diş fırçalama aktivitenizde unutup kaçırabildiğiniz noktaları da egale etmenizi sağlıyor. Böylece her fırçalamada, hiçbir işlemi eksik yapmadan fırçalama sürecinizi sonlandırabilmeniz mümkün.
Eğer fırçalama esnasında dişlerine fazla basınç uygulayan biriyseniz de; Xpro bu durumu algılayarak fırça üzerindeki frekansı azaltıyor ve diş minesi üzerindeki basıncı düşürüyor.
Oclean Xpro, bünyesinde barındırdığı jiroskop, kör nokta algılayıcı ve basınç sensörleriyle, hem iyi bir öğretmen hem de iyi bir asistan konumunda.
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Apple, iPhone 12 için MagSafe pil paketi geliştiriyor!
Bloomberg’den Mark Gurman’ın son raporuna göre Apple, iPhone 12 için taşınabilen MagSafe pil paketi geliştiriyor. Bilindiği üzere önceki iPhone modellerinde Apple, iPhone’lara ekstra pil ve koruma sağlamak için Smart Battery Case’i piyasaya sürmüştü.
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MagSafe pil paketi nedir?
iPhone 12 nesli için, Apple henüz kendi pil kılıfını piyasaya sürmedi. Bloomberg’in raporu, Apple’ın bunu hiç bir zaman yapmayacağını öne sürüyor. Çünkü Apple bunun yerine iPhone 12‘nin arkasına manyetik olarak takılan pil paketi oluşturmak için iPhone’un arkasındaki MagSafe konektörünü kullanmayı planlıyor.
Bloomberg, aksesuarın tasarım açısından MagSafe özellikli Deri Cüzdan’a benzeyeceğini ve en az bir prototipin beyaz kauçuk bir kılıfla kullanılacağını söylüyor. Kullanılan malzeme ise önceki Smart Battery Case’lerde kullanılanlarla aynı çizgide olacak.
Bununla birlikte Bloomberg, aksesuarın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve telefonun aşırı ısındığını da bildirdi. Rapor, Apple’ın projeyi tamamen hurdaya çıkarabileceği konusunda da uyarıyor. Proje iptal edilirse, standart iPhone 12 Smart Battery Case’in piyasaya sürüp sürmeyeceği de net değil.
Taşınabilen MagSafe pil paketi fikri, MagSafe aksesuar ekosistemine sahip iPhone 12 serisiyle ortaya çıktı. Bir çok kullanıcı ve marka bunun örneklerini daha önceden gösterdi.
Apple’ın, AirPods, Apple Watch ve iPhone’un birbirlerini şarj edebilmeleri için çeşitli yollar araştırdığı da biliniyor.
iPhone 11 serisi piyasaya sürülmeden önce bile bununla alakalı güçlü söylentiler vardı. Hatta bazı sızıntı kaynakları iPhone 11 serisinin ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını iddia etti. Böylece AirPods’ların cihazın arkasına yerleştirerek şarj edilebileceği söyleniyordu. Ancak bu özellik iPhone 12 serisinde bile gün yüzüne çıkmadı.
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Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
The University Health Network bugün, kalp yetmezliğinin erken teşhisinde Apple Watch’un nasıl yardımcı olabileceğini bulmayı amaçlayan yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.
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Apple Watch Series 6 sağlık için yeni özellikler peşinde
Kardiyolog Dr.Heather Ross, kalp yetmezliği olan hastalardan Apple Watch ile veri toplayacak. Sonrasında bu verileri kalp yetmezliği olan hastaların yaptırdığı testlerdeki verilerle karşılaştırmak için Apple ile çalışacak. Çalışma, Kanda Oksijen uygulaması dahil olmak üzere Apple Watch’taki sensörlerin erken uyarı sağlayıp sağlamayacağını belirleyecek. Aynı zamanda hastaların kendi evlerinde klinik temelli değerlendirmeler yapıp yapamayacağını gösterecek.
Sağlık kuruluşu, Kanda Oksijen uygulamasını destekleyen Apple Watch Series 6 ve bir iPhone kullanan her hastadan üç aylık aktif izleme çalışmasına katılmalarını isteyecek.
Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sumbul Desai konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Desai, kalp sağlığı çalışmalarının Apple Watch’un gelişiminde önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Çalışmaya liderlik eden Dr. Ross, Apple Watch’tan alınan biyometrik verilerin “geleneksel tanılamalara kıyasla kondisyon, prognostik belirteçler ve erken uyarı sinyallerinin karşılaştırılabilir, hassas ve doğru ölçümlerini sağlayabileceğine” inandığını söyledi.
Apple Watch, geçmişte de kalp ile ilgili birçok araştırmanın konusu olmuştu. Bunların içinde Apple Watch’un atriyal fibrilasyonu belirlemek üzere Stanford Medicine ile yaptığı çalışma da var.
Çalışma, Apple Watch’un düzensiz kalp ritimlerini gerçekten algılayabildiğini gösterdi. Aynı zamanda Apple Watch’un anormal bir kalpritmi algılandığında kullanıcıları uyaran bir özelliği olduğunu belirledi. Astım, kalp yetmezliği, COVID-19’un erken teşhisine odaklanan Apple Watch ile ilgili diğer çalışmalar devam ediyor.
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