Samsung Galaxy telefonlarının bazılarına çıkışından en az dört yıl sonrasına kadar güvenlik güncellemesi vereceğini açıkladı.

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Samsung firmasının belirttiğine göre söz konusu uygulama; 2019 yılından sonra çıkan 130’dan fazla modelde geçerli olacak. Bu modeller ise Galaxy S10, S20 ve S21 serileriyle birlikte Galaxy Foldable telefonları da kapsıyor.

Daha öncesinde de Samsung firmasından akıllı telefonlarına vereceği üç yıllık güncelleme desteği sözünü duymuştuk. Bu cihazların listesini ise firma Ağustos ayındaki Note 20 çıkışıyla beraber duyurmuştu. Ama bu liste güvenlik güncellemesi alacak telefonlarla alakalı bir liste değildi.

Bahsettiğimiz güncelleme ise güvenlik odaklı bir güncelleme. Dolayısıyla Android 11 ve Android 12 gibi yazılım güncellemeleri ile alakalı bir bilgi vermiyor. Bu yazılımlar için de ayrıca birkaç yıllık destek sağlanması muhtemel olsa da; söz konusu bildiride firma, dört yıllık destekten özellikle güvenlik desteğiyle alakalı olarak bahsediyor.

Samsung, cihazlarına getireceği güvenlik önlemleri için 1000’den fazla işbirliğinin içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte kendi güvenlik programı Knox dışında fiziksel saldırılara karşı getirdiği eSE ve fazladan güvenlik katmanı sağlayan Knox Vault gibi önlemler de sağlamaya çalışıyor.

Güvenlik güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonlarının listesi

Son olarak gelecek cihazlarla birlikte güncelleneceğini düşündüğümüz düzenli olarak güvenlik yaması alacak Samsung cihazlarının listesini buraya bırakalım:

Galaxy Foldable cihazları: Fold, Fold 5G, Z Fold 2, Z Fold 2 5G, Z Flip ve Z Flip 5G.

Galaxy S serisi: S10, S10 Plus, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20 Plus, S20 Plus 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21 Plus 5G ve S21 Ultra 5G.

Note serisi: Note 10, Note 10 5G, Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G Note 10 Lite Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra ve Note 20 Ultra 5G.

A serisi: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s; A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G; A11, A21, A21s, A31, A41, A51; A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G ve A42 5G.

M serisi: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s ve M51.

XCover serisi: XCover4s, XCover FieldPro ve XCover Pro.

Tab serisi: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), S Pen’li Tab A, Tab A 8.4 (2020) Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+.