Güncelleme
Samsung, Galaxy S10 serisine Android 12 güncellemesini verecek
Yıl oldu 2021 ve hala Samsung Galaxy S10 kullanıyorsanız, sizi mutlu edecek bir haber hazırladık. Hangi model olduğu fark etmeksizin, Galaxy S10’ların tamamı Android 12 güncellemesini alacaklar.
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Kullandığımız telefonun daha üst bir versiyonu çıktıkça, doyumsuz yapımız gereği ona yönelik arzumuz da önemli ölçüde artıyor. Bu bağlamda da maddî imkanlarımız el verdikçe, telefon değiştirebiliyoruz. Yalnız kimimiz ise kullandığımız telefonla bir müddet daha yola devam etmeyi seçebiliyor; fakat bu noktada karşılaştığımız en büyük sorun, yazılım güncellemelerinin yetersizliği.
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Apple ekosisteminde nispeten daha az rastlanan bu problem, Android kullanıcılarının en çok dert ettiği konuların başında geliyor. Popüler Android üreticilerinden Samsung ise, geçen sene aldığı sürpriz bir kararla işbu problemi çözeceğini açıklamıştı. Normalde Android telefonlar sadece iki ana sürüm güncellemesini alırken; Samsung ise belirli amiral gemilerine ve orta sınıf telefonlarına üç büyük güncelleme vereceğini duyurmuştu.
Samsung, büyük ihtimalle Galaxy S10 serisine Android 12 güncellemesini verecek
Samsung’un aldığı bu karar, Galaxy S10 serisi akıllı telefon kullanıcılarını da kapsıyor. Zira Samsung S10 serisi, bildiğiniz üzere kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkmıştı; sonrasında iki defa ana sürüm güncellemesi (Android 10 ve 11) aldı. İşte şimdi sırada Android 12 var.
Eğer ki Samsung aldığı karardan vazgeçmezse, Galaxy S10 serisi üçüncü büyük güncellemesini yani Android 12’yi alacak. Yani Galaxy S10e, S10 ve S10+ kullanıyorsanız yüzde 99 ihtimalle Android 12 güncellemesine kavuşacaksınız. Yalnız Galaxy S10 Lite donanım bakımından düşük olması nedeniyle Android 12’yi almayabilir. Elbette ki bu noktada tercih Samsung geliştiricilerine kalıyor.
Samsung’un üç büyük güncelleme vereceği diğer cihazları
- S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20
- S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite
- Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10+ 5G, Note 10+, Note 10 5G, Note 10, Note 10 Lite
- Z Fold 2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold
- Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G
- Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite
Apple
Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler!
Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini pazartesi gününden itibaren Apple Watch kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni yazılım güncellemesi öyle major değişikliklerle gelmiyor; fakat bazı Apple Watch’lardaki Güç Koruma modu açıkken saatin şarj olmasını engelleyen ufak bir problemi gideriyor.
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Apple’ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi watchOS, hata düzeltmeleri ve verimlilik geliştirmeleriyle sürekli güncellenmeye devam ediyor. İşletim sisteminin en son yayınlanan ana sürümü watchOS 7, bugün ek bir yamaya daha kavuştu. Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini resmen yayınladı.
Bugün itibarıyla yayınlanan watchOS 7.3.1, özellikle Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE kullanıcılarına hitap ediyor. Zira geçtiğimiz haftalarda bu iki model Apple Watch’un kullanıcıları, saatlerinde ilginç bir problem yaşadıklarını söylemişlerdi. Belirtilen probleme göre kullanıcılar, Güç Koruma modu açıkken saatlerini şarj edemiyorlardı.
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İşte watchOS 7.3.1 güncellemesi, Apple Watch Series 5 ile Apple Watch SE’deki bu problemi ortadan kaldırıyor. Bunun dışında güncelleme, Apple Watch kullanıcılarına herhangi bir yenilik yahut değişiklik getirmiyor. Dolayısıyla watchOS 7.3.1’in aslında güncellemeden çok, yama olduğunu söyleyebiliriz.
Peki watchOS 7.3.1 güncellemesini nasıl indirebiliriz?
Sizler de yeni güncellemeyi yüklemek isterseniz, aşağıdaki kısa rehberden faydalanabilirsiniz:
- iPhone’unuzu Wi-Fi’ye bağlayın ve Apple Watch uygulamasını açın.
- Apple Watch’unuzun en az %50 oranında şarj edildiğinden emin olun ve manyetik şarj cihazına bağlayın.
- Saatim sekmesine dokunun.
- Genel’e dokunun.
- Yazılım Güncellemesi üzerine dokunun.
- İndir ve Kur’a dokunun. Ardından, istendiğinde iPhone parolanızı girin.
- Hüküm ve Koşulları Kabul Et’e dokunun
- İndirmeye başlamak için Apple Watch’unuzda Devam Et’e dokunun.
- İstendiğinde Apple Watch şifrenizi girin.
Hemen akabinde yeni watchOS güncellemesi indirilecek ve Apple Watch’unuza aktarılacaktır. Ardından Apple Watch, güncellemeyi uygulamak için kendi kendini yeniden başlatabilir.
Genel
Gmail gelen kutusunda arama yapmak kolaylaşıyor
Google e-posta hizmeti Gmail için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme kullanıcıların belli mesajları daha kolay bulabilmesine yardımcı olacak.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Konuyla alakalı bir blog yazısı paylaşan firma Gmail arama işlevine yaptıkları değişikliklerden bahsetti. Buna göre arama kısmı artık belli e-posta adresleriyle alakalı sonuçları da gösterecek.
Yapılan açıklamaya göre Gmail’de bir e-posta adresi araması yapıldığında o adresle ve parçası olduğu takma adlarla ilgili bütün e-postalar gözükecek. Gösterilen sonuçlarda ise gönderilen, gönderen, eklenen ve gizlenen kişi alanları kullanılacak.
Güncelleme şu anda Google Workspace kullanıcıları için gelmiş durumda. Ancak ücretsiz kullanıcıların da bu güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağı şu anlık meçhul. Google konuyla alakalı sorulara henüz cevap da vermiş değil.
Google tarafından e-posta almak için ana adrese alternatif bir adres oldukları belirtilen bu takma isimlerin; birçok kullanım yeri mevcut. Örneğin bir kerede birden çok kişiye mesaj gönderilmesinde yardımcı oluyorlar. Özellikle iş kullanımlarında bu tip olaylar gözlemlemek mümkün. Aynı şekilde adreste değişikliğe gidecek kişiler için yeni hesap açmayı gerektirmeden bu imkanı veriyorlar.
Gönderilen veya alınan e-posta takma isimlerinin aranması; daha önceleri nispeten zor ve çok daha detaylı aramalar yapmak gerektirebilen bir durumdu. Google’a göre bu işlev güncellemeyle birlikte kullanıcıların daha kolay ve daha az çabayla yapabilecekleri bir hale geliyor. Bu durum da özellikle gelen kutuları kalabalık olanlar için sevindirici bir haber.
Genel
Google aylar sonra iOS uygulamalarını güncelliyor
Aralık ayının başından beri Google, iOS uygulamalarını güncellemiyordu. Bu da kullanıcılarda bazı soru işaretlerine ve hatta sorunlara neden oluyordu. Öyle ki bazı kullanıcılar Google hesaplarına girerken uygulamanın güncel olmadığı yazısıyla karşılaşıyordu. Şimdi ise görünüşe göre bu bekleyiş sona eriyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
9to5Google tarafından bildirildiğine göre Google iOS üzerindeki büyük uygulamalarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Youtube iOS için yeni gelen güncelleme her ne kadar bir hata çözümü olarak geçse de; Gmail ve diğer uygulamalarına da gelecek güncellemenin sinyallerini veriyor gibi.
Bu uzun bekleyişe neyin neden olduğu kesin değil. Ancak bununla ilgili olarak Google’ın Apple firmasının yeni gizlilik uygulamalarına karşı çıktığı öne sürülenler arasındaydı. Ama sonrasında uygulamalarını güncellemeleriyle birlikte yeni gizlilik detaylarını vereceklerini söyleyen firmanın, karşı çıkma gibi bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. Google, bu ayın başlarında ise sessiz bir şekilde bazı Youtube uygulamalarında güncellemeye gitti.
Firmanın diğer uygulamalarını da yakın zamanda güncellemesi için bir beklenti mevcut. Çünkü şirket bazı özellikleri güncelleme olmadan sunucu tarafından veya internet güncellemeleriyle ekleyecek durumda olsa da; Chrome gibi uygulamalar güncelleme yapılmadan bırakıldığında bazı güvenlik sorunları yaşama potansiyeline sahipler. Aynı zamanda bununla alakalı olarak ileriki zamanlarda teknik sorunlar yaşanması da muhtemel.
Dolayısıyla Youtube için gelen bu güncellemenin beklenildiği gibi daha büyük bir güncelleme serisinin başlangıcı olması halinde Google hizmetlerini sıkça kullanan iOS kullanıcıları daha rahat bir nefes alabilecekler gibi duruyor.
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