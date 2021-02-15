Yıl oldu 2021 ve hala Samsung Galaxy S10 kullanıyorsanız, sizi mutlu edecek bir haber hazırladık. Hangi model olduğu fark etmeksizin, Galaxy S10’ların tamamı Android 12 güncellemesini alacaklar.

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Kullandığımız telefonun daha üst bir versiyonu çıktıkça, doyumsuz yapımız gereği ona yönelik arzumuz da önemli ölçüde artıyor. Bu bağlamda da maddî imkanlarımız el verdikçe, telefon değiştirebiliyoruz. Yalnız kimimiz ise kullandığımız telefonla bir müddet daha yola devam etmeyi seçebiliyor; fakat bu noktada karşılaştığımız en büyük sorun, yazılım güncellemelerinin yetersizliği.

Apple ekosisteminde nispeten daha az rastlanan bu problem, Android kullanıcılarının en çok dert ettiği konuların başında geliyor. Popüler Android üreticilerinden Samsung ise, geçen sene aldığı sürpriz bir kararla işbu problemi çözeceğini açıklamıştı. Normalde Android telefonlar sadece iki ana sürüm güncellemesini alırken; Samsung ise belirli amiral gemilerine ve orta sınıf telefonlarına üç büyük güncelleme vereceğini duyurmuştu.

Samsung, büyük ihtimalle Galaxy S10 serisine Android 12 güncellemesini verecek

Samsung’un aldığı bu karar, Galaxy S10 serisi akıllı telefon kullanıcılarını da kapsıyor. Zira Samsung S10 serisi, bildiğiniz üzere kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkmıştı; sonrasında iki defa ana sürüm güncellemesi (Android 10 ve 11) aldı. İşte şimdi sırada Android 12 var.

Eğer ki Samsung aldığı karardan vazgeçmezse, Galaxy S10 serisi üçüncü büyük güncellemesini yani Android 12’yi alacak. Yani Galaxy S10e, S10 ve S10+ kullanıyorsanız yüzde 99 ihtimalle Android 12 güncellemesine kavuşacaksınız. Yalnız Galaxy S10 Lite donanım bakımından düşük olması nedeniyle Android 12’yi almayabilir. Elbette ki bu noktada tercih Samsung geliştiricilerine kalıyor.

Samsung’un üç büyük güncelleme vereceği diğer cihazları