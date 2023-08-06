Geçtiğimiz hafta Samsung, Galaxy Tab S9 serisi tabletlerini piyasaya sürerek teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırmıştı. Ancak marka dinlenmeden çalışmaya devam ediyor ve şimdi de Galaxy Tab S9 Fan Edition (FE) tabletleri üzerinde çalışıyor. Şu an markanın Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE+ olmak üzere iki model üzerinde çalıştığı biliniyor. Şimdiyse serinin küçük ekranlı modeli Tab S9 FE’nin fiyatı ortaya çıktı! Fan olmak bu devirde zor!

Samsung Galaxy Tab S9 FE Fiyatı Fanları Üzebilir!

Geçtiğimiz gün Galaxy Tab S9 FE modeline dair önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Roland Quandt’a göre, Galaxy Tab S9 FE’nin 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip WiFi özellikli varyantının Hindistan’da yaklaşık 762 dolar fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

Ancak bu fiyatlandırma henüz resmi olarak doğrulanmadı ve ilerde değişmesi mümkün. Eğer bu fiyat gerçekten doğruysa, önceki nesil premium Galaxy Tab S8 modeli şu anda Hindistan’da yaklaşık 617 dolar fiyatla satılmakta olduğu için marka fiyat konusunda eleştirilere maruz kalabilir.

Galaxy Tab S9 FE’nin özelliklerine bakıldığında, 6GB veya 8GB RAM seçenekleriyle birlikte 128GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Exynos 1380 yonga seti tarafından destekleneceği söylenen tablet, tek bir arka kameraya ve 10,9 inç boyutunda bir LCD ekrana sahip olacak.

Bu özellikler, Galaxy Tab S8 modelinden biraz daha mütevazi görünüyor. Galaxy Tab S8, 2560 x 1600 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç LTPS ekrana sahipken, Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi yonga seti, 8.500mAh pil, 13MP arka kamera ve 6MP ön kamera ile dikkat çekmişti.

Samsung Galaxy Tab S9 FE ve FE+ modellerinin kesin özellikleri ve fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak bu sızıntılar, markanın yakın zamanda yeni ve “uygun fiyatlı” tabletlerle piyasaya gireceğini gösteriyor. Galaxy Tab S9 FE serisinin, uygun fiyatı ve iyi performansıyla kullanıcıların ilgisini çekeceği ve önceki nesil Galaxy Tab modellerine sağlam bir alternatif sunacağı düşünülüyor. Bu tabletlerin resmi duyurusu ve detaylı özelliklerinin yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Yanlışlıkla Galaxy Tab S9 FE Duyurusunu Onayladı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Tab S9 FE modelleri bu fiyatla başarılı olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!