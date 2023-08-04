Samsung, uzun süredir söylentileri dolaşan Galaxy Tab S9 FE serisinin iki duyurulmamış tabletini yanlışlıkla doğruladı. Ünlü sızıntı kaynağı Roland Quandt’ın paylaştığı bilgilere göre, şirketin Fransa’daki web sitesinde, standart Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus modellerinden bahsediliyor. Bu resmi onay ve yakın tarihli bir FCC sertifikasyon listesi, yeni Fan Edition Samsung tabletlerinin piyasaya sürülmesinin yakın olduğunu gösteriyor. Tabletler bile Fan Edition serisine doyacak!

Galaxy Tab S9 FE Serisi Gümbür Gümbür Geliyor!

Galaxy Tab S9 FE Plus ve Galaxy Tab S9 FE’nin sızdırılan görselleri de bu bilgilerle beraber ortaya çıktı. Fan Edition tabletler sırasıyla 12,4 inç ve 10,9 inç ekranlara sahip olacak. Tasarımları, daha premium Galaxy Tab S9 serisinin estetiğiyle uyumlu olacak ancak FE modellerinin uygun fiyatlı olmak için teknik özelliklerde kesinti yapması bekleniyor. Galaxy Tab S9 FE serisi, Fan Edition cihazları olması nedeniyle Galaxy Tab S9 modellerinden doğal olarak daha ekonomik olacak.

Kısa süre önce tanıtılan Galaxy Tab S9 Plus’ın daha büyük versiyonu, LED flaşı olmayan çift arka kamera ile görüntülenmiş. Galaxy Tab S9 FE Plus, normalde S Pen’in manyetik olarak tutunduğu yerin siyah renkle vurgulandığı bir arka kapakla gelecek. Ancak henüz FE varyantının kalemi destekleyip desteklemeyeceği belirsiz.

Daha küçük Galaxy Tab S9 FE’nin tek bir arka kamera, kilit tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi sensörü, muhtemelen bir klavye takmak için akıllı bir konektör ve çift hoparlör sistemi gibi özelliklerle donatılması bekleniyor. Bu modelin tasarımı da, daha büyük modele benzer olacak.

Samsung, Galaxy Tab S7 FE’yi 2021 yılında piyasaya sürdükten sonra başka bir FE serisi tablet üretmemişti. Yani Galaxy Tab S9 FE serisi, şirketin ilk FE tabletleri olacak. Ne yazık ki heyecanla beklenen bu iki yeni tabletin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Fan Edition serisinin uygun fiyatlı özelliklerle dikkat çektiği göz önüne alındığında, Galaxy Tab S9 FE serisinin de uygun fiyatlı ve nispeten güçlü bir seçenek olması bekleniyor.

Galaxy Tab S9 FE serisinin resmi duyurusu yakın bir zamanda yapılacak ve tüketicilerin merakla beklediği teknik özellikler ve fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi sunulacak. Kullanıcılar, Samsung’un yeni Fan Edition tabletleriyle daha ekonomik ve performans odaklı bir deneyim yaşayacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yanlışlıkla doğruladığı bu tabletler neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!