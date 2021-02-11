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Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition görüntülendi
Samsung Galaxy Tab S8, düşündüğümüzden biraz daha erken geliyor. Tabletin yeni modeli, şirketin İrlanda’daki internet sitesinde sızdı.
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Söz konusu Android tabletler olunca Samsung, pazardaki en büyük üretici. Diğer markaların da bu konuda çıkardığı ürünler ve yaptığı çalışmalar olsa bile şirket, iPad ve Surface ürünlerle rekabet eden en büyük üretici. Pek çok farklı fiyat bandında ürünleri olan Güney Koreli teknoloji devi, özellikle amiral gemisi sınıfı ürünü Tab S serisiyle dikkat çekiyor. Bu alandaki son ürünü Samsung Galaxy Tab S7, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çıktı ve oldukça beğenildi. Yine yaz aylarına kadar yeni ürün beklenmezken, ilginç bir sızıntı geldi. Samsun Galaxy Tab S8, şirketin İrlanda’daki internet sitesinde sızdı.
Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition sızdı
Samsung’un, resmi İrlanda internet sitesindeki bir listelemede ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S8, sızdı. Kısa süre içerisinde kaldırılan ürünün, gerçekten yakın tarihte çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Normalde yine yaz aylarında tanıtılması planlanan ürün, çevrimiçi eğitim ve çalışma nedeniyle erkene çekilmiş olabilir. Söz konusu Enterprise Edition, ekstra garanti ve dört yıllık güvenlik güncellemesine sahip. Kaldırılmadan önce internet sitesinde sızan bilgiye göre; Tablet 1 TB MicroSD kart desteğine ve veri bağlantısı için sim kart girişine sahip olacak. Özellikle Pandemi dönemi nedeniyle yükselişe geçen tablet sektöründen daha çok gelişme gelecek gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Acer, eğitim odaklı yeni versiyon Spin 512 ve Spin 511 Chromebook’larını tanıttı
Acer, 4’ü Chromebook ve 1’i Windows işletim sistemi ile çalışan eğitim odaklı 5 adet yeni ikisi bir arada laptopunu tanıttı. Chromebook’lardan ikisi Intel işlemcili ve 360 derece dönebilen ekrana sahip olan Spin 512 ve Spin 511 modellerinin yenilenmiş versiyonları. Tüm cihazlar MIL-STD 810H askeri dayanıklılık standartları ile üretiliyor.
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Spin 512 ve Spin 511
Acer’ın yeni Spin 512 ve Spin 511 modelleri, yeni nesil Intel N4500 ve N5100 işlemcilerle çalışıyor ve 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Spin 512 modelinde 12-inç HD+ 3:2 ekran bulunurken Spin 511 Modelinde ise 11.6-inch HD 16:9 ekran bulunuyor. Her iki model de 8GB RAM ve 64GB depolama sunuyor. Bağlantı noktasında ise iki cihazda da WiFi 6, Bluetooth 5.1 desteği ve 2 adet USB-C portu bulunuyor.
Öğrencilerin sınıf ortamında kullanacakları düşünülerek, iki modelin de ekranları antimikrobiyal ve çizilmelere karşı dayanıklı, Spin 512’nin ise klavyesi ve dokunmatik ekranı da antimikrobiyal kaplama ile kaplı olacak.
Chromebook’lar mart ayında Avrupa’da, nisan ayında ise Kuzey Amerika’da satışa sunulacak. Spin 512’nin satış fiyatı 429,99 Dolar (399 Euro), Spin 511’in satış fiyatı 399 Dolar (369 Euro) olacak.
Chromebook 511’in Qualcomm Snapdragon 7c işlemcili versiyonu ve Chromebook 311
Spin 512 ve Spin 511 modellerine ek olarak Chromebook 511’in Qualcomm Snapdragon 7c işlemcili ve 20 saat kullanım vadeden pile sahip olan bir versiyonu da duyuruldu. Firma ayrıca MediaTek MT8183 işlemciden gücünü alan, yine 20 saatlik pil ömrü olan, HDR webcam ve opsiyonel dokunmatik ekran gibi özellikler sunan Chromebook 311 adlı bir başka laptopunu daha duyurdu.
Cihazlar nisan ayında Kuzey Amerika’da, mart ayına kadar ise diğer pazarlarda satışa sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7c işlemcili Spin 511’in fiyatı 400 Dolar ve 399 Euro, Chromebook 311 modelinin fiyatı 300 Dolar ve 269 Euro olacak.
TravelMate Spin B3
Acer, son olarak yine eğitim odaklı tasarlanmış ve Windows işletim sistemli TravelMate Spin B3 modelini tanıttı. Bu model Intel’in giriş seviyesi Pentium Silver yongası ve 12 saat şarj ömrüyle gelecek. Modelin diğer özellikleri şöyle: WiFi 6, 5MP webcam, ikisi bir arada kullanım. Laptop nisan ayında Kuzey Amerika’da 330 Dolar’dan, yılın ikinci çeyreğinde ise Avrupa’da 409 Euro’dan satışa sunulacak.
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Honor MagicBook Pro 2021, Intel yonga setle geliyor
Honor, Huawei’den ayrılıp bağımsız olduktan sonra Honor MagicBook Pro 2021 isimli laptopunu duyurdu. Honor, Huawei’den bağımsız bir firma olduğu için ABD ambargosuna takılmıyor. Amerika merkezli firmalardan bileşen tedarik edebilmesine izin veriliyor.
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Honor MagicBook Pro 2021 hangi özelliklerle geliyor?
Honor MagicBook Pro 2021, Intel Core i5 10210U işlemci ve NVIDIA GeForce MX350 GPU ile çalışacak. 2020 IFA’da duyurulduğunda 900 Euro’luk satış fiyatıyla dikkat çeken serinin önceki modeli MagicBook Pro’da AMD Ryzen 5 4600H işlemci tercih edilmişti. Firmanın, 11. nesil Intel işlemcili farklı modelleri olmasına rağmen bu seride 10. Nesil Intel çip kullanması eleştiriye açık bir durum. Intel Core i5 10210U, 4 çekirdek-8 izlekli, 25 W TDP değerine sahip ve 14 NM teknolojisiyle üretildi. AMD Ryzen 5 4600H ise 6 çekirdek-12 izlekli, 45 W TDP’li, 7 NM teknolojisiyle üretildi.
MagicBook Pro 2021 16,1 inç’lik 100% sRGB renk kapsamına sahip Full HD bir ekranla satışa sunulacak. Depolama tarafında ise 16 GB RAM ve 512 GB M2 NVMe SSD bulunacak. Bağlantı noktalarına gelecek olursak cihaz, 3 adet USB-A portu, 1 adet USB-C portu ve 1 adet HDMI portu barındıracak. Ayrıca laptop 3.5mm jack girişi de sunacak.
MagicBook Pro 2021, 11,5 saate kadar kullanım süresi vadeden 56 Wh bir bataryaya Cihazla birlikte gelecek. 65 W’lık güç adaptörü bataryanın %50’sini 30 dakikada doldurabilecek.
Cihazın kesin piyasaya çıkış tarihi henüz bilinmiyor ama satış fiyatının 1000 Dolar civarında olması bekleniyor.
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Microsoft Surface Laptop 4, AMD işlemciyle geliyor
Microsoft Surface Laptop 4 modeli Ryzen 4000 serisi işlemci ile birlikte gelecek. 3DMark sızıntısına göre cihaz Ryzen 7 4800U işlemciden güç alacak. Ek olarak birde Intel Tiger Lake yonga setli modelin daha gelmesi bekleniyor.
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Microsoft Surface Laptop 4 özelliklerine bakalım
3DMark sızıntısına göre Surface Laptop 4, Ryzen 7 4800U işlemcisi ile geliyor. Bu işlemci 8 çekirdek-16 izlekli, frekansı ise boost ile 4.2 GHz’e kadar çıkabiliyor. Surface Laptop 3 modelinin 4 GHz’ çıkabilen 4 çekirdek-8 izlekli AMD Ryzen 7 3780U işlemcisine göre belli oranda performans artışı söz konusu. AMD’nin en son Ryzen 4000 işlemcileri çok güçlü entegre grafik özellikleri sunuyor.
Surface Laptop 4, birde 11.nesil Intel işlemcili seçeneğe sahip olacak. İki alternatifin de benzer performans özellikleri sunması bekleniyor. Ayrıca sızıntıya göre cihazda 16GB bellek ve 256GB SSD olacak. 256 GB günümüz koşullarına göre çok az ama zamanla daha fazla depolama kapasitesi sunan versiyonların piyasaya çıkması muhtemel.
Surface Laptop 4’ün tasarımı ile ilgili pek bir bilgi mevcut değil. Her iki modelin de bu ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni Surface serilerinin Ekim 2020’de çıkmaları bekleniyordu ancak bilinmeyen nedenlerle bu tarih 3 ay ertelenmiş olacak. Surface Laptop 4’ün satış fiyatı henüz tam olarak bilinmiyor ancak bir önceki modeli Surface Laptop 3’ile yakın fiyatlardan satışa sunulması bekleniyor. Surface Laptop 3’ün 13 inç’lik versiyonu yaklaşık 1350 dolardan, 15 inç’lik versiyonu ise yaklaşık 1600 dolardan satışa sunulmuştu.
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