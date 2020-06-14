Samsung Galaxy Tab S7 ve Plus modeli 120 Hz ekranlar ile gelecek!

Samsung Galaxy Tab S7 ve Plus modelinin geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ve tasarımı çok sayıda sızıntıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazların ekranları ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sızıntılar Ice Unıverse tarafından paylaşıldı.

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Samsung Galaxy Tab S7 serisi hakkında neler sızdırıldı?

Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy Tab S7 serisi 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekranlar ile gelecek. Bu ekran güncellemesi, rakibi olan Apple iPad Pro ile ekran tarafında rekabet edebilmesini sağlayacak. Yüksek ekran tazeleme hızı daha dinamik ve akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor olacak. Bunların haricinde S-Pen deneyimi daha da iyileştirilecek. Fotoğraf düzenleme, dijital çizimler ve 2D animasyonlar sırasında S-Pen‘i daha aktif kullanabileceksiniz. Öte yandan 120 Hz ekran ve S-pen geliştirmeleri pil kullanım süresini olumsuz etkileyebilir.

Galaxy Tab S7 serisi, yeni geliştirmeleri ile daha çok pil harcayacağından daha büyük bir pil kapasitesi olması bekleniyor. Galaxy Tab S7+‘ın 10090 mAh pili bulunacağı söyleniyor. En azından bu cihazlar ekranlarıyla artık iPad’lere rakip olabilecekler. Umarız fiyatlandırma tarafında uygun bir fiyat ile gelir ve iPad‘lere gerçek bir alternatif olabilirler. Cihazların tahmini olarak Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni tabletlerin Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tek lansmanla tanıtılacağı tahmin ediliyor.