Haber
Samsung Galaxy Tab S7 ve Plus modeli 120 Hz ekranlar ile gelecek!
Samsung Galaxy Tab S7 ve Plus modelinin geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ve tasarımı çok sayıda sızıntıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazların ekranları ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sızıntılar Ice Unıverse tarafından paylaşıldı.
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Samsung Galaxy Tab S7 serisi hakkında neler sızdırıldı?
Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy Tab S7 serisi 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekranlar ile gelecek. Bu ekran güncellemesi, rakibi olan Apple iPad Pro ile ekran tarafında rekabet edebilmesini sağlayacak. Yüksek ekran tazeleme hızı daha dinamik ve akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor olacak. Bunların haricinde S-Pen deneyimi daha da iyileştirilecek. Fotoğraf düzenleme, dijital çizimler ve 2D animasyonlar sırasında S-Pen‘i daha aktif kullanabileceksiniz. Öte yandan 120 Hz ekran ve S-pen geliştirmeleri pil kullanım süresini olumsuz etkileyebilir.
Galaxy Tab S7 serisi, yeni geliştirmeleri ile daha çok pil harcayacağından daha büyük bir pil kapasitesi olması bekleniyor. Galaxy Tab S7+‘ın 10090 mAh pili bulunacağı söyleniyor. En azından bu cihazlar ekranlarıyla artık iPad’lere rakip olabilecekler. Umarız fiyatlandırma tarafında uygun bir fiyat ile gelir ve iPad‘lere gerçek bir alternatif olabilirler. Cihazların tahmini olarak Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni tabletlerin Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tek lansmanla tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, 65W hızlı şarj ile gelebilir!
OnePlus ilk kez 30W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteğini Nisan ayında yayınladığı OnePlus 8 serisi ile birlikte başlatmıştı. Şimdi ise bu değer OnePlus 8T ile birlikte 65W’a ulaşacak gibi görünüyor. Bir rapora göre Android 11 Betası‘nın içindeki bir uygulama sızdırılmış dizelere sahip. Bu dizelerde önemli ipuçları bulunuyor.
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OnePlus 8T hakkındaki bu bilgi nasıl ortaya çıktı?
Birkaç gün önce OnePlus, Android 11 Betası‘nı OnePlus 8 serisi için duyurdu. XDA Developers‘a göre bir kullanıcı Mühendislik Modu‘ndaki bazı anahtar kelimelere hızlıca ulaştı. “Super Wrap Charger” anahtar kelimesi, cihazlarda 65W hızlı şarj bulanabileceğine işaret etti. Geçtiğimiz günler TUV Rheinland sertifikası cihazda 65W hızlı şarj bulunabileceğini göstermişti. Henüz resmi bir bilgi bulunmasa da elimizde çok sayıda sızıntı mevcut.
OnePlus‘ın üst markası olan Oppo, uzun zamandır cihazlarına 65W hızlı şarj desteğini sunuyor. Şu anda 65W Super VOOC 2.0 ile birlikte 10V/6.5A desteğini amiral gemisi cihazlarında bulunduruyor. Bu, şu an için mobil cihazlarda kullanılan en hızlı şarj desteği. Bazı kullanıcılar yüksek hızda şarjın aşırı ısınma ve pilde bozulmaya yol açmasından korkuyor. Fakat Oppo, bu sorunu çift hücreli pil teknolojisi ile çözdü. OnePlus‘ta Oppo‘dan alacağı destek ile bu sorunu cihazlarında yaşatmayacaktır. Kısa süre içinde OnePlus 8T serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 serisine iki yeni cihaz daha ekleniyor!
Honor X10 bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Yeni gelen son bilgilere göre firma, seriye iki yeni cihaz daha ekleyecek!
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Honor X10 Max ve X10 Pro geliyor!
Honor firmasının geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü X10, yeni iki cihaz ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Çinli sosyal medya sitesinde ortaya çıkan sızıntı sayesinde, firmanın X10 serisi hakkında yaptığı plan da ortaya çıkmış oldu. Şöyle ki paylaşılan bir mağaza görselinde iki adet yeni X10 cihazı görülmekte. Bunlar sırasıyla, Honor X10 Max 5G ve X10 Pro 5G adını alıyor. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, bu iki yeni cihaz Honor X10 cihazına göre daha üst seviye olacakmış gibi duruyor.
X10 Max 5G, baz modelin daha büyük ekranlı versiyonu olarak düşünülürken, X10 Pro 5G akıllı telefonunun da özellik olarak daha üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Kirin 820 işlemcisi ile bizleri karşılayan baz model X10, fiyatı itibariyle de uygun fiyatlı 5G telefonlar arasında yerini almakta. Tam olarak çıkış tarihleri veya detaylı teknik özellikleri bilinmeyen bu iki cihazın tanıtılacağı gün konusunda da herhangi bir detay yer almamakta. Ancak tahminlere göre iki cihazın da önümüzdeki ay içerisinde en azından tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma, ilerleyen günler içerisinde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.
Donanım
NVIDIA GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak!
Bugün ortaya çıkan bir rapore göre, Nvidia’nın Ampere GPU destekli GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak. İlk etapta GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerini raflarda göreceğiz.
Mevcut rapor, Amper destekli GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerinin Nvidia tarafından neredeyse hazırlanmış durumda olduğunu ortaya koyuyor. GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 için ortaya çıkan özelliklerde, her iki kartın da GA102 adlı GPU birimini kullanacağı ve birçok farklı konfigürasyonla beraber geleceği konuşuluyor. Rapor ayrıca, Ampere GeForce RTX 30 serisinin şu anda ‘tasarım doğrulama testi’ için yapılan DVT aşamasından geçtiğini bildiriyor.
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GPU’lar için son BIOS tarihinin de ortaya çıkmasıyla birlikte, şu andan itibaren lansman tarihine kadar ortaya çıkacak olan performans testlerinin, kartların tam performansını yansıtmayacğaı söyleniyor. Kartın seri üretimi ağustos ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayı içerisinde kartlar için büyük bir lansman düzenlenecek gibi görünüyor. Kartların son BIOS sürümleriyle birlikte gerçek performanslarını görmek için eylül ayını beklememiz gerekecek. Ek olarak ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan Gamescom 2020 bünyesinde de yeni 30xx serisine ait bazı detayları öğrenebiliriz.