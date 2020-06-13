OnePlus 7T ve 7T Pro’ya yeni Açık Beta güncellemesi geldi!

OnePlus 7T ve Pro modeli için yeni Açık Beta 5 güncellemesi yayınlandı. OnePlus 7 ve 7 Pro için ise aynı güncelleme Açık Beta 15 ismiyle kullanıma sunuldu. Yeni güncelleme ile kullanıcı deneyiminde pek çok iyileştirme yapıldı.

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OnePlus 7T ve Pro modeli için sunulan bu güncelleme neler içeriyor?

OnePlus 7T serisi için yayınlanan güncelleme notlarına baktığımızda birçok yeni özellik eklendiğini görüyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında OnePlus 7 serisine eklenen tek el modu, bu sefer 7T serisine geliyor. Bunu Ayarlar>Tuşlar ve Hareketler>Hızlı Hareketler işlemlerini takip ederek aktif edebilirsiniz. Bazı forum üyeleri bu özelliğin eklenmediğinden bahsediyor. Fakat güncellemelerin asıl amacı bu tarz hataların farkedilmesi ve düzeltilmesi olduğu için yakın zamanda düzeltilecektir.

7T serisi için yayınlanan güncelleme günlüğüne geri dönersek, işitme cihazları için Ses Akışı özelliği getirildi. Bu özellik Android 10 ile etkileşimli olarak kullanılıyor. Bunların haricinde adım sayacı artık daha doğru bir şekilde çalışıyor. Sık aranan kişiler için ise arama arayüzüne gelen güncelleme ile kullanıcıların bu kişilere daha kolay ulaşması sağlanacak. Bu güncelleme, bildirim çubuğundan Karanlık Mod’u aktifleştirmeyi mümkün hale getirecek.

Son olarak bu güncelleme ile 7T serisi, Android güvenlik güncellemesini Haziran ayına güncellemiş olacak. Yapılan stratejik bir değişiklik olarak şirket artık her ay Açık Beta güncellemesi yayınlayacak. Kullanıcı deneyimi açısından OnePlus oldukça başarılı işler gerçekleştiriyor.