Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T ve 7T Pro’ya yeni Açık Beta güncellemesi geldi!
OnePlus 7T ve Pro modeli için yeni Açık Beta 5 güncellemesi yayınlandı. OnePlus 7 ve 7 Pro için ise aynı güncelleme Açık Beta 15 ismiyle kullanıma sunuldu. Yeni güncelleme ile kullanıcı deneyiminde pek çok iyileştirme yapıldı.
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OnePlus 7T ve Pro modeli için sunulan bu güncelleme neler içeriyor?
OnePlus 7T serisi için yayınlanan güncelleme notlarına baktığımızda birçok yeni özellik eklendiğini görüyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında OnePlus 7 serisine eklenen tek el modu, bu sefer 7T serisine geliyor. Bunu Ayarlar>Tuşlar ve Hareketler>Hızlı Hareketler işlemlerini takip ederek aktif edebilirsiniz. Bazı forum üyeleri bu özelliğin eklenmediğinden bahsediyor. Fakat güncellemelerin asıl amacı bu tarz hataların farkedilmesi ve düzeltilmesi olduğu için yakın zamanda düzeltilecektir.
7T serisi için yayınlanan güncelleme günlüğüne geri dönersek, işitme cihazları için Ses Akışı özelliği getirildi. Bu özellik Android 10 ile etkileşimli olarak kullanılıyor. Bunların haricinde adım sayacı artık daha doğru bir şekilde çalışıyor. Sık aranan kişiler için ise arama arayüzüne gelen güncelleme ile kullanıcıların bu kişilere daha kolay ulaşması sağlanacak. Bu güncelleme, bildirim çubuğundan Karanlık Mod’u aktifleştirmeyi mümkün hale getirecek.
Son olarak bu güncelleme ile 7T serisi, Android güvenlik güncellemesini Haziran ayına güncellemiş olacak. Yapılan stratejik bir değişiklik olarak şirket artık her ay Açık Beta güncellemesi yayınlayacak. Kullanıcı deneyimi açısından OnePlus oldukça başarılı işler gerçekleştiriyor.
Akıllı Telefonlar
Android 11 ile 4 GB video kayıt limiti kalkıyor!
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Android 11 sürümü, kısa süre önce Beta 1 versiyonu ile test kullanıcılarına sunuldu. Meraklı kullanıcıların denemeye başladığı işletim sistemi, video kaydı tarafında önemli bir kısıtlamayı da resmen kaldırıyor!
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Android 11, sinir bozucu video kayıt kısıtlamasını kaldırıyor
Android işletim sisteminin can sıkıcı kısıtlamalarından olan video kayıt limiti, çekilen videoyu 4 GB’lık boyuta ulaştığında otomatik olarak sonlandırıyor. Özellikle 4K ve 8K gibi yüksek çözünürlüklerin hayatımıza girmesiyle birlikte bu sınırlamanın anlamı da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Beta 1 sürümünü inceleyen kullanıcılar, maksimum video kayıt boyutunun kaldırıldığını raporladı. Böylece artık 4 GB ve üzerindeki videolar tek parça olarak kaydedilebilecek.
Kısıtlamanın kaldırıldığı, Open Camera adlı üçüncü parti kamera uygulamasında uzun video kaydı yapıldığında anlaşıldı. Google Camera uygulamasında 4 GB sınırlaması devam ederken, güncel bir API kullanan Open Camera’da ise sınırın kaldırıldığı görüldü. Bu da Android 11’in dağıtıma hazır versiyonunda sınırlamanın tamamen kaldırılacağını gösteriyor.
Android 11, beta sürümünde sunulan özelliklere bakılırsa daha fazla işlevsellik ve kullanım pratikliği vadediyor. Ekran içi konuşma balonu, uygulamaya özel otomatik metin doldurma, tek seferlik uygulama izinleri ve yeni ikonlar gibi yenilikler kullanıcıları bekliyor. Bunların yanı sıra kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu güncelleme hızı tarafında da ilgi çekici bir çözümün duyurulacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo, yeni telefonlarına Android 11 Beta sürümünü getiriyor!
Geçtiğimiz günlerde Google ve OnePlus, Android 11 Betası’nı alırken, Xiaomi, Realme ve Oppo yakın zamanda güncellemeyi sunacağını açıklamıştı. Şimdi ise Vivo, NEX 3S 5G ve iQOO 3 model telefonlarına bu güncellemeyi yayınladı. Cihazlara Geliştirici Önizleme Programı aracılığıyla Android 11 Beta 1 kurulabilir duruma geldi.
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Vivo, bu güncelleme ile hangi özellikleri aktifleştirecek?
Vivo NEX 3S 5G ve iQOO 3 için bu güncellemelleri Vivo‘nun resmi sitesinden indirebilirsiniz. Şimdilik bu yazılımların sadece geliştiriciler tarafından kullanılması için tasarlandığını unutmamak gerekiyor. İlk beta sürümlerde pek çok sorun ve hata ortaya çıkıyor. Vivo tarafından da bu hatalar bildirildi. Bu hatalara göz atıcak olursak;
- Ekrandan parmak izi okuyucusu çalışmıyor.
- Ön kamera çalışmıyor.
- Durum çubuğu simgeleri kamera çentiği ve ekranların köşesi ile çakışıyor.
- Chrome ilk kez başlatıldığında “Senkronizasyon açılsın mı?” ekranında mevcut Google hesapları gözükmüyor.
- Ayarlarda “Cihaz hakkında” yerine “Taklit edilen cihaz hakkında” yazısının bulunması.
- Ayarlarda iki farklı sistem güncellemesi sayfasının bulunması. (Kullanıcıların kafasını karıştırabiliyor.)
İkinci Android 11 Beta sürümü şirket tarafından Temmuz ayının sonunda yayınlanacak. Ağustos ayında ise Beta sürümlerini vermeyi bırakıp resmi Android 11 çıkışını bekleyecek. Baştada belirttiğimiz gibi bunlar sadece geliştiriciler için yayınlanan ve hatalar bulunan “Beta” sürümlerdir. Günlük kullanımda resmi Android 11’in piyasaya sürülmesini beklemenizi tavsiye ederiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo V19 Neo teknik özellikleri belli oldu!
Vivo yeni nesil orta seviye telefonu V19 Neo cihazını duyurdu. Cihaz firmanın resmi internet sitesinde görüntülendi ve teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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V19 Neo teknik özellikleri ortaya çıktı!
Vivo yeni orta seviye akıllı telefonu V19 Neo cihazını internet sitesi aracılığıyla duyurdu. Teknik özellikleri belli olan cihaz, donanım olarak orta seviye akıllı telefon rekabeti içerisinde yer alacak gibi gözüküyor. 6.44 inç Super AMOLED ekran ile bizleri karşılayan cihaz, delikli ekran teknolojisine sahip. V19 Neo gücünü Qualcomm‘unSnapdragon 675 işlemcisinden almakta. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, bu konuda orta seviye cihazlar arasında geride kalmamayı planlıyor. Ayrıca cihazın parmak izi sensörü de ekran altına yerleştirilmiş.
Mavi ve beyaz renk seçenekleri ile bizleri karşılayan cihaz, toplamda beş adet kameraya sahip. Bunlardan bir tanesi 32 MP değerinde olan ön kamera. Diğer dört kamera ise arka tarafta yer alırken sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Android 10 işletim sistemi ile gelecek cihaz, 4500 mAh batarya kapasitesine ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Daha önce Hindistan’da V17, Endonezya’da da V19 ismi ile piyasaya çıkan cihaz an itibariyle Filipinler’de 360 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıktı. Cihazın dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.