Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, yeni güncelleme ile bildirim yönetimini geliştiriyor!
Realme Watch, sürüm numarası 81.0 olan ikinci güncellemesini alıyor. Yeni güncelleme pek çok yenilik ve hata düzeltmesi içeriyor. Güncellemenin içeriğine baktığımızda en çok dikkat çeken detay, en fazla 10 bildirim görüntüleyen gelişmiş bildirim yönetimi oluyor. Eskiden bildirim yönetimi çok daha sınırlıydı ve her uygulamayı desteklemiyordu. Şimdi ise bu sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor.
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Realme Watch yeni güncelleme ile başka hangi özelliklere sahip olacak?
Realme Watch bu güncelleme ile kullanıcı lehine pek çok yeniliğe kavuşuyor. Güncelleme notlarına göz atıcak olursak;
- Kullanıcı arayüzü, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Rusça ve Ukraynaca dil seçeneklerine sahip olacak.
- Desteklenen dillerin yazı karakterleri tam olarak destekleniyor.
- Ana menüde son 10 mesaj veya bildirim görüntülenebiliyor.
- Kalp atış hızı art arda iki noktada (10 dakika ara) eşik değerinin altında veya üstüne kalırsa uyarı verilecek.
- Kan/Oksijen verilerinin geçmiş ilerleme verileri görüntülenebilecek.
- Müzik çalmaya başladığında kontrol arayüzü otomatik olarak açılacak.
- Güç düğmesine üç saniye basılı tutmak cihazı kapatma ve yeniden başlatma seçeneklerini gösterir.
- Şarj arayüzü şarj yüzdesiyle birlikte saati gösterecek.
- Rahatsız etmeyin modu geliştirildi.
- Parlaklık ayarı tam ekran kaydırmayı destekleyecek.
Yeni Realme Watch güncellemesini, Realme Link uygulaması üzerinden cihazınıza kurabilirsiniz. Eğer uygulamayı açtığınızda güncellemeyi sormazsa cihazın kendi uygulaması üzerinden güncellemeleri kontrol edip aynı şekilde indirebilirsiniz.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung, akıllı saati Galaxy Watch 3 için kolları sıvadı. Yakın zamanda bazı internet sitelerinde ortaya çıkan saatin tasarımı da sızdırıldı.
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Galaxy Watch 3 tasarımı belli oldu!
Akıllı saat piyasasının önemli oyuncularından biri olan Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, akıllı saat bir başka sertifika sitesinde ortaya çıktı. Sitede yer alan görsel ile saatin tasarımı da belli olurken firma, seride yer alan dönen çerçeveyi bu saatte de kullanmayı ihmal etmemiş. 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta bizleri karşılayan akıllı saat, bir önceki nesle nazaran daha ince çerçeveli olarak piyasa sürülecek gibi gözüküyor.
Detaylı teknik özellikleri de ortaya çıkan akıllı saat, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile kullanıcıları karşılayacak. 41mm‘lik sürümün 1.2 inç ve 45mm‘lik sürümün de 1.6 inç ekran boyutlarına sahip olması beklenen Galaxy Watch 3, IP68 sertifikasına sahip olacak. Ayrıca titanyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı versiyon ile bizleri karşılayacak. Sağlık yönünden de yeni özelliklere sahip olacak cihaz, gelişmiş EKG özelliğini kullanıcılarına sunacak. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds kulaklıklar ile tanıtılması beklenen akıllı saat hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei, Babalar Günü’ne özel kampanya düzenliyor!
Huawei, Babalar Günü için MateBook 13 2020, MediaPad T5 10 ve Watch GT 2e ürünlerinde, özel indirim düzenliyor. Watch GT2e’nin fiyatındaki 200 TL’lik indirimle birlikte 999 TL’ye satın alınabiliyor.
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Huawei Online Mağaza’sında geçerli olan kampanya kapsamında 12-30 Haziran tarihleri arasında Watch GT 2e fiyatı 1199 TL’den 999 TL’ye, 12-21 Haziran tarihleri arasında Huawei MediaPad T5 10 32GB fiyatı ise 1499 TL’den 1399 TL’ye düşüyor. Ayrıca 12-21 Haziran tarihleri arasında MateBook 13 2020 AMD versiyonu, Huawei Freelace kablosuz kulaklık ile birlikte kampanyalı fiyatı 6499 TL olarak belirlendi.
Watch GT 2e
Huawei, ilk kez Watch GT 2e ile kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel, ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı.
Akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme teknolojisine sahip. Anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor. Watch GT 2e ayrıca 100’den fazla spor modunu destekliyor ve hangi sporun yapılmakta olduğunu yapay zeka desteği ile kendisi algılayabiliyor.
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Huawei MateBook 13 2020
Huawei FullView ekranı, taşınabilirliği ve üstün yapım kalitesini bir araya getiren yeni MateBook 13, yenilenen Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla arayüz, daha kolay iletişim kurabiliyor. Sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.
Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
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MediaPad T5 10
Huawei’nin performans ile taşınabilirliği en iyi şekilde birleştirdiği tabletlerden olan MediaPad T5 10, Full HD çözünürlükte 10,1 inçlik ekranı, 3 GB RAM, 32 GB depolaması ve uzun pil ömrü sunan 5100 mAh bataryayla geliyor.
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Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5, daha büyük ekranıyla tanıtıldı!
Uzun süredir beklenen Xiaomi Mi Band 5, markanın bugün düzenlediği çevrim içi etkinlik ile resmen duyuruldu. Daha büyük ekran ve NFC desteği ile dikkat çeken akıllı bileklik, uygun fiyatıyla da kullanıcıları cezbedecek!
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Xiaomi Mi Band 5 duyuruldu: Daha büyük ekran ve NFC desteği!
Akıllı bileklik, tasarımı ve pek çok detayı ile selef modeli Mi Band 4’e büyük oranda benziyor. Yapılan yenilikler ise büyük oranda mevcut özellikleri geliştirme ile sınırlı tutulmuş. Ekranı bir miktar büyüyen Xiaomi Mi Band 5, bünyesinde 1.1 inçlik renkli AMOLED ekran ile geliyor. Daha geniş tema desteğinin yanı sıra animasyonlu saat kadranları da bilekliğin yeni özellikleri arasında bulunuyor.
Daha önceki sızıntılarda akıllı bilekliğin SpO2 sensörü ile kandaki oksijen oranını takip edeceği belirtiliyordu. Bu yeni sensörün yanı sıra mevcut sensörler de iyileştirmeler yapılmış. İvmeölçer, kalp atış hızı ve barometre sensörlerinin bulunduğu Mi Band 5’e yazılımsal olarak bazı ince ayarlar yapılmış. Örneğin; yüzme aktivitesi sırasında stiliniz otomatik olarak algılanarak 5 farklı yüzme takip modu arasından otomatik olarak seçim yapılabiliyor. Tabi ki 50 metre derinliğe kadar suya karşı dayanıklılık özelliğini de bu noktada belirtmek gerekiyor. Bunun dışında Xiaomi Mi Band 5 ile 11 farklı profesyonel aktivite takip modu da kullanıcılara sunuluyor.
Kalp atış hızı izleme tarafında PPG sensörüne yapılan geliştirme ile %50 oranında daha doğru sonuçlar edinilebiliyor. Dahası, artık tıpkı Apple Watch gibi sürekli nabız takibi yaparak olası anormallikleri tespit ederek kullanıcıyı uyarabiliyor. Ayrıca uyku takibi tarafında da REM uykusu ile ilgili verileri de Mi Fit uygulamasına aktarıyor. Yine söylentiler arasında yer alan adet döngü takibi de cihazın özellikleri arasında yer alıyor. Kadınların hassas günlerini takip eden bileklik, kullanıcısını uygulama üzerinden girilen gün gelince uyarıyor.
125 mAh kapasiteli bataryası ile 14 güne kadar pil ömrü vadeden Mi Band 5, manyetik yapıda yeni bir şarj pediyle geliyor. Böylece artık bilekliği şarj etmek için cihazı kordondan ayırmaya gerek kalmıyor. 18 Haziran’dan itibaren Çin’de satışına başlanacak olan bilekliğin standart versiyonu 26 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Artık küresel pazarda da satılacak olan NFC sürümü ise 30 dolardan alıcı bulacak.