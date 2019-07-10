Samsung Galaxy Tab S6 modeli sızdırıldı!

Samsung, Galaxy Tab S6 modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket, bu yıl içerisinde bir tableti piyasaya sürmesini bekleniyordu. Bu haber SamMobile İnternet sitesinden geldi.

Samsung’a yakınlığı ile bilinen SamMobile adlı internet sitesi, hesapları üzerinden yeni tabletin birkaç görselini ve özelliğini paylaştı. Yayınladığı fotoğrafların Samsung’un yeni çıkaracağı Galaxy Tab S6 olduğunu belirten SamMobile, tabletin bazı özelliklerini de ortaya çıkardı. Galaxy Tab S4’ün devamı niteliğinde gelecek olan tabletin isminin Galaxy Tab S5 yerine Galaxy Tab S6 olcağını belirttiler.

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Samsung Galaxy Tab S6 neler sunuyor?

Yapılan haberde Samsung Galaxy Tab S6, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak ve 6 GB RAM’e sahip olacak. İşletim sistemi olarak ise tabletin içinde Android 9 Pie yüklü olması bekleniyor.

Tablet, 10,5 inç ekrana sahip olacağı ve 128 GB depolama alanına sahip modeli ile başlayacağı söyleniyor. Galaxy Tab S6, piyasaya sürüldüğü zaman 128 GB / 256 GB hafıza seçenekleriyle alıcıları ile buluşacak. Ayrıca geçen yılın modeli Tab S4, Snapdragon 845 mevcut olmasına rağmen Snapdragon 835 ile piyasaya sürülmüştü.

Galaxy Tab S6, önceki modellerde olduğu gibi kalem özelliği ile birlikte gelecek. Paylaşılan görselde cihazın arka kısmında ki boşluk, S Pen oradayken şarj olması ve böylece yeni kalemin Bluetooth desteğine sahip olması bekleniyor.

Tablet modellerinde pek alışık olmadığımız çift kameralı sistem Samsung’un yeni model tabletinde karşımıza çıkıyor. Samsung, Tab S6’ya arkada çift kamera koyarak bu trendi başlatması bekleniyor. Ancak kamera donanımının özellikleri hakkında henüz net bir bilgi yok.

Samsung Galaxy Tab S6, WiFi ile LTE olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Tab S6, gri, mavi ve kahverengi olmak üzere 3 adet renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihaz, klavye aksesuarlarını da destekleyecek. Samsung’un tableti ne zaman piyasaya süreceği konusunda bir bilgi yok ancak 7 Ağustos’ta Note10 ailesinin yanında veya Ağustos ayının sonunda IFA’da duyurulması bekleniyor.