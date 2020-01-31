Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G, 80W hızlı şarj desteği sunacak!
Nubia Red Magic 5G modelinin 80W hızlı şarj desteğiyle geleceği şirketin başkanı Ni Fei’nin Weibo paylaşımıyla ortaya çıktı.
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Nubia Red Magic 5G hızlı şarjı
Nubia‘nın merakla beklenen yeni oyun odaklı akıllı telefonu Red Magic 5G‘nin özellikleri hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar telefonun ekranının 144Hz tazeleme hızına sahip olduğu, Snapdragon 865 işlemcisinin kullanılacağı ve çift bant 5G‘yi destekleyeceği iddiaları ortaya çıkmıştı.
Şirketin başkanı Ni Fei’nin Weibo paylaşımıyla telefonun hızlı şarj konusundaki iddiası da desteklendi. Görseldeki şarj günlüğünde, Red Magic 5G‘nin 8,4 voltaj ve 9,6 amperlik bir akımla beraber 80W güç akışıyla şarj olduğu gözüküyor. Telefon USB PD şarj protokolünü de destekliyor.
Bu rakamlar hızlı şarj teknolojisi yarışında ben de varım diyen şirketin diğer Çinli rakipleri Xiaomi (100W Super Charge Turbo) ve Vivo’ya (120W Super FlashCharge) verdiği cevap olarak görülebilir. Şimdilik bu yarışın birincisi Oppo’nun 65W SuperVOOC destekli telefonu Reno Ace (4000 mAh bataryalı cihaz sadece 30 dakikada yüzde 100 şarj oluyor).
Akıllı Telefonlar
Emoji dünyasına 2020 yılında yenileri ekleniyor
Kullanıcıların her mesajlarında vazgeçemediği emojilere yenileri ekleniyor. 2020‘de akıllı telefonlara 100’den fazla yeni emoji geliyor. Yeni emojiler cinsiyet eşitliğini hedefliyor.
Kelimeler ile anlatamadığımız durumlarda imdadımıza yetişen emojiler, hiç şüphesiz milyonlarca insanın vazgeçilmezi konumunda. Metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen Unicode Konsorsiyumu, 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulacak 100’den fazla yeni emojiyi onayladığını açıkladı.
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Yeni emojiler arasında, transeksüel bayrağı ve sembolü, smokin içindeki bir kadın ve gelinlik içindeki bir erkek gibi LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı emojiler bulunuyor. Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak, açık mavi, pembe ve beyaz çizgilerden oluşuyor. Ayrıca cinsiyet kapsayıcılığının yanı sıra, bir kutup ayısı, bir mühür, kabarcık çayı, biber ve bir mamut da eklenecek.
Önerilen tasarımlar sayesinde, yıl sonuna kadar 62 adet yeni emoji eklenecek ve 55 adet yeni cinsiyet ve cilt tonu varyantları emojiler listesinde yerini edinecek. Yeni emoji’lerin 2020 yılının ikinci yarısında iOS, Android, WhatsApp ve Twitter gibi tüm platformlara entegre edilmesi bekleniyor.
Söz konusu emojilerin eklenmesi, LGBTİ topluluğundaki kullanıcılara emoji dilinde eşit temsil sağlamak için atılan adımların son örneği olarak dikkat çekiyor. LGBTİ organizasyonun sözcüsü olan Jean-Marie Navetta, geçtiğimiz yıl bu konu hakkında basına demeç vermişti. Jean-Marie Navetta,” Bu türdeki emojilerin insanların sosyal medyada kendilerini çok daha iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı oldu” demişti.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 5G, Geekbench testinde görüldü!
Samsung Galaxy A51 modelinin işlemci ve RAM kapasitesi gibi belli başlı teknik özellikleri telefonun Geekbench sonucuyla ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy A51 Geekbench sonucu
Samsung‘un geçtiğimiz sene yenilenen ve büyük bir satış başarısına ulaşan Galaxy A ailesinin en yeni üyelerinden Galaxy A51‘in 5G versiyonunun Geekbench testi sonucu ortaya çıktı. Cihaz baz modelle işlemci tarafında da ayrışıyor. 6 GB RAM‘li telefonda Samsung’un yeni nesil sekiz çekirdekli işlemcisi Exynos 980‘e yer verilmiş. 8 nanometre teknolojisiyle üretilen işlemci içindeki 5G modem sayesinde teorik olarak 2.55 Gbps indirme ve 1.28 Gbps yükleme hızı sunabiliyor.
Testten tek çekirdekte 679, çoklu çekirdekte ise 1848 skorunu almayı başaran Galaxy A51 5G kutusundan güncel Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Ayrıca henüz netleşmese de yakın zamanda resmi olarak tanıtılması beklenen telefonun 128 GB dahili hafızaya sahip olacağı öngörülüyor. Telefonun diğer teknik özellikleri ise hâlâ belirsiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Samsung, 11 Şubat‘taki bir etkinlikte Galaxy S20 ailesini Galaxy Z Flip ile birlikte duyuracak. Telefonların ne kadar süre sonra piyasaya çıkacağını merak ediyorsanız, bugün şirketin kendi web sitesinde resmi olarak göründü. Galaxy S20 ailesi 6 Mart 2020 tarihinde çıkış yapıcak.
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Galaxy S20 çıkış tarihi nasıl belli oldu?
Samsung, yakında çıkıcak olan Galaxy S20 serisinden herhangi bir telefon satın almak istiyorsanız e-posta adresinizi girebileceğiniz bir kayıt sistemi oluşturdu. Resmi kayıt sayfasında ise önemli bir not var. ” Teslimatlar 6 Mart’a kadar sürecek.” Çıkış tarihini de bu not sayesinde duyurmuş oldular.
Elbette bu bir Galaxy S20, S20+ veya S20 Ultra ön siparişi değil fakat ön siparişler kayıda açıldığında size bir e-mail gelmesi için bu kayıt gerekiyor.
Tarih Galaxy Z Flip için de geçerli mi?
6 Mart tarihi Galaxy Z Flip için geçerli mi değil mi henüz bir bilgi bulunmamakta. Önceden yayınlanan bir raporda şubattaki tanıtımın ardından kısa bir süre sonra satışa çıkacağı yönünde. Galaxy S20 serisinden önce çıkması bekleniyor.
Eğer bir S20 rezerve ederseniz, Samsung‘un çevrimiçi mağazasından “uygun cihaz ve aksesuarlar için” 35 dolar değerinde bir kredi hesabınıza yüklenicek. Ayrıca fiyatları bilinmesede eski telefonunuzu takas ederek belirli bir indirim alabileceksiniz. Kayıt işleminin bir satın alma işlemi veya ön siparişi garanti etmediğini unutmayın.