Samsung Galaxy Note 9’un ilk resmi fragmanından Apple’a gönderme!

Samsung, Galaxy Note 9 ile ilgili yayınladığı ilk resmi fragmanını, Apple’ın “Uzun pil ömrü” şeklindeki sloganlarına gönderme yaparak paylaştı.

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Samsung Galaxy Note 9‘un lansmanına sadece iki hafta kaldı ve bu da Samsung‘un diğer rakipleriyle alay etmesi için fırsat kolladığı anlamına geliyor. Şirketin bugün yayınladığı ilk resmi fragmanında, yaklaşan amiral gemisinin pil ömrü beklentileriyle ilgili.

Hepimiz , önemli bir toplantıdayken, konuşurken, bir randevuya yetişirken veya yolculuktayken telefonlarımızın mümkün olan en kötü zamanlarına denk gelmişizdir. Samsung, diğer telefonların batarya ömürleriyle, özellikle de Apple‘ın yıllardır savunduğu ancak telefonlarında sadece ortalama bir pil ömrü sunmasını, alaycı bir şekilde ele alarak kablosuz şarj özelliğini ve Adaptif Hızlı Şarj sistemini tanıtmanın en eğlenceli yolunu bulmuş gibi görünüyor .

Şimdiye kadar olan tüm sızıntılar, daha büyük bir bataryaya sahip olan Galaxy Note 9‘a işaret ediyor. 4000 mAh civarında bir batarya kapasitesiyle gelmesi beklenen amiral gemisi,bu özelliğiyle Note ailesinde en çok beklenen modeller arasında.

Samsung‘un ilk fragmanında batarya ömrüne dikkat çektiği Note 9, Samsung‘un ilk pazarlama mesajında, başarılı olacağı bir konu hakkında bilgi vermesi, firmanın stratejileri arasında yer almakta. Samsung, 9 Ağustos‘ta Galaxy Note 9‘u tanıttığı zaman sizleri Hardware Plus ailesi olarak ilk bilgilendiren teknoloji rehberi olacağız.