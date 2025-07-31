Akıllı telefon dünyası, Xiaomi 15T serisinin küresel lansmanına odaklanmış durumda. Hem Xiaomi 15T hem de 15T Pro modelleri, Tayland ve Singapur gibi önemli pazarlarda resmi sertifikasyon süreçlerini başarıyla tamamladı. Bu gelişmeler, serinin Ağustos veya Eylül aylarında teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacağının güçlü bir işareti olarak kabul ediliyor. Xiaomi‘nin yeni T serisi, bütçe dostu amiral gemisi deneyimi sunma iddiasıyla geliyor.

Xiaomi 15T Serisi Küresel Pazara Damga Vurmaya Hazırlanıyor: Dev Batarya ve Leica Optikler Yolda!

Xiaomi 15T (model numarası 25069PTEBG), Tayland‘ın NBTC ve Singapur‘un IMDA otoritelerinden onay alarak, 15T Pro‘nun FCC ve Geekbench gibi platformlardaki önceki görünürlüğünü takip etti. Bu sertifikasyonlar, Xiaomi‘nin geleneksel T serisi takvimine uygun olarak, küresel lansman için geri sayımın başladığını gösteriyor. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon serisi bekleyebilirler.

Xiaomi 15T Pro, gücünü en yeni Dimensity 9400+ yonga setinden alacak. Bu yüksek performanslı işlemciye, 12 GB RAM eşlik edecek ve cihaz, HyperOS 2 destekli Android 15 ile kutudan çıkacak. Yapılan performans testleri, Xiaomi 15T Pro‘nun tek ve çok çekirdek puanlarında elde ettiği yüksek skorlarla, kendi kategorisindeki en hızlı telefonlar arasına girdiğini gösteriyor. Ayrıca, 7.500 mAh‘lik devasa bir batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sunacak.

Kamera tarafında da önemli iyileştirmeler bekleniyor. Xiaomi 15T‘nin, 50 MP OmniVision OVX8000 ana sensör, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP Samsung JN5 telefoto üniteden oluşan üçlü bir kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Bu kurulum, profesyonel fotoğrafçılık deneyimi vadediyor. Leica markalı optiklerin de seride yer alması gündemde ancak detaylar henüz kesinleşmedi. Cihazın güç ihtiyacını ise 67W hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh batarya karşılayacak.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Çin‘in 3C veri tabanında 33W şarj desteğine sahip başka bir Xiaomi cihazı (model 25082RNC1C) ortaya çıktı. Bu cihazın, daha çok giriş seviyesi segmenti hedefleyen Redmi 15 serisinin bir parçası olması bekleniyor. Xiaomi 15T serisi, geliştirilmiş kameraları, amiral gemisi seviyesindeki yonga setleri ve hızlı şarj özellikleriyle orta segment akıllı telefonlar arasında güçlü bir rakip olmaya aday. Teknoloji tutkunları, bu bütçe dostu amiral gemilerinin piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor.

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