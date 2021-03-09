Akıllı Ev
Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Samsung markası,geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy SmartTag’ı piyasaya çıkardı. Bu küçük Bluetooth destekli ürünler sayesinde evde kaybolan eşyaların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu cihaz ile birlikte eşyalarınızı koyduğunuz yeri unuttuğunuzda hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, daha güçlü bant özellikleri içeren SmartTag + ‘ı bu yılın sonlarında piyasaya sürecek (SmartTag +, Galaxy S21 Ultra ve Note20 Ultra ile uyumlu olacak). Gelin hep beraber cihazın detaylarına bakalım.
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Samsung SmartTag için detaylar neler?
Samsung Galaxy SmartTag, yalnızca 13 gram ağırlığında ve küçük (39.1×39.1×9.9mm) bir cihaz. Maalesef cihazımız sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve Samsung cihazlarıyla çalışıyor. Çalıştırmak için ise Samsung’un SmartThings uygulaması kullanılıyor. SmartTag cihazımız Bluetooth 5.0 düşük enerji teknolojisiyle destekleniyor. Samsung Galaxy SmartTag, ortada bir düğme ve üstte bir klips, anahtarlık, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takmak için kullanabileceğiniz bir delik bulunan basit bir tasarıma sahip. Ufak olmasına rağmen bombeli yapısından dolayı cüzdanda saklamaya uygun bir ürün değildir.
Samsung’un SmartThings uygulamasıyla Galaxy SmartTag ile birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan ilki ise, SmartTag ile telefonunuzu bulabilirsiniz. Bunun için SmartTag’in düğmesine iki kez basıyorsunuz ve akıllı telefonunuzun zil sesi aktif oluyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’i evinizin etrafındaki IoT cihazlarıyla iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Samsung’un SmartThings uygulaması tarafından desteklenen bir cihazınız varsa, bunları açmak veya kapatmak için etiketin üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
SmartTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak istiyorsanız ve cihaz Bluetooth kapsama alanında ise bu cihaz sizin için yardımcı olacak Uygulama üzerinde SmartTag’e yakınlığınıza göre bir sinyal seviyesine ulaşırsınız ve yaklaştıkça bu sinyal seviyesi artar. Yaklaşınca da SmartTag’i çaldırabilirsiniz. (Bir parkta köpeğinizi izlemek için de kullanılabileceği söyleyen kullanıcılar var. Ancak üstünde bu cihaz varsa bile can dostunuzdan gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim.)
Samsung SmartTag’in pili ve menzili nasıl?
Samsung Galaxy SmartTag’i deneyen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre günlük kullanımda yaklaşık 30 metre uzaktan cihazın çalıştırdıklarını öğrendik. Cihazın amacı evdeki kaybolan eşyalar bulmak ve 30 metre çoğu kullanıcı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz tanıtılırken değerli eşyalar için bir güvenlik takipçisi olarak değil, yakınınızda tuttuğunuz günlük nesnelere bağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, Samsung cihaz için maksimum 118 metrelik bir menzil vaat ediyor. Galaxy SmartTag’in içindeki pil, 220 mAh standart bir düğme pil( CR2032). Bu pille cihaz yaklaşık olarak 300 gün çalışabilir. Ürün Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satılmakta.
Akıllı Ev
Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Pandemi döneminde en çok tercih edilen teknolojik cihazlardan biri de robot süpürgeler oldu. Salgın döneminde ev içerisinde geçirdiğimiz süre arttı. Bununla birlikte temizlik ve hijyen konusu daha da önem kazandı. Evden çalışanların, fiziki engeli olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve ev tozuna alerjisi olanların ilk tercihi robot süpürgeler oldu. Böylelikle robot süpürgelere olan talep arttı. Aynı zamanda bu durum ürün çeşitliliğini ve rekabeti de beraberinde getirdi.
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Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Mevcut incelemelere göre, robot süpürgeler genellikle sert zeminlerde iyi performans gösteriyor. Aynı zamanda halı, köşe ve kenarlar ve evcil hayvan tüyleriyle de belirli oranda mücadele edebiliyor.
|Zemin Tipi
|Başarı(%)
|Min-Max skor
|Sert zemin (%)
|87
|33-99
|Halı (%)
|34
|8-60
|Evcil hayvan kılı (%)
|55
|20-90
|Köşeler ve kenarlar (%)
|62
|20-80
Bu tabloda ki sonuçlar şaşırtıcı değiller. Robot süpürgelerin daha küçük motorları var. Bu yüzden halının derinliklerine inmek veya evcil hayvan kılı toplamak için normal süpürgeler kadar emiş gücü üretemezler. Ayrıca, fırçaları ve kıl toplama yuvaları daha küçüktür. Bu yüzden geleneksel süpürgeler gibi her zeminde etkili olamazlar.
Geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi?
Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Ancak günümüz şartlarında onları kullanmak insanlara yorucu geliyor. Bundan dolayı geleneksel süpürgelerin kullanım oranı giderek azalıyor. Peki akıllı süpürgeler geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi? İnceleme sonuçlarına göre, evinizin tek elektrikli süpürgesi olarak bir akıllı süpürge kullanmak yeterli olmayacaktır. Bundan dolayı eski süpürgenizi de kullanmaya devam etmenizi öneririz.
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Akıllı Ev
Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
Otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla hayatımızın bir parçası olmaya başlayan akıllı robotlar, hayatımızın her alanında bize yardımcı oluyor. Pandemi döneminde en çok tercih edilen akıllı robotların başında akıllı robot süpürgeler geldi. Akıllı robot süpürge modellerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürge modeli JetBot 90 AI+’ı tanıttı.
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Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
JetBot 90 AI+, sürücüsüz araçlarda da kullanılan LiDAR sensörlerini kullanıyor. Bu sensörler sayesinde mesafeleri algılayabiliyor, konum takibi ve haritalandırma yapabiliyor. Üç boyutlu sensörü sayesinde mobilya, oyuncak, kablo, yere düşmüş yiyecek ve evcil hayvan dışkısı arasındaki farkları algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit edebiliyor. Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyıp, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturabiliyor. Rotası üzerinde bulunan engellerden kaçabiliyor. JetBot 90 AI+, hassas ve kırılabilecek nesneleri öğrenebiliyor ve temizlik yaparken bu nesneler ile mesefesini koruyabiliyor. JetBot 90 AI+, dolap ve koltuk gibi mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de ayarlayabiliyor. Algoritması sayesinde evcil hayvan dışkısı ve gıda gibi maddeleri tanıyabiliyor, herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye yaklaşmıyor. Rotası üzerinde temizlenmemesi gereken bir nesne algıladığı zaman size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliyor. Bu özelliği sayesinde süpürgenin halı ve mobilyalarınıza zarar vermesi engellenmiş oluyor. JetBot 90 AI+, Samsung SmartThings uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Zaman ayarı yapılabiliyor, girilmemesi gereken alanlar belirlenebiliyor. Ayrıca uzaktan süpürgenin kamerasına bağlanarak evin içini izleyebilir veya evcil hayvanlarlarınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Bebeğiniz ile dadısının nasıl zaman geçirdiğini de denetleyebilirsiniz.
Otomatik Boşaltma Sistemi
Temizlik sona erdiğinde ise JetBot 90 AI+, Clean Station adı verilen temizlik bölmesine giriyor ve topladığı maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltabiliyor. Bu sayede sürekli kullanıma hazır kalabiliyor. Samsung, ABD’de JetBot 90 AI + ‘ı 2021’in ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak ülkemiz için satış tarihi henüz açıklanmadı.
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Akıllı Ev
Roborock S7 robot süpürge resmi olarak tanıtıldı!
Son dönemde giderek yaygınlaşan elektrikli robot süpürgeler, temizlik konusunda pek çok yeteneği bir arada sunuyor. Xiaomi’nin destek verdiği markalar arasında yer alan Roborock da CES 2021 etkinliğinde yeni robot süpürgesini duyurdu. Roborock S7 Robot Vacuum, yüksek emiş gücü ve titreşimli temizleme teknolojisi ile dikkat çekiyor.
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Titreşimli temizlik yapan Roborock S7 robot süpürge tanıtıldı
Tasarımıyla Roborock S6’ya oldukça benzeyen Roborock S7, buna karşın gövdesinin içinde pek çok yenilikle birlikte geliyor. Yeniliklerin başında yer alan VibraRise teknolojisi, ultrasonik algılayıcı yardımıyla tespit edilen halı gibi zeminleri vakum modu kullanarak verimli şekilde temizleyebiliyor. Ayrıca temizlik esnasında yere güçlü şekilde yapışan tozları çekmek için 50Hz frekansta dakikada 3.000 kez titreşim hareketi gerçekleştiriyor.
Sizin için seçtiğimiz robot süpürge modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.
2500Pa emiş gücüne sahip güçlü bir motor barındıran Roborock S7, mop özelliği sayesinde ıslak ve kuru temizlik yapabiliyor. 470 ml toz bölmesi ve 300 ml su tankı ise önceki modele göre iyileştirilmiş detaylar arasında bulunuyor. 5.200 mAh’lik bataryası sayesinde 3 saat boyunca temizlik yapabilen Roborock S7’nin yönetimi Roborock ve Mi Home uygulamaları üzerinden sağlanıyor. Bunun yanı sıra süpürgenin Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri’yi de desteklediği de ifade ediliyor.
Roborock S7, ortam temizliği için ihtiyaç duyduğu haritalama işlemi için geleneksel kameralar yerine LiDAR sensöründen yararlanıyor. Lazer desteğiyle birlikte daha hızlı ve kararlı haritalama yapan robot süpürge, temizlik işlemi bittiğinde ise zemini kirletmemek adına otomatik olarak 5 mm yükselebiliyor.
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Roborock S7’nin fiyatı 649 dolar olarak açıklandı. Son olarak robot süpürgenin Türkiye’de de satılmasının beklendiğini belirtelim.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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