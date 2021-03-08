Xiaomi, 200W hızlı şarj destekli yeni telefonunu yakında tanıtacak!

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Mi 11 ve Redmi K40 serisi olmak üzere iki farklı amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Şirket, geçmişte orta segment telefonlara ağırlık verirken, Mi 10 serisi ile birlikte üst düzey modeller üretmeye başladı. Ayrıca firma, diğer markalarda bulunmayan bazı özellikleri de kendisi geliştiriyor. Xiaomi‘nin cihazlarında en çok öne çıkardığı konular ise kamera ve hızlı şarj olarak sıralanmakta.

İlginizi çekebilir: Huawei çift ekranlı akıllı telefonun fotoğrafları yayınlandı!

reklam

Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisi ile kaç W hızlı şarj hedefliyor?

Bugün, ünlü bir blog yazarı Xiaomi’nin yılın ikinci yarısında piyasaya sürmek için yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını açıkladı. İşin ilginç tarafı, bu cihaz 200W hızlı şarja sahip olan ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca telefonun yüksek hızda kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj özelliğinin bulunması da muhtemel. Bugüne kadar Xiaomi’nin en hızlı şarja sahip olan telefonu, 120W ile Xiaomi Mi 10 Ultra’ydı. Geçmişteki sızıntılara göre selefi olan Mi 11 Ultra, daha düşük bir hızlı şarjla gelecek. Yani 200W hızlı şarj destekli telefon piyasaya çıktığında dünyadaki en hızlı şarj desteğini bulundurması mümkün.

reklam

Xiaomi‘nin 200W hızlı şarj destekli telefonunun adı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Xiaomi Mi Mix 4‘ün bu cihaz olması muhtemel gözüküyor. Şirketin Mi Mix serisi ile en güncel teknolojilerini sunduğunu biliyoruz. Ekran altı kamera ve yüksek hızlı şarjın Mi Mix 4 ile gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Yaz aylarına doğru bu cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.