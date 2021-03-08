Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 200W hızlı şarj destekli yeni telefonunu yakında tanıtacak!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Mi 11 ve Redmi K40 serisi olmak üzere iki farklı amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Şirket, geçmişte orta segment telefonlara ağırlık verirken, Mi 10 serisi ile birlikte üst düzey modeller üretmeye başladı. Ayrıca firma, diğer markalarda bulunmayan bazı özellikleri de kendisi geliştiriyor. Xiaomi‘nin cihazlarında en çok öne çıkardığı konular ise kamera ve hızlı şarj olarak sıralanmakta.
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Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisi ile kaç W hızlı şarj hedefliyor?
Bugün, ünlü bir blog yazarı Xiaomi’nin yılın ikinci yarısında piyasaya sürmek için yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını açıkladı. İşin ilginç tarafı, bu cihaz 200W hızlı şarja sahip olan ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca telefonun yüksek hızda kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj özelliğinin bulunması da muhtemel. Bugüne kadar Xiaomi’nin en hızlı şarja sahip olan telefonu, 120W ile Xiaomi Mi 10 Ultra’ydı. Geçmişteki sızıntılara göre selefi olan Mi 11 Ultra, daha düşük bir hızlı şarjla gelecek. Yani 200W hızlı şarj destekli telefon piyasaya çıktığında dünyadaki en hızlı şarj desteğini bulundurması mümkün.
Xiaomi‘nin 200W hızlı şarj destekli telefonunun adı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Xiaomi Mi Mix 4‘ün bu cihaz olması muhtemel gözüküyor. Şirketin Mi Mix serisi ile en güncel teknolojilerini sunduğunu biliyoruz. Ekran altı kamera ve yüksek hızlı şarjın Mi Mix 4 ile gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Yaz aylarına doğru bu cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Oppo F19 Pro ve F19 Pro Plus modelleri tanıtıldı
Çinli teknoloji üreticisi Oppo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini duyurdu. Orta segmentte görmeye alışık olduğumuz özelliklerle sahip olan cihazlar, önümüzdeki günlerde Hindistan’da satışa çıkacak.
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Ülkemizde de yatırım yapan ve test üretimine başlayan Oppo; özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları OPPO F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini tanıttı.
Tasarım anlamında her iki telefon da birbirine benzerken, en büyük fark ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bunun dışında her iki telefonda da FHD+ çözünürlüğü destekleyen Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera ve 4.310 mAh’lik batarya yer alıyor.
Oppo F19 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio P95 (12 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 30 W hızlı şarj, 4.310 mAh kapasite
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Oppo F19 Pro Plus modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 50 W hızlı şarj, 4.310 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Son olarak 8 GB + 128 GB yapılandırma seçeneğine sahip OPPO F19 Pro Plus modelinin fiyatı 25.990 Hindistan rupisi olarak açıklandı. Ayrıca daha uygun fiyatlı F19 Pro modeli; 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 21.490 Hindistan rupisinden raflardaki yerini alacak.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9, Sony IMX789 ile Birlikte Gelecek!
Sony IMX789 ile birlikte gelecek olan OnePlus 9 modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 9’un kamera özellikleri.
OnePlus 9 ile ilgilidetaylar gelmeye başladı. Realme bugün gelen bilgilere göre cihazı 23 Mart 2021 tarihinde tanıtacak. Bu tarihe kadar tüm özelliklerini ortaya dökecek olan OnePlus 9, şimdi tüm kamera detayları ile karşımızda. Gelin OnePlus 9‘un kamerasına göz atalım.
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OnePlus daha önceden de açıkladığı gibi yeni modelinde Sony’nin IMX789 sensörünü kullanıyor. Sony IMX789 modeli ile cihaza 120FPS ile 4K video kaydı özelliği getiriyor. Öte yandan IMX789 çift yerel ISO, çok yönlü otomatik odak ve gerçek zamanlı HDR deneyimi sağlıyor.
Ek olarak OnePlus 9 bu sensör ile DOL-HDR özelliğine sahip olacak. Bu sayede aynı anda HDR kalitesiyle birden fazla poz yakalarken, hareketli nesnelerde oluşan gölgeyi gideriyor. Dolayısıyla daha kaliteli ve göze hitap eden fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Yine Sony IMX789 ile 140 derece görüş alanlı ekstra geniş görseller çekebiliyorsunuz. 16:11, 4:3 ve 16:9 oranlarında çekim sunan Sony IMX789, 12 bit RAW fotoğraflar çekebiliyor.
OnePlus 9 tüm bu özelliklere Sony IMX789 sayesinde sahip oluyor. Realme ön kameraya da yeni güncellemeler alarak 5-10 kat daha hızlı ve 15cm daha yakın odak sağlıyor. Öte yandan hareketli nesnelerde dahi odak kilidi bozulmuyor.
OnePlus 9‘un kamera özellikleri bu şekildeydi. Bakalım OnePlus 9’un özellikleri ne zaman kesinleşecek. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo’nun ülkemizde üretim yaparken kullandığı “CKD Üretim Sistemi” nedir?
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo, ülkemizdeki üretimine resmen başladı. Hatta, üretilen ilk model de Oppo A15S oldu. Fakat dikkatleri çeken başka bir durum da söz konusu. Konuyla ilgili tweet atan Sayın Sanayi Bakanı Mustafa Varank, attığı tweette, “Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.” dedi. Durum böyle olunca birçok insan da, CKD’nin ne olduğunu merak etmeye başladı. CKD üretim sistemi nedir gelin kısaca açıklayalım.
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Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor.
Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.
Hoşgeldin! @OPPOmobileTR pic.twitter.com/dLW1zWG3z9
— Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021
CKD (complete knock-down) üretim sistemi nedir?
Üretimde ve sanayide kullanılan birçok terim mevcut. Sektör dışından olan insanların da konuyla ilgili kafa karışıklıkları yaşayabilmesi haliyle çok doğal hale geliyor. Peki, Sayın Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın paylaşımından sonra insanların merak etmeye başladığı CKD üretim sistemi nedir? KD sisteminin alt yöntemi olan CKD, üretilecek olan ürünün bütün parçalarının ayrı olarak başka noktalardan gelerek; tek bir destinasyonda birleştirilmesi mantığına dayanıyor. Bu yöntemin uygulanmasının birçok sebebi var. Montaj için seçilen ülkede, montaj maliyetinin düşük olması; montaj destinasyonunun, hedeflenen pazara yakın olması gibi birçok parametre, CKD üretimi cazip hale getiriyor.
Durumu daha iyi anlayabilmek için gelin üretici gözüyle düşünelim:
Üreticiler, üretecekleri ürünün en düşük maliyetle ortaya çıkabilmesini amaçlar. Bunun için ihtiyaç duyulan her komponenti en uygun fiyata mal etmeye çalışırlar. Ürünle ilgili gerekli parçalar ve malzemeler toplandıktan sonra; elbette ki bir üretim bandının kurulması gerekir. Diyelim üretici olarak; bütün komponentleri hedeflediğiniz maliyetlerde üretmeyi veya satın almayı başardınız. Peki sırada ne var? Tabi ki montaj. Montaj problemini, olabilecek en kaliteli şekilde, en uygun bedellerle çözmeniz gerekiyor. Ürün komponentlerini çok uygun fiyatlara toplasanız bile; üretim aşamasında masraflarınızı artırırsanız komponentleri ucuza alabilmiş olmanızın bir önemi kalmayacak. Bu durumda üreticiler, CKD sistemine yönelmeyi tercih ediyor.
Peki CKD ne gibi faydalar sağlıyor? Diğer üretim sistemlerinden farkı ne?
CKD sistemi, özellikle otomotiv endüstrisinde tercih edilen bir sistem. Çünkü hiçbir üreticinin, üreteceği bütün malzemeyi ve parçaları kendi bünyesinde üretmesi mümkün olmuyor. Örneğin lastikler İtalya’dan alınırken; amortisörler İsveç’ten alınabiliyor (Pirelli lastik ve Öhlins süspansiyonlara sahip bir otomobil hayal edin.). Otomotiv firmaları, özel üretim teknikleriyle üretilmesi gereken parçaları, farklı noktalardaki üreticilerden satın alıyor ve kendi fabrikalarında, nihai ürünlerine monte ediyorlar. Aynı mantık akıllı telefonlar için de geçerli. Örneğin işlemci üretmek çok zor ve zahmetli bir süreç olduğu için birçok akıllı telefon üreticisi Qualcomm veya MediaTek gibi markalardan bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu noktada, diyelim ki bir akıllı telefonun işlemci hariç bütün komponentlerini kendi başınıza üretebiliyorsunuz; bu durumda SKD üretim yöntemine de yönelebilirsiniz. Yani ürünü büyük oranda üretip; ihtiyaç duyduğunuz spesifik parçaları belirli üreticilerden alıp; nihai ürüne ekleyebilirsiniz. Ama günümüz akıllı telefon sektöründe bu durum çok zor.
CKD sisteminde Oppo, ülkemizde akıllı telefonlarını üretebilmek için; birçok farklı destinasyon ve üreticiden sağladığı parçaları ülkemizde bir araya getirecek. Ardından, oluşturulan üretim bandında bütün bu parçalar montajlanacak ve bugün gördüğümüz Oppo A15S gibi nihai ürünler ortaya çıkacak. CKD üretim sitemini bu şekilde özetleyebiliriz. Aklınıza takılan soruları yorumlarda bizlere sorabilirsiniz.
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