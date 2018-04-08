Samsung Galaxy S9 inceleme (VİDEO)

Samsung Galaxy S9 inceleme videomuzda, geçtiğimiz MWC 2018‘de tanıtılan yeni amiral gemisinin tüm özelliklerini anlatıyoruz.

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Galaxy S9 inceleme

Galaxy S9 tasarımsal olarak S8 ailesine oldukça benziyor. Ancak parmak izi sensörünün yerleşimi, yeni mor renk seçeneği ve stereo hoparlör öne çıkan farklılıklar olduğunu da belirtelim. Yine 5.8 inç boyutlu ekranda 1440 x 2960 ekran çözünürlüğü sunan telefon, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Ayrıca ekranda HDR10 teknolojisinin de yer aldığını belirtelim.

Ülkemizde Exynos 9810 işlemcisiyle gelen telefon, 4 GB RAM sunuyor. Depolama alanı seçenekleri ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olarak değişiyor. Dahili depolama alanını microSD kart ile 200 GB‘a kadar arttırabilmek mümkün. Şüphesiz telefonun en önemli noktalarından biri kamera. Plus modelden farklı olarak 12 MP‘lik tek bir arka kamera ile gelen cihaz, F/1.5 ila F/2.4 arasında fiziksel olarak değiştirilebilen diyafram özelliği ile öne çıkıyor. Bu sayede düşük ışıkta çok daha iyi ışık alan fotoğraflar çekebiliyor veya ışığın yeterli olduğu alanlarda daha kesin ve detayların belli olduğu sonuçlar elde edebiliyoruz. Video tarafında ise 4K 60 FPS desteğiyle birlikte 960 FPS slow-mo çekim kabiliyetleri oldukça başarılı.

Batarya kapasitesi ise yine 3000 mAh ve hızlı şarj destekleniyor.