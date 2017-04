Samsung Galaxy S8’in Ana Ekran Düğmesi Burn-In Hatasına Neden Oluyor Mu?

Samsung’un satış rekoru kıran modeli S8’de AMOLED ekran kullanılmasından ötürü akıllara Burn-In hatasının oluşup oluşmayacağını getirdi.

Samsung’un uzun süredir kullandığı AMOLED ekranların gerçek siyah rengi içermesi, göz alıcı renkleri barındırması ve pil tasarrufu sağlaması gibi birçok artısı bulunuyor. Fakat tüm bunlara karşın hala çözülememiş bir problem var, o da Burn-In hatası. Temelde ekranda uzun süre duran bir görüntünün, görüntü değişse bile ekranda izi kalması. Peki, Samsung bunu çözebildi mi?

S7 ilk çıktığında da gündeme gelen bu hata o dönem Always On ekranla anılmıştı. O dönem Samsung, Always On ekranına eklenen araçların sürekli hareket etmesiyle bu problemin oluşmayacağını bildirmişti, nitekim öyle de oldu.

Bildiğiniz üzere S8’in ana ekran düğmesi sanal ve ekranın alt kısmında ortada konumlandırılmış. Sabit olarak sürekli orada bulunduğu için akıllara hemen Burn-In hatasını getirdi. Bunu merak eden bir takım yayıncının yaptığı testlere göre S8’in ana ekran düğmesi göründüğü gibi sabit değil, piksel piksel olsa da sağa sola ve yukarı hareket etmekte. Böylelikle Burn-In hatasının oluşmasının önüne geçilmiş oluyor.