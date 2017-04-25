Samsung Galaxy S8’de Bixby Tuşunun İşlevini Değiştirmek Mümkün

Samsung’un yeni Galaxy S modelleri ile gelen Bixby sadece İngilizce ile ve Korece konuşabiliyor ve diğer dillerin ne zaman destekleneceği belli değil.

Samsung’un sanal asistanı İngilizce ve Korece konuşmayan kullanıcılar için biraz kullanışsız olabilir ve doğal olarak Bixby’i aktif hale getiren fiziksel tuş da biraz gereksiz olacak. Ancak ücretsiz bir uygulama ile bu tuşa farklı bir görev atayabilmek mümkün. Dave Bennnett tarafından geliştirilen BixRemap isimli uygulama sayesinde kullanıcılar bu fiziksel tuşu başka bir uygulama için kullanabiliyor.

Uygulama henüz geliştirme aşamasında ve böyle bir şeyin yapılacağını gösterebilmek için yapılmış. Uygulama şimdilik biraz sıkıntılı çalışıyor. Fiziksel tuşa bastığınızda ilk başta Bixy geliyor ancak daha sonra istediğiniz uygulama açılıyor. Ek olarak BixRemap çalışmak için bazı izinlere ihtiyaç duyuyor ve bir çok bilginize erişiyor.

Samsung daha önce yayınladığı bir firmware güncellemesi ile beraber çıkmış olan Bixby hacklerini kapatmıştı. BixRemap biraz değişik de olsa çalışan uygulamalardan bir tanesi.