Samsung Galaxy S8 ve S8+ Satışları Beklenenden İyi Gidiyor

Samsung’un bu seneki bayrak gemisi Galaxy S8 ve S8+ bir süredir ön siparişte ve iki modelin satışları da beklenenden çok daha iyi devam etmekte.

Samsung Galaxy S8 ve S8+’ın ön siparişleri 2016 yılında çıkan Galaxy S7’den tam %30 daha fazla. Bu büyüme yeni bir rekoru da beraberinde getiriyor. Galaxy S8 ve S8+ şirketin bugüne kadar aldığı en çok ön sipariş aldı.

Samsung Electronics America Başkanı ve COO’su Tim Baxter yaptığı açıklamada bir önceki rekorun Galaxy Note 7’de olduğunu ve Galaxy S8’in bunu geçtiğini belirtti ancak tam bir sayı vermedi. Şirket ayrıca sadece kırmızı ekran problemi için değil daha sonra yaşanabilecek herhangi bir sıkıntı anında güncelleme yapılacağını belirtti.

Kırmızı ekran problemi donanımsal bir sıkıntı olmadığı için kullanıcılar tarafından ekran kalibrasyonu yapılarak da üstesinden geliniyor ancak şirket yine de bunun için bir güncelleme yayınlayacak. Kore’de telefona sahip olan bazı kullanıcılar telefonun Wi-Fi bağlanma problemi olduğunu internette paylaşmaya başlamıştı. Şirket bunun için de bir güncelleme yayınlamayı planlıyor.