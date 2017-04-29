Samsung, Galaxy S8’in Ekran Problemi için Güncelleme Yayınladı

Samsung Galaxy S8 mükemmel bir tanıtımla piyasaya çıktı ancak telefonun dağıtılması beraberinde bazı problemleri de getirdi.

Bazı kullanıcıların Samsung Galaxy S8’de kablosuz şarj ve Wi-Fi bağlantı problemleri yaşadıklarını belirtirken bazıları da kırmızı ekran probleminden dert yandı ancak bu problemler geniş çaplı olmadı.

Koreli teknoloji devi kullanıcıların ekran kalibrasyonu yaparak kırmızı ekran probleminden kurtulabileceklerini ve bunun donanımsal bir şey olmadığını ancak yine de kendilerinin güncelleme yayınlayacaklarını belirtmişti. Bu güncelleme bugün Kore’de yayınlandı.

Problem ilk olarak telefonun piyasaya girdiği Kore’de görülmüştü. Bu güncelleme ile beraber kullanıcılara Adaptive Display ekran modunda ek özellikler geliyor. Şirket yakında bu güncellemeyi diğer ülkelerde de yayınlayacaktır çünkü kırmızı ekran problemi her ne kadar ilk olarak Kore’de görülse de bir çok ülkedeki kullanıcıdan bu şikayet alınmıştı. Consumer Reports’un verilerine göre her iki Galaxy S8 modelinden birinde bu problemin çıkma potansiyeli var.