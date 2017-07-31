Samsung Galaxy S8 Active’in Bütün Detayları Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy Note 8’den önce Galaxy S8 Active ile heyecan yaratmaya hazırlanıyor.

Samsung‘un şu sıralar keyfini sürdüğü Galaxy S8 ve Galaxy S8+‘ın ardından Galaxy Note 8 ile birlikte 2017’nin ikinci yarısı için piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi serisinden Galaxy S8 Active hakkında da yeni bilgiler gün ışığına çıktı. Daha öncesinde gerçek görsellerini gördüğümüz Galaxy S8 Active’in yeni çıkan bilgilerle de tüm teknik özellikleri tanıtılıyor.

Meteor Grisi ve titanyum renklerde gelmesi beklenen Galaxy S8 Active’in önümüzdeki birkaç gün ile birkaç hafta arasında belirsiz bir zamanda tanıtılması bekleniyor. Bir bilgisayar ekranından alınan görüntülerde yer bulan kilit özellikler ise Super AMOLED ekranın çatlamaya karşı dayanıklı olması, IP68 suya dayanıklılık ve askeri düzey şase, çift piksel teknolojili güçlendirilmiş Bixby özellikli kamera.

Bunun yanında Galaxy S8 Active’in pil ömrü de S8 gibi 3000 mAh değil 4000 mAh. Dolayısı ile boyutu da biracık daha büyük. Cihazın tüm teknik özelliklerini aşağıdan görebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8 Active teknik özellikleri: