Samsung Galaxy S8 Active’in Görselleri Sızdı

Samsung’un dördüncü outdoor telefonu S8 Acitve de sızıntılara kapıldı.

Samsung‘un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+‘ın ardından herke Note 8 hakkında bilgi beklerken geçen haftalarda da gündeme gelen aktivite telefonu S8 Acitve için gerçek görseller sızdı. Yakın zamanda, muhtemelen Note 8 tanıtımında duyurulacak olan yeni akıllı telefonun elde çekilen görsellerine baktığımızda hakkında tasarımsal olarak fikirler ediniyoruz.

Telefonda dayanaklı bir şase olduğu gözden kaçmıyor. Özellikle kenarları ve arkasının oldukça sağlam göründüğünü ve güçlendirildiğini fark ediyoruz. Orijinal Galaxy S8’den daha büyük pile sahip olan telefon donanım ve ekran olarak ise S8 ile aynı özelliklerde olacak. Ne yazık ki telefon için şu anda çıkış tarihi, fiyat ve nerelerde satılacağına dair bilgi mevcut değil.